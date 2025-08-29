Czarne chmury nad Włókniarzem. To oznacza rozbiór polskiego klubu

Krono-Plast Włókniarz wygrał pierwszy mecz fazy play-down z Gezet Stalą 48:42. To może jednak nie wystarczyć, żeby w Gorzowie obronić zaliczkę, a co za tym idzie zagwarantować sobie już teraz utrzymanie w PGE Ekstralidze. Nad klubem z Częstochowy wiszą czarne chmury.

Porażka ze Stalą Gorzów wywoła kolejne kłopoty

Szóste miejsce i pewny byt w elicie mógłby nieco polepszyć aktualną sytuację Włókniarza. Porażka w dwumeczu ze Stalą zrodzi jednak kolejne kłopoty. Im dłużej będzie trwała walka o utrzymanie, tym gorzej może wyglądać przyszłoroczny skład. Tym bardziej, że drużyna najpierw będzie musiała pokonać przegranego z pary Falubaz-ROW, a następnie jeszcze wygrać z kimś z duetu Polonia-Unia. To dodatkowe cztery mecze pełne stresu.

Klub ma o co walczyć, bo Ekstraliga od przyszłego roku będzie miała do podziału aż 71,5 miliona złotych. To ogromny zastrzyk pieniędzy, stanowiąc niekiedy nawet 1/3 całego budżetu. Robi wrażenie, bo na zapleczu kwota wynikająca z kontraktu telewizyjnego to zaledwie milion z hakiem.

Szykuje się rozbiór Włókniarza Częstochowa

Częstochowianie już teraz są w podbramkowej sytuacji na rynku transferowym. Choć udało im się wstępnie porozumieć z Jaimonem Lidsey'em, to najprawdopodobniej stracą trzon obecnej drużyny. Piotr Pawlicki w przypadku awansu Unii ma wrócić do Leszna, Kacper Woryna ma przenieść się do Motoru Lublin, a Jason Doyle jest już po słowie z Wilkami Krosno. Tymi samymi, które wcześniej sprzątnęły im sprzed nosa Luke'a Beckera.

Z Krosnem jest o tyle ciekawa sprawa, bo działacze znów wykazali się sprytem. Kiedy budowali skład na sezon 2023, osłabili swoich bezpośrednich rywali z Leszna i Grudziądza, kontraktując Doyle'a i Krzysztofa Kasprzaka. Teraz znacznie osłabili potencjalnego spadkowicza z Częstochowy, który może być ich rywalem w walce o awans, zabierając im Doyle'a, a wcześniej nie doprowadzając do finalizacji rozmów z Beckerem.

Włókniarz nie będzie miał więc łatwego życia w zasadzie w obu przypadkach. Niezależnie od tego czy się utrzyma w elicie, czy wyląduje na zapleczu. Na ten moment to Wilki wydają się kandydatem numer jeden do awansu.

Piotr Pawlicki i Jason Doyle

Luke Becker

Kibice Wilków Krosno

