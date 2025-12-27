Partner merytoryczny: Eleven Sports

Derbowa wojna na słowa. Legenda widzi Stal w play-offach, a rywale pękają ze śmiechu

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Marek Towalski, legenda Stali Gorzów, rzucił niedawno tezę, która wstrząsnęła środowiskiem żużlowym. Były zawodnik stwierdził, że osłabioną Stal stać na play-offy, a naszpikowany gwiazdami Falubaz Zielona Góra może... spaść z ligi. Patrząc na potencjał obu ekip, brzmi to całkowicie irracjonalnie. Sufit Falubazu jest o kilka pięter wyżej niż możliwości gorzowian. Jan Krzystyniak, słysząc te słowa, nie kryje rozbawienia. Jego diagnoza jest brutalna i prosta.

Dwóch żużlowców w profesjonalnych strojach sportowych, po lewej zawodnik trzyma kask i patrzy w górę, po prawej drugi sportowiec w zielonej kurtce z naszywkami sponsorów, na głowie czapka sportowa.
Derby Gezet Stali Gorzów i Stelmetu Falubazu Zielona Góra zawsze rozpalają kibiców. To najsłynniejszy pojedynek w kraju.TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Zestawienie obecnej Stali z Falubazem przypomina walkę Dawida z Goliatem, przy czym w tym scenariuszu Goliat jest wyjątkowo silny. Teoria Marka Towalskiego w rozmowie z WP Sportowymi Faktami o zawirowaniach w obozie Zielonej Góry i walce o sukces Gorzowa kłóci się z wszelką logiką i analizą składów. Jan Krzystyniak, ekspert i były żużlowiec, uważa, że nie chodzi tu o retorykę, a o... marketing i ratowanie frekwencji.

    Gra na emocjach kibiców? "Forma zachęcenia"

    Krzystyniak nie wierzy, że tak doświadczona osoba jak Towalski nie widzi różnicy klas. Jego zdaniem, legenda Stali celowo "pompuje balonik", by dać nadzieję fanom, którzy przy nieco słabszym składzie i zawirowaniach w ostatnich latach z finansami mogą odwrócić się od klubu.

    - To jest legenda i na pewno zna poszczególne wartości klubów. Może tymi słowami chce utwierdzić kibiców, że Stal to nie jest drużyna do bicia, tylko będą walczyć o medale - analizuje Krzystyniak w rozmowie z nami.

    Cel jest prozaiczny, czyli kasa w kasie klubu. - Kibice często wierzą osobom, które miały do czynienia ze sportem żużlowym (...). To pewnie forma zachęcenia do pójścia na stadion, do kupienia biletów. Tym sobie to tłumaczę - dodaje.

    "Innego wytłumaczenia nie ma". Stal będzie miała problemy z Falubazem

    Dla postronnego obserwatora słowa o spadku Falubazu mogą brzmieć zabawnie, ale Krzystyniak widzi w tym przejaw bezgranicznej lojalności wobec barw klubowych.

    - On zna realia sportu żużlowego. Widać, że jest na dobre i na złe ze Stalą, ciągle wierząc w zespół. Tak powinni postępować pasjonaci - mówi w rozmowie z Interią Jan Krzystyniak.

    Mimo szacunku dla pasji, ekspert nie pozostawia złudzeń co do samej tezy. - Innego wytłumaczenia znaleźć nie mogę - kończy rozbawiony, sugerując, że rzeczywistość ligowa szybko zweryfikuje te pobożne życzenia. Taka forma może zachęcić kibiców do kupna biletów, czy karnetów, ale o punkty na torze będzie znacznie trudniej.

    Zawodnik w zielonym kombinezonie żużlowym trzyma w rękach żółty kask, obok znajduje się okrągłe wstawienie pokazujące tę samą osobę w trakcie przygotowań do jazdy na motocyklu żużlowym.
    Stelmet Falubaz Zielona Góra w przyszłym roku liczy na medal. To mogłoby oznaczać spory zastrzyk gotówkiTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi przy stole na tle zielonej grafiki. W lewym górnym rogu znajduje się okrągłe wstawienie ukazujące zawodnika żużlowego po wypadku, leżącego w piasku ze zniszczonym motocyklem obok.
    Łukasz Gałczyński, czyli z PiS do Stali Gorzów. A to tylko jedna ze zmian w klubie. Niektórzy już wieszczą Stali upadek.East News/Łukasz TrzeszczkowskiEast News
    Tłum kibiców ubrany w żółte i niebieskie stroje, machający flagami w tych samych kolorach na trybunach stadionu, atmosfera wsparcia i zaangażowania dla swojej drużyny.
    Kibice Stali Gorzów jeszcze nie wiedzą, co czeka ich klubFOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKIZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

