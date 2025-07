Czarne chmury nad Stalą Gorzów. Już się z tym nie kryją

Gezet Stal Gorzów z rozmachem działa na transferowej giełdzie. Już dogadała się z Jackiem Holderem, ustaliła też finansowe warunki kontraktu na 2026 z Piotrem Pawlickim. Jednak ten nie złożył podpisu, więc na listę życzeń wciągnięto kolejne nazwiska.

Stal Gorzów planuje wielką rewolucję

Stal planuje wielką kadrową rewolucję i wymianę niemal całego składu, bo chce dać kibicom nową jakość. Obecny zespół się wypalił, a nazwiska się przejadły. Na niektórych zawodników fani wręcz już nie mogą patrzeć, dlatego plan klubu ma wielu zwolenników.

Tyle się mówi i pisze o wielkich planach Stali, że już niemal nikt nie zwraca uwagi na to, że Gorzów jest zagrożony spadkiem do PGE Ekstraligi. Drużyna, która od początku sezonu jedzie bez zawodnika U24 dzielnie walczy i zdobywa punkty. Obecnie zajmuje siódme miejsce. W play-down wszystko może się jednak zdarzyć. W końcu liderzy raz po raz zawodzą, a na wyjazdach drużyna traci połowę swojej wartości. Anders Thomsen już usłyszał, że jeśli chce rozmawiać o dobrym kontrakcie ze Stalą na 2026, to musi pokazać pazury na wyjeździe i w końcu zacząć jeździć tak, żeby po pierwszej rundzie play-down zespół zapewnił sobie utrzymanie.

Jest też jednak czarny scenariusz dla Stali Gorzów

Bo to, co może się stać po ewentualnym spadku, nie jest takie oczywiste. Większość pewnie zakłada, że działacze zakaszą rękawy, zmontują mocny zespół i szybko wrócą do PGE Ekstraligi. I to oczywiście jest jedna z opcji. W Stali rozważają też jednak scenariusz, w którym klub może zniknąć z ligowej mapy w Polsce.

Jest taki drastyczny pomysł, żeby w razie spadku zamknąć Stal nawet na dwa lata, a potem wystartować od nowa, bez tych długów, które klub ma obecnie. Ktoś zapyta, o jakie długi chodzi. Przecież od marca słyszymy, że Stal wyszła na prostą, że do spłacenia zostało jej tylko 3,3 miliona złotych kredytu w GBS Barlinek.

Długi Stali Gorzów nie wyparowały. Spadek ograniczy możliwości spłaty

Okazuje się jednak, że to nie jest tak, że 12 milionów długu z jesieni 2024 całkowicie wyparowało. Część zobowiązań została rozłożona na raty, część jest zamieniana na akcje. To są jednak procesy, które trwają. Jeśli Stal utrzyma się w PGE Ekstralidze, to będzie można je łatwo dokończyć, bo klub będzie dalej zasilany milionami z umowy telewizyjnej.

Jeśli jednak te 7 milionów wpływu z telewizji zniknie, to Stal może mieć olbrzymi problem z całkowitym wyzerowaniem konta. Kiedy pytamy, ile obecnie wynoszą zobowiązania Stali, to nie dostajemy konkretnej odpowiedzi. Wszystko ma być jednak policzone okazji zamknięcia fazy play-down. Inna sprawa, że działacze już teraz, nawet nie znając dokładnych liczb, mówią, że spadek może oznaczać koniec tej Stali i konieczność zamknięcia klubu na kłódkę.

