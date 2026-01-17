Czarne chmury nad Częstochową. Brutalna diagnoza legendy. Taki los ich czeka
Sezon jeszcze nie ruszył, a nad jednym z klubów PGE Ekstraligi zebrały się wyjątkowo ciemne chmury. W walce o przetrwanie liczą się armaty, a tych Włókniarzowi Częstochowa wyraźnie brakuje. Jan Krzystyniak w rozmowie z Interią, zestawił potencjał "Lwów" z zagrożoną Stalą Gorzów i werdykt jest miażdżący. Gorzowianie mają Holdera i Thomsena, którzy mogą w pojedynkę wygrywać mecze. A Częstochowa? Tu ekspert widzi pustkę i zespół, który w opinii całego środowiska ma najmniejsze szanse na obronę Ekstraligi.
W żużlowym środowisku rzadko panuje taka jednomyślność. Zazwyczaj walka o utrzymanie to wróżenie z fusów, ale tym razem eksperci, w tym Jan Krzystyniak, patrzą w jednym kierunku. Palec wskazujący "ofiarę" celuje w Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. I dziwić to nikogo akurat nie może.
"Wielkiej filozofii nie ma". Włókniarz pod ścianą
Krzystyniak brutalnie obnaża sytuację pod Jasną Górą. Nie trzeba być wielkim analitykiem, by widzieć braki w kadrze.
- Wszyscy tutaj są zgodni, co do zespołu, który ma najmniejsze szanse, by się utrzymać. I tutaj wielkiej filozofii nie ma - mówi wprost ekspert.
Najbardziej niepokojące jest jednak to, co dzieje się wewnątrz. Krzystyniak sugeruje, że nawet wypowiedzi działaczy nie napawają optymizmem. - Czytając opinie wewnątrz Włókniarza Częstochowa, czy też analizując słowa sterników, można odczuć, że o te utrzymanie będzie ciężko - dodaje. To brzmi jak cicha kapitulacja przed pierwszą taśmą.
Stal Gorzów ma armaty. Częstochowa nie ma czym straszyć rywali
Dlaczego to właśnie "Lwy" są skazywane na pożarcie, a nie na przykład Stal Gorzów, która też ma swoje problemy? Odpowiedź tkwi w "nazwiskach". - W bezpośredniej rywalizacji Stali z Włókniarzem, to w Gorzowie widać, że jest kilka zawodników mocnych. Thomsen i Holder mogą obronić ich przed spadkiem - analizuje były menedżer.
Gwiazdy Stali dają gwarancję punktów. Włókniarz takiej pewności nie ma. - Każdy w środowisku żużlowym zna poszczególne wartości zespołów. Wiemy mniej więcej, którego zawodnika na co stać - punktuje Krzystyniak.
- Włókniarz na papierze "jest faworytem" do spadku - kończy ze smutną szczerością ekspert. Czy Włókniarz zdoła oszukać przeznaczenie, czy przepowiednia Krzystyniaka spełni się co do joty? Na ten moment, notowania "Lwów" stoją fatalnie.