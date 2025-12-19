Cugowski nie ma złudzeń ws. przyszłości Zmarzlika. "Nie tylko to wykrakałem"

Dariusz Ostafiński, Interia: Czytał pan pewnie, że Bartosz Zmarzlik może opuścić Motor Lublin po sezonie 2026 i przenieść się do Sparty Wrocław. Niektórzy wyciągają z tego wniosek o rychłym upadku Motoru, a na pewno o sportowym staczaniu się drużyny.

Krzysztof Cugowski, wokalista rockowy, fan żużla i Motoru: Nie mam pojęcia, co się z ludźmi dzieje i co dzieje się w żużlu. To jakaś potężna komedia. Człowiek już nie, czy ma poważnie traktować tych, co wyrażają te przedziwne opowieści z "lasku wiedeńskiego". Motor jednak ma coś takiego, że przyciąga negatywne komentarze. Ja już słyszałem wszystko. Nie ma Zmarzlika, nie ma Motoru, a ja mówię, poczekajmy, to się okaże pod koniec przyszłego roku, co będzie. Nie mam zakulisowych informacji, niecierpliwie czekam, jak inni kibice.

Krzysztof Cugowski o niechęci do Motoru i przyszłości Zmarzlika

Motoru nie lubią tak, jak piłkarskiej Legii?

- Tak uważam. Jak się przewertuje internet, to większość źle Motorowi życzy. Nie ma ich, są na dnie, od co najmniej czterech lat, a tymczasem od pięciu lat nie schodzą z podium. Ostatni tytuł wicemistrzowski dla wielu jest ciekawostką, kolejnym wypadkiem przy pracy. Ja sobie myślę, że to jest sprawa dla psychologa. Skąd się bierze ta niechęć do Motoru, w ogóle do klubów ze wschodu. Stal Rzeszów, Unia Tarnów, czy Wilki Krosno też dla wielu były nieszczęściem. Wiem, że daleko, że trzeba dojechać, ale bez przesady. Choć tych, co chcieliby się kręcić w trójkącie Leszno, Zielona Góra i Gorzów, to ja pewnie nie przekonam.

Mnie pan przekonał. Tak się nie da. Co nie zmienia faktu, że Motor zaczął tracić zawodników.

- I od tego bym zaczął. Nie ma Kubery i Holdera, ale są Vaculik z Woryną. I jak tak na to patrzę, to uważam, że się wzmocniliśmy. Nikt mi nie powie, że Vaculik nie potrafi jeździć. Jak ktoś ma trochę oleju we łbie, to wie, że on w Gorzowie lepiej nie mógł, że te przeciągające się kłopoty finansowe dały mu w kość. On w Motorze będzie znów czołowym zawodnikiem ligi. To samo Woryna. Też ma potencjał. Jedynie odejście Przyjemskiego jest osłabieniem.

Prezes Motoru nie szukał jednak innej gwiazdy na miejsce Przyjemskiego, postawił na wychowanka Bartosza Jaworskiego. Sportowo Motor się osłabił, ale kibice mają swojego człowieka, a na to czekali od lat.

- Nie bywam często na meczach Motoru, bo dużo gram i koncertuję, ale w Grudziądzu na meczu byłem. Akurat tam miałem koncert i nocleg, a jak się dowiedziałem, że Motor przyjeżdża, to poszedłem na stadion. I ten Jaworski tam całkiem fajnie jeździł. Nie wiem, co z niego wyjdzie, ale dopóki nie jeździ, to jeździć dobrze nie będzie. Jak siedział na ławie, to się nie rozwijał. Zobaczymy. Niewątpliwie Przyjemski jest wybitny i na tym straciliśmy, ale to na pewno nie jest katastrofa, ani koniec świata.

To wróćmy do Zmarzlika.

- To sport zawodowy i liczą się pieniądze. Jak ktoś inny położy więcej na stole, to chyba nie muszę mówić, co będzie.

Cugowski wyjaśnia, dlaczego Orlen nie zabrał swoich pieniędzy z Motoru

I świat dla Motoru się zawali?

- Nic się nie zawali. Motor nie spadnie, dlatego że Zmarzlik znajdzie sobie nowy klub. Jak ktoś tak mówi i pisze, to przesadza, czy wręcz bredzi. Jak słyszę takie opinie, to ja się w ogóle zastanawiam, czy wszystko jest w porządku. Pójdzie, to trudno. Motor wszedł do Ekstraligi bez Zmarzlika, bez niego zdobył dwa medale, w tym jeden złoty. Ten klub odnosił sukcesy, zanim mistrz świata się tam pojawił i bez niego istnieć nie przestanie. Zmarzlik jest zawodnikiem wybitnym, ale zdarzały mu się też mecze słabe, bo to jest człowiek, a nie maszyna do wygrywania.

W sumie to tym którzy czarno widzą przyszłość Motoru bez Zmarzlika można by powiedzieć, że Kubera i Holder odeszli z powodu Zmarzlika. Nie każdemu podoba się jazda w klubie, gdzie jest ta jedna, jedyna gwiazda świecąca mocnym blaskiem, a pozostali są tylko dodatkiem.

- To normalne. Dla jednych Zmarzlik jest fajny, dla innych niefajny. Idealnych rozwiązań nie ma. Bo z jednej strony jest świetnie mieć kogoś takiego, ale już dobrać ludzi, którzy chcą grać w takim zespole drugie, trzecie skrzypce nie jest łatwo znaleźć. Kubera ma przed sobą przyszłość, chce się rozwijać, więc był zdecydowany na wyjście z cienia. Zobaczymy, czy to mu wyjdzie na zdrowie. Natomiast pogłoski o śmierci Motoru są przesadzone.

Czyli?

- Zmarzlik to absolutnie najlepszy zawodnik w Polsce i na świecie, ale jak odejdzie, to świat się nie zawali i Motor się nie zawali.

Liczyłem, że pan powie, jak będzie. Pamiętam, jak kiedyś, gdy żużlowy Lublin żył marzeniami o nowym stadionie, pan powiedział jasno: nic z tego nie będzie. Wykrakał pan.

- Nie tylko to wykrakałem. Jak wieszczyli, że Orlen schowa pieniądze i Motor spadnie, bo władza się zmieniła, to ja powiedziałem: chcę zobaczyć posłów z miasta i okręgu, którzy na to pozwolą. Nie pozwolili.

Mocne słowa o kryzysie w Legii Warszawa. "Ewidentna spychologia". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Cugowski uderza w Przyjemskiego. "Zrobił błąd"

Tak à propos, to właśnie wsparcie spółek skarbu państwa sprawiło, że inni zaczęli patrzeć krzywo na Motor.

- W Lublinie nie ma prywatnych przedsiębiorców i bogatych firm. To jest biedny rejon. Cały wschód jest taki. Dlatego przez 24 lata nie było tu żużla. Sport jest drogi i nikogo nie było na to stać. Lubelskie, to nie jest Polska A i jakby tu tych spółek nie było, to nie byłoby sportu. Wiem, że niektórzy chcieliby, żeby tu się odbywały polowania i inne takie, ale tak nie można. Całe szczęście, że bełkot o spółkach skarbu państwa trochę ustał.

Ostatnio jednak Lublin sportem stoi, bo jest mistrz Polski w siatce, piłkarze też sobie radzą.

- Niedawno nie dało się do Lublina dojechać, a teraz można z zachodu i z południa. Dobrze, że coś tu się zmienia. Ludzie potrzebują rozrywki, topowe drużyny w kraju to dają. I mam nadzieję, że ta żużlowa też wróci po zimowej przerwie w dobrej formie. Pomimo strat. Choć uważam, że Przyjemski zrobił błąd. Zszedł ligę niżej i tam ma się rozwijać? Ze słabszymi zawodnikami? Będzie dużo punktów robił, zarobi pieniądze, ale czy to będzie dobre dla niego? Obawiam się, że nie.

Rozmawiałem z europosłem Ryszardem Czarneckim, kiedyś prezesem Sparty Wrocław. On mówi, że Motor nie doczeka siedmiu lat chudych. To może Przyjemski też tak to widział.

- Widać, że pan Czarnecki jest wieszczem. Nie wiem, zobaczymy. Pamiętamy Unię Leszno, która zdobyła cztery tytuły z rzędu, a potem była coraz niżej i w końcu spadła z ligi. Jednak pozbierała się, wróciła i znów jest w Ekstralidze, gdzie jej miejsce.

Czasem takie schłodzenie koniunktury ma sens.

- Jasne, ze tak. Zawsze następuje znudzenie. Jak są sukcesy, to też się tak dzieje, że publiczności z czasem to powszednieje. To nieuniknione w każdym przypadku. W Lublinie ten głód też kiedyś zniknie.

Cugowski przekonuje. Będzie kolejne podium dla Motoru

Co nie zmienia faktu, że Motor odcisnął na lidze i żużlu swoje piętno. Drużyna jednakowo ubrane, dwa meczowe stroje i wiele innych spraw czyni Motor wyjątkowym.

- Dla mnie to jest o tyle wyjątkowe, że ja patrzyłem, jak przez ponad dwie dekady Motor tuła się po niższych ligach i jak znika z ligowej mapy. Nagle jeden awans, drugi, a potem tytułu. To chyba największa sensacja w historii polskiego żużla. I można szefów Motoru nie lubić, ale trzeba im oddać, że potrafili zrobić coś z niczego i stworzyli profesjonalnie zarządzany klub.

Za rok Motor zdobędzie szósty medal z rzędu?

- Na sto procent będzie w trójce. Nadal mocny będzie Toruń. Nie wiem, co myśleć o Wrocławiu, bo tam niby wszystko się zgadza, ale czegoś brakuje. Są zawodnicy, jest potencjał, a tych wyników, o których marzą kibice Sparty, nie ma.

Motor też miał w tym roku zdobyć złoto, ale tego nie zrobił. Sport kocha niespodzianki.

- Już po pierwszym meczu finałowym siedzieliśmy z kolegami i doszliśmy do wniosku, że minus 18 punktów to za dużo i tak wyszło. Nie rozmawialiśmy jeszcze o sędziowaniu. To temat rzeka. W tym finale sędzia też ustawił mecz, decydując już w pierwszym wyścigu o wykluczeniu zawodnika Motoru. Nawet trener Cieślak, choć fanem Motoru nie jest, zwrócił na to uwagę. Może za rok ten finał sezonu będzie bardziej szczęśliwy, da nam, kibicom Motoru, więcej radości.

Krzysztof Cugowski, wokalista rockowy. VipPhoto East News

Krzysztof Cugowski podczas występu na scenie. Krzysztof Radzki East News

Stadion Motoru Lublin. W rogu Krzysztof Cugowski. Paweł Wilczyński/VIPPhoto/East News Zdjęcia Paweł Wilczyński