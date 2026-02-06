Czarne chmury nad Motorem Lublin. Potężny kryzys na horyzoncie

Od października trwa dyskusja, czy Bartosz Zmarzlik przedłuży wygasający w tym roku kontrakt z Orlen Oil Motorem Lublin. Jedni przekonują, że to zrobi. Znowuż inni mówią, że od 2027 będzie jeździł w Betard Sparcie Wrocław. Żadne wiążące decyzje jednak nie zapadły. Wystarczy zadzwonić do Łodzi.

To ma być magnes na Zmarzlika

Zapytacie, dlaczego Łódź? Ano, dlatego, że to ma być jeden z tych najmocniejszych argumentów prezesa Motoru Jakuba Kępy w rozmowach ze Zmarzlikiem. 6-krotny mistrz Polski jest zmęczony dojazdami, a, jako że Motor w 2027 ma jeździć poza Lublinem, to wymyślono Łódź, żeby Zmarzlik miał bliżej. Jednak tak naprawdę, to ws. startów Motoru w Łodzi nic się nie dzieje. Kiedyś było luźne zapytanie, a teraz nie ma żadnych rozmów, ani żadnych wielkich negocjacji.

Jakby Zmarzlik miał dalej jeździć w Motorze, to pewnie ta Łódź byłaby już dawno zaklepana. Tak jednak nie jest. Czyli najważniejsza dla Motoru sprawa transferowa nie jest wciąż załatwiona, a na horyzoncie już pojawiają się kolejne problemy, z którymi Motor będzie się musiał za chwilę zmierzyć. I to nie są byle jakie problemy. To kwestia dwóch, a nawet trzech dziur w składzie na 2027.

Lindgren może to zrobić

Znów ożyły plotki o końcu kariery Fredrika Lindgrena. Szwed już w tamtym sezonie o tym przebąkiwał. Finalnie jedzie dalej, ale temat wciąż jest aktualny. Z naszych ustaleń wynika, że Lindgren może powtórzyć to, co kiedyś zrobił jego rodak, wielki mistrz Tony Rickardsson. Czyli może nagle zaskoczyć decyzją o końcu. Może odjechać sezon i nagle powiedzieć: pas. I jeśli to zrobi, to Motor zostanie z potężną dziurą na pozycji seniorskiej.

Kolejny kłopot Motoru, który jest na horyzoncie, to koniec wieku U24 w przypadku Mateusza Cierniaka. Dłużej nim nie będzie, więc prezes Kępa musi poszukać zastępstwa. Łatwo nie będzie, bo rynek zawodniczy jest trudny i przebrany. Poza tym tu nie chodzi o znalezienie byle kogo, ale o to, by ten nowy U24 jeździł, chociaż na poziomie zbliżonym do Cierniaka. A ten w 2025 wykręcił średnią 1,792. Drugiego tak dobrego U24 nie ma.

Czarny scenariusz oznacza potężne problemy Motoru

Jeśli spełni się czarny scenariusz, czyli Zmarzlik odejdzie, a Lindgren skończy karierę, to Motor zostanie z trzema dziurami w składzie, które trzeba będzie jakoś załatać. Jeśli uda się zatrzymać Zmarzlika, to będzie łatwiej, bo Cierniak może finalnie zostać i jeździć jako senior, a na U24 zawsze kogoś się znajdzie. Przy odrobinie szczęścia może uda się przekonać taką Stal Gorzów, żeby wypożyczyła lub sprzedała Villadsa Nagela. Duńczyk ma odpowiedni wiek i talent, a Stal ma nadmiar młodych żużlowców.

W każdym razie cała ta sytuacja pokazuje, jak trudna jest obecnie sytuacja Motoru i prezesa Kępy. Tak trudnej chyba jeszcze nie miał. W tej chwili skupia się na Zmarzliku i łatwo to zrozumieć. Utrata mistrza może uruchomić lawinę. Do środowiska pójdzie sygnał, że w Motorze źle się dzieje i wtedy prezesowi Kępie będzie trudno o cokolwiek. Dlatego zatrzymanie Zmarzlika jest priorytetem.

