Czarne chmury nad Częstochową. Brutalna diagnoza legendy. Taki los ich czeka

Albert Fedorowicz

Sezon jeszcze nie ruszył, a nad jednym z klubów PGE Ekstraligi zebrały się wyjątkowo ciemne chmury. W walce o przetrwanie liczą się armaty, a tych Włókniarzowi Częstochowa wyraźnie brakuje. Jan Krzystyniak w rozmowie z Interią, zestawił potencjał "Lwów" z zagrożoną Stalą Gorzów i werdykt jest miażdżący. Gorzowianie mają Holdera i Thomsena, którzy mogą w pojedynkę wygrywać mecze. A Częstochowa? Tu ekspert widzi pustkę i zespół, który w opinii całego środowiska ma najmniejsze szanse na obronę Ekstraligi.

Zawodnik żużlowy ubrany w zielony kombinezon z licznymi logotypami sponsorów, na głowie czapka z daszkiem, w tle fragment toru sportowego; dodatkowo okrągłe wstawienie z widokiem na motocyklistów podczas wyścigu.
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa najprawdopodobniej poleci z PGE Ekstraligi. Eksperci dają Włókniarzowi największe szanse.TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W żużlowym środowisku rzadko panuje taka jednomyślność. Zazwyczaj walka o utrzymanie to wróżenie z fusów, ale tym razem eksperci, w tym Jan Krzystyniak, patrzą w jednym kierunku. Palec wskazujący "ofiarę" celuje w Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. I dziwić to nikogo akurat nie może.

    "Wielkiej filozofii nie ma". Włókniarz pod ścianą

    Krzystyniak brutalnie obnaża sytuację pod Jasną Górą. Nie trzeba być wielkim analitykiem, by widzieć braki w kadrze.

    - Wszyscy tutaj są zgodni, co do zespołu, który ma najmniejsze szanse, by się utrzymać. I tutaj wielkiej filozofii nie ma - mówi wprost ekspert.

    Najbardziej niepokojące jest jednak to, co dzieje się wewnątrz. Krzystyniak sugeruje, że nawet wypowiedzi działaczy nie napawają optymizmem. - Czytając opinie wewnątrz Włókniarza Częstochowa, czy też analizując słowa sterników, można odczuć, że o te utrzymanie będzie ciężko - dodaje. To brzmi jak cicha kapitulacja przed pierwszą taśmą.

    InPost ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczuPolsat Sport

    Stal Gorzów ma armaty. Częstochowa nie ma czym straszyć rywali

    Dlaczego to właśnie "Lwy" są skazywane na pożarcie, a nie na przykład Stal Gorzów, która też ma swoje problemy? Odpowiedź tkwi w "nazwiskach". - W bezpośredniej rywalizacji Stali z Włókniarzem, to w Gorzowie widać, że jest kilka zawodników mocnych. Thomsen i Holder mogą obronić ich przed spadkiem - analizuje były menedżer.

    Gwiazdy Stali dają gwarancję punktów. Włókniarz takiej pewności nie ma. - Każdy w środowisku żużlowym zna poszczególne wartości zespołów. Wiemy mniej więcej, którego zawodnika na co stać - punktuje Krzystyniak.

    - Włókniarz na papierze "jest faworytem" do spadku - kończy ze smutną szczerością ekspert. Czy Włókniarz zdoła oszukać przeznaczenie, czy przepowiednia Krzystyniaka spełni się co do joty? Na ten moment, notowania "Lwów" stoją fatalnie.

    Trener Mariusz Staszewski spróbuje z domowego toru Włókniarza zrobić "twierdzę".
    Trener Mariusz Staszewski nie ma łatwej sytuacji kadrowejPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
    Grupa motocyklistów w zielonych kombinezonach z logo sponsorów stoi w rzędzie na torze żużlowym, obok nich dwie kobiety trzymające tablice z nazwami miast, w tle widoczna trybuna i banery reklamowe.
    Włókniarz CzęstochowaPawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński
    Mads Hansen i Anders Thomsen dziękują sobie za walkę.
    Mads Hansen i Anders Thomsen dziękują sobie za walkę.Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

