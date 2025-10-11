Czekali na jego powrót dwa lata. Mocno rozczarował, nie tak miało to wyglądać

Wychowanek Arged Malesy Ostrów Wlkp. miał być jednym z liderów turnieju, tymczasem nie potrafił znaleźć właściwych ustawień i przez cały wieczór nie był w stanie nawiązać walki z rywalami. Zdobył tylko jeden punkt, to wiele mówi o skali występu Polaka. Tor był dosyć trudny, ale takie rzeczy nie powinny się przytrafiać zawodnikowi, który wchodzi w wiek seniora.

Powrót Jakuba Krawczyka do Ostrowa w nowej roli

W nadchodzącym sezonie Krawczyk ponownie będzie reprezentował barwy Ostrovii, ale już w roli zawodnika U24. Sparta Wrocław, której jest zawodnikiem, przedłużyła z nim kontrakt aż o trzy lata, jednak zdecydowała się na wypożyczenie ze względu na sytuację kadrową. Wrocławianie w roli zawodnika do lat 24 wciąż mają Bartłomieja Kowalskiego, dlatego dla Krawczyka zabrakło miejsca w składzie.

Dla młodzieżowca z Ostrowa to ogromna szansa. Pełny sezon startów na zapleczu PGE Ekstraligi może pozwolić mu łagodniej wejść w buty seniora. O punkty w Metalkas 2. Ekstralidze będzie łatwiej. W Krawczyku drzemie wielki talent, choć można odczuć, że przez te kilka lat kariery juniorskiej nie pokazał pełni swoich możliwości. Jest to jeden z najlepiej jeżdżących zawodników, kiedy patrzy się na jego sylwetkę, to można dostrzec podobieństwo z śp. Tomaszem Jędrzejakiem, który technicznie był na bardzo wysokim poziomie.

Sparta może być bezwględna. Krawczyk musi wejść na wyższe obroty

Cel jest jasny. Krawczyk ma wrócić do PGE Ekstraligi w 2026 roku. Jeśli jednak chce na stałe zadomowić się w składzie Sparty, takie występy jak w Ostrowie nie mogą się powtórzyć. Wrocławski klub znany jest z bezkompromisowego podejścia do kwestii sportowych, a konkurencja o miejsce w składzie jest ogromna i nawet mimo obowiązujących umów, nie można być w 100 procentach pewnym swojego miejsca.

W przypadku słabego sezonu Sparta może zdecydować się na ściągnięcie innego zawodnika U24, a Krawczyk wypadnie z planów długofalowych. Dla młodego żużlowca to kluczowy moment w karierze, więc w przyszłym roku musi wejść na wysokie obroty, by nie wypaść z orbity zainteresowań Sparty.

Jakub Krawczyk Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Krawczyk w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Krawczyk z trenerem kadry Rafałem Dobruckim Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński