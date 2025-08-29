Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czarne chmury nad Włókniarzem. To oznacza rozbiór polskiego klubu

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Włókniarz Częstochowa jedzie do Gorzowa z nożem na gardle. Jeśli drużyna przegra dwumecz z Gezet Stalą, sytuacja stanie się dramatyczna. Wtedy Włókniarz, chcąc się utrzymać, będzie musiał sprostać w barażach rozpędzonej Polonii Bydgoszcz lub Unii Leszno. Spadek z PGE Ekstraligi oznacza jednak jeszcze większe kłopoty. Na zapleczu mocno zbroją się Cellfast Wilki Krosno. Klub z Podkarpacia sprzątnął im już sprzed nosa dwóch zawodników.

Piotr Pawlicki w barwach Włókniarza Częstochowa.
Piotr Pawlicki w barwach Włókniarza Częstochowa.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Krono-Plast Włókniarz wygrał pierwszy mecz fazy play-down z Gezet Stalą 48:42. To może jednak nie wystarczyć, żeby w Gorzowie obronić zaliczkę, a co za tym idzie zagwarantować sobie już teraz utrzymanie w PGE Ekstralidze. Nad klubem z Częstochowy wiszą czarne chmury.

Porażka ze Stalą Gorzów wywoła kolejne kłopoty

Szóste miejsce i pewny byt w elicie mógłby nieco polepszyć aktualną sytuację Włókniarza. Porażka w dwumeczu ze Stalą zrodzi jednak kolejne kłopoty. Im dłużej będzie trwała walka o utrzymanie, tym gorzej może wyglądać przyszłoroczny skład. Tym bardziej, że drużyna najpierw będzie musiała pokonać przegranego z pary Falubaz-ROW, a następnie jeszcze wygrać z kimś z duetu Polonia-Unia. To dodatkowe cztery mecze pełne stresu.

Klub ma o co walczyć, bo Ekstraliga od przyszłego roku będzie miała do podziału aż 71,5 miliona złotych. To ogromny zastrzyk pieniędzy, stanowiąc niekiedy nawet 1/3 całego budżetu. Robi wrażenie, bo na zapleczu kwota wynikająca z kontraktu telewizyjnego to zaledwie milion z hakiem.

Szykuje się rozbiór Włókniarza Częstochowa

Częstochowianie już teraz są w podbramkowej sytuacji na rynku transferowym. Choć udało im się wstępnie porozumieć z Jaimonem Lidsey'em, to najprawdopodobniej stracą trzon obecnej drużyny. Piotr Pawlicki w przypadku awansu Unii ma wrócić do Leszna, Kacper Woryna ma przenieść się do Motoru Lublin, a Jason Doyle jest już po słowie z Wilkami Krosno. Tymi samymi, które wcześniej sprzątnęły im sprzed nosa Luke'a Beckera.

Z Krosnem jest o tyle ciekawa sprawa, bo działacze znów wykazali się sprytem. Kiedy budowali skład na sezon 2023, osłabili swoich bezpośrednich rywali z Leszna i Grudziądza, kontraktując Doyle'a i Krzysztofa Kasprzaka. Teraz znacznie osłabili potencjalnego spadkowicza z Częstochowy, który może być ich rywalem w walce o awans, zabierając im Doyle'a, a wcześniej nie doprowadzając do finalizacji rozmów z Beckerem.

Włókniarz nie będzie miał więc łatwego życia w zasadzie w obu przypadkach. Niezależnie od tego czy się utrzyma w elicie, czy wyląduje na zapleczu. Na ten moment to Wilki wydają się kandydatem numer jeden do awansu.

Janusz Kołodziej wraz z leszczyńskimi juniorami: Emilem Koniecznym i Kacprem Manią
Metalkas 2. Ekstraliga

18-krotny mistrz Polski odetchnął z ulgą. Gwiazda ligi podjęła decyzję

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Piotr Pawlicki i Jason Doyle
Piotr Pawlicki i Jason DoylePaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Żużlowiec w pełnym stroju ochronnym stoi na motocyklu na torze, wokół niego fragment trybun, po lewej stronie widoczny portret sportowca z założonymi rękami w tym samym stroju klubowym, tło rozmyte, skupienie na zawodniku.
Luke BeckerŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Grupa kibiców ubranych w klubowe barwy dopingująca swoją drużynę na trybunach stadionu żużlowego, z widocznymi flagami i transparentami, w otoczeniu metalowych ogrodzeń i drzew.
Kibice Wilków KrosnoPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
