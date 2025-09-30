Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ćwierć miliona w jeden wieczór. Fortuna przeszła mu koło nosa. Kuriozalny powód

- 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3 - tak wyglądała punktacja Andersa Thomsena w niedzielnym barażu. Właśnie dzięki Duńczykowi Stal Gorzów trzymała dystans do Polonii Bydgoszcz i w rewanżu są w stanie odrobić nieznaczną stratę, co zagwarantuje im utrzymanie w PGE Ekstralidze. Thomsen zdobył 19 punktów, co przy jego zarobkach oznaczałoby niemal ćwierć miliona złotych. I to w zaledwie jeden wieczór. Wiadomo już, że aż tylu pieniędzy nie zobaczy na oczy.

Stal Gorzów była pewna siebie, podchodząc do fazy play-down. Szczególnie po pierwszym starciu w Częstochowie, gdzie polegli nieznacznie. Ich zdaniem była to na tyle mała strata, którą byli w stanie odrobić na własnym torze. Rzeczywistość okazała się brutalna. Nie dość, że nie odrobili, to jeszcze przegrali mecz. Wtedy rozpoczęło się paniczne poszukiwanie pieniędzy.

Stal Gorzów nie myślała o barażach, więc obcięła stawki kontraktowe o 50%

Porażka w pierwszym dwumeczu play-down z Włókniarzem oznaczała jedno. Jeśli Stal chciała się utrzymać w PGE Ekstralidze, była zmuszona rozegrać dodatkowe cztery mecze. Najpierw z INNPRO ROW-em Rybnik, z którym poradziła sobie całkiem gładko, a następnie w barażu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Sęk w tym, że wysokie kontrakty oznaczały kolejne wysokie wydatki, które dziwnym trafem nie zostały przewidziane w budżecie. W Gorzowie byli pewni, że zajmą co najmniej szóste miejsce. Winą za sytuację sportową klubu obarczono zawodników. Zarząd dogadał się z nimi, że ostatnie mecze pojadą za połowę stawki. Po prostu obcięto im wynagrodzenia o 50%.

Thomsen był katem Polonii Bydgoszcz

W przypadku Andersa Thomsena połowa stawki za punkt wynosi około 6 tysięcy złotych. Wszystko z racji tego, że przedsezonowa umowa opiewała na 1,2 miliona złotych za podpis i 12 tysięcy złotych za punkt. Stal nie miała wyjścia, bo obecna sytuacja finansowa jest nieciekawa i pozostawiając poprzednie stawki trzeba byłoby dołożyć nieco ponad milion złotych. W ten sposób zaoszczędzą 600 tysięcy.

Thomsen w Bydgoszczy zdobył aż 19 punktów. Pojechał siedem razy, przegrywając tylko dwukrotnie z Thomasem Brennanem i Krzysztofem Buczkowskim. Duńczyk był bardzo szybki i mijał rywali jak tyczki. Gdyby nie jego postawa, to Stal nie zdobyłaby 43 punktów i nie byłaby w dobrej pozycji przed rewanżem w Gorzowie.

Zgarnąłby niemal ćwierć miliona w 7 minut

Gdyby nie cięcia kontraktowe, 31-latek zarobiłby w 7 minut (każdy wyścig trwa minutę) dokładnie 228 tysięcy. To niemal ćwierć miliona w zaledwie jeden wieczór. W związku z wcześniejszymi ustaleniami będzie to "tylko" 114 tysięcy. Dla zwykłego zjadacza chleba to niewyobrażalne kwoty, lecz warto pamiętać, że zawodnik tyle nie dostaje na czysto, musząc przy okazji utrzymać firmę, którą jest we własnej osobie.

