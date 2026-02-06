Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czołowy zawodnik ligi ma dość zimna. Pakuje walizki i wyjeżdża do słonecznej Hiszpanii

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Początek sezonu 2025 był dla niego i dla Stelmetu Falubazu Zielona Góra jak drogą przez mękę. Leon Madsen błądził sprzętowo, a wyniki były dalekie od ideału. W tym roku scenariusz ma być zupełnie inny. Lider zespołu, który wraca do rywalizacji o tytuł Mistrza Świata, zapewnia, że odrobił lekcję. Jego deklaracja nie pozostawia złudzeń - Sprzęt jest gotowy, ciało jest gotowe - mówi wprost dla klubowych mediów.

Leon Madsen
Leon MadsenŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Choć poprzednie rozgrywki Madsen zakończył jako siódmy zawodnik PGE Ekstraligi (średnia 2,172), niesmak po fatalnym otwarciu sezonu pozostał. Teraz, stojąc u progu powrotu do elitarnego cyklu SGP, 37-latek narzucił sobie morderczy reżim, by uniknąć falstartu. To zawodnik, z którym musi się liczyć nawet Bartosz Zmarzlik. W przeszłości Duńczyk niemal otarł się o złoty medal.

    "Praca w cieniu". Co robił zimą?

    Madsen uspokaja kibiców Falubazu. To, że nie było o nim głośno, nie oznacza, że leżał na kanapie. Wręcz przeciwnie. Ciężko pracuje, by powtórka z poprzedniego roku nie miała miejsca.

    - Czuję się świetnie. Zima to czas ciężkiej pracy w cieniu, której kibice nie widzą, ale która procentuje przez cały sezon - mówi Madsen dla klubowych mediów Falubazu. Duńczyk zapewnia, że jego indywidualny tok przygotowań idzie zgodnie z planem, a forma fizyczna jest już na "wysokim poziomie".

    Ucieczka do słońca. Kierunek. Hiszpania

    Jedynym problemem Madsena jest... pogoda. Niskie temperatury nie sprzyjają "ładowaniu akumulatorów", dlatego żużlowiec pakuje walizki. - Czekam z niecierpliwością na start sezonu no i oczywiście na poprawę pogody, bo aktualnie temperatura jest zdecydowanie za niska dla mnie - przyznaje szczerze.

    Śledząc social media zawodnika mogliśmy zauważyć, że ostatnie tygodnie były w różnych lokalizacjach. Była Floryda, Polska oraz oczywiście rodzima Dania. W Europie jednak zima ostatnio dała mocno w kość, więc plan jest prosty, czyli wyjazd do Hiszpanii i katorżnicze treningi kolarskie w słońcu. To tam ma nastąpić ostateczny szlif formy przed wyjazdem na tor.

    "Głód jest ogromny". Gwiazda Falubazu marzy o powrocie na tor

    Kiedy Madsen wróci z Półwyspu Iberyjskiego, od razu wsiądzie na motocykl. Jego nastawienie przed walką na dwóch frontach (Ekstraliga i Grand Prix) jest bojowe - Po powrocie z Hiszpanii wchodzę w tryb bezpośredniego szykowania się do wyjazdu na tor. Głód jazdy jest już ogromny. Sprzęt jest gotowy, ciało jest gotowe - kończy lider Falubazu.

    Czy "gotowe ciało" wystarczy, by od pierwszej kolejki prowadzić Zieloną Górę do zwycięstw i namieszać w walce o złoto IMŚ? Czas pokaże.

    Zawodnik żużlowy w zielono-białym kombinezonie unosi zaciśniętą pięść podczas jazdy na motocyklu po torze żużlowym, w tle widoczna publiczność oraz banery reklamowe. W lewym górnym rogu zdjęcia umieszczono portret tego samego sportowca w stroju z tymi ...
    Leon Madsen będzie walczył o swoją przyszłość w FalubaziePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Mężczyzna w czapce z daszkiem unosi rękę w geście powitania, obok stoi uśmiechnięta kobieta ubrana w sportowy strój, w tle widać trybuny stadionu z żółtymi siedzeniami.
    Leon Madsen, gwiazda Stelmetu Falubazu Zielona GóraTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Leon Madsen w nowych barwach
    Leon Madsen w nowych barwachŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
