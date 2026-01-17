Czarne chmury nad Częstochową. Brutalna diagnoza legendy. Taki los ich czeka

W żużlowym środowisku rzadko panuje taka jednomyślność. Zazwyczaj walka o utrzymanie to wróżenie z fusów, ale tym razem eksperci, w tym Jan Krzystyniak, patrzą w jednym kierunku. Palec wskazujący "ofiarę" celuje w Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. I dziwić to nikogo akurat nie może.

"Wielkiej filozofii nie ma". Włókniarz pod ścianą

Krzystyniak brutalnie obnaża sytuację pod Jasną Górą. Nie trzeba być wielkim analitykiem, by widzieć braki w kadrze.

- Wszyscy tutaj są zgodni, co do zespołu, który ma najmniejsze szanse, by się utrzymać. I tutaj wielkiej filozofii nie ma - mówi wprost ekspert.

Najbardziej niepokojące jest jednak to, co dzieje się wewnątrz. Krzystyniak sugeruje, że nawet wypowiedzi działaczy nie napawają optymizmem. - Czytając opinie wewnątrz Włókniarza Częstochowa, czy też analizując słowa sterników, można odczuć, że o te utrzymanie będzie ciężko - dodaje. To brzmi jak cicha kapitulacja przed pierwszą taśmą.

InPost ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport

Stal Gorzów ma armaty. Częstochowa nie ma czym straszyć rywali

Dlaczego to właśnie "Lwy" są skazywane na pożarcie, a nie na przykład Stal Gorzów, która też ma swoje problemy? Odpowiedź tkwi w "nazwiskach". - W bezpośredniej rywalizacji Stali z Włókniarzem, to w Gorzowie widać, że jest kilka zawodników mocnych. Thomsen i Holder mogą obronić ich przed spadkiem - analizuje były menedżer.

Gwiazdy Stali dają gwarancję punktów. Włókniarz takiej pewności nie ma. - Każdy w środowisku żużlowym zna poszczególne wartości zespołów. Wiemy mniej więcej, którego zawodnika na co stać - punktuje Krzystyniak.

- Włókniarz na papierze "jest faworytem" do spadku - kończy ze smutną szczerością ekspert. Czy Włókniarz zdoła oszukać przeznaczenie, czy przepowiednia Krzystyniaka spełni się co do joty? Na ten moment, notowania "Lwów" stoją fatalnie.

Trener Mariusz Staszewski nie ma łatwej sytuacji kadrowej Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Włókniarz Częstochowa Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Mads Hansen i Anders Thomsen dziękują sobie za walkę. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński