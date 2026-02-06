Choć poprzednie rozgrywki Madsen zakończył jako siódmy zawodnik PGE Ekstraligi (średnia 2,172), niesmak po fatalnym otwarciu sezonu pozostał. Teraz, stojąc u progu powrotu do elitarnego cyklu SGP, 37-latek narzucił sobie morderczy reżim, by uniknąć falstartu. To zawodnik, z którym musi się liczyć nawet Bartosz Zmarzlik. W przeszłości Duńczyk niemal otarł się o złoty medal.

"Praca w cieniu". Co robił zimą?

Madsen uspokaja kibiców Falubazu. To, że nie było o nim głośno, nie oznacza, że leżał na kanapie. Wręcz przeciwnie. Ciężko pracuje, by powtórka z poprzedniego roku nie miała miejsca.

- Czuję się świetnie. Zima to czas ciężkiej pracy w cieniu, której kibice nie widzą, ale która procentuje przez cały sezon - mówi Madsen dla klubowych mediów Falubazu. Duńczyk zapewnia, że jego indywidualny tok przygotowań idzie zgodnie z planem, a forma fizyczna jest już na "wysokim poziomie".

Ucieczka do słońca. Kierunek. Hiszpania

Jedynym problemem Madsena jest... pogoda. Niskie temperatury nie sprzyjają "ładowaniu akumulatorów", dlatego żużlowiec pakuje walizki. - Czekam z niecierpliwością na start sezonu no i oczywiście na poprawę pogody, bo aktualnie temperatura jest zdecydowanie za niska dla mnie - przyznaje szczerze.

Śledząc social media zawodnika mogliśmy zauważyć, że ostatnie tygodnie były w różnych lokalizacjach. Była Floryda, Polska oraz oczywiście rodzima Dania. W Europie jednak zima ostatnio dała mocno w kość, więc plan jest prosty, czyli wyjazd do Hiszpanii i katorżnicze treningi kolarskie w słońcu. To tam ma nastąpić ostateczny szlif formy przed wyjazdem na tor.

"Głód jest ogromny". Gwiazda Falubazu marzy o powrocie na tor

Kiedy Madsen wróci z Półwyspu Iberyjskiego, od razu wsiądzie na motocykl. Jego nastawienie przed walką na dwóch frontach (Ekstraliga i Grand Prix) jest bojowe - Po powrocie z Hiszpanii wchodzę w tryb bezpośredniego szykowania się do wyjazdu na tor. Głód jazdy jest już ogromny. Sprzęt jest gotowy, ciało jest gotowe - kończy lider Falubazu.

Czy "gotowe ciało" wystarczy, by od pierwszej kolejki prowadzić Zieloną Górę do zwycięstw i namieszać w walce o złoto IMŚ? Czas pokaże.

Leon Madsen będzie walczył o swoją przyszłość w Falubazie Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Leon Madsen, gwiazda Stelmetu Falubazu Zielona Góra Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Leon Madsen w nowych barwach Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

