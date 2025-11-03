Co za zwrot akcji w Stali Gorzów. Fortuna na Polaka

Lista Polaków, których chciała Gezet Stal Gorzów była bardzo długa. Temat pozyskania Dominika Kubery czy Mateusza Cierniaka upadł po jednym telefonie. W obu przypadkach było za późno na rozmowy, bo Kubera już był wtedy w Stelmet Falubazie Zielona Góra, a Cierniak dogadał się na nowy kontrakt w Orlen Oil Motorze Lublin.

Stal Gorzów nie dawała za wygraną

Stal nie dawała jednak za wygraną i kolejno uderzała do Kacpra Woryny, Piotra Pawlickiego i Maksyma Drabika. Z Pawlickim miała nawet ustalone warunki kontraktu na 2026. 30-latek miał dostać 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt, ale wybrał FOGO Unię Leszno, która dała mu identyczną umowę.

I tak dochodzimy do Pawła Przedpełskiego, który od początku przewijał się na liście życzeń Stali, ale nie był pierwszym wyborem. Finalnie to właśnie nim musieli się w Gorzowie zadowolić. A o kontrakcie, jaki podpisał wychowanek Apatora Toruń, krążą legendy. Oficjalna wersja brzmi: 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt, ale jest też inna wersja.

Stal Rzeszów położyła na stole 800 tysięcy złotych za podpis

I ta inna wersja też brzmi bardzo logicznie. Mówi o Stali, która była pod ścianą i musiała zrobić wszystko, żeby pozyskać brakującego do koncepcji Polaka. Przedpełski miał mieć w tych rozmowach bardzo mocny argument. Budująca skład na 2026 Texom Stal Rzeszów bardzo, ale to bardzo chciała go zatrzymać.

W Rzeszowie kładli na stół 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. Dlatego w Gorzowie Przedpełski chciał dostać więcej. Przenosiny, po których miał dostać identyczny kontrakt, nie miały dla niego żadnego sensu. W zasadzie to godząc się w Stali Gorzów na identyczną umowę, jak w Rzeszowie, to zadziałałby na swoją szkodę. Wiadomo, że w PGE Ekstralidze trudniej o punkty.

Stal Gorzów zaszalała, ale z drugiej strony oszczędziła 2 miliony

I właśnie dlatego Gorzów miał finalnie wyłożyć milion złotych za podpis i 10 tysięcy za punkt. Dużo, bardzo dużo, ale Stal nie miała już innych opcji. Dlatego podpisano Przedpełskiego, a dodatkowo obwarowano jego kontrakt klauzulą umożliwiającą odejście jedynie pod warunkiem zapłacenia kary w wysokości pół miliona złotych.

Ktoś powie, że Stal zaszalała z Przedpełskim. Jednak nawet jeśli tak było, to innego wyjścia klub nie miał. Z drugiej strony, Gorzów poczynił istotne oszczędności. Rozstano się z Oskarem Fajferem i Hubertem Jabłońskim, co pomoże zaoszczędzić około 2 milionów złotych. Delikatnie przycięto też kontrakt Andersa Thomsena. Te wszystkie działania pozwalają jakoś przeboleć fortunę wydaną na Przedpełskiego.

Paweł Przedpełski łapie się za głowę. Takiego kontraktu jeszcze nie miał. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jack Holder i Paweł Przedpełski w Stali Gorzów 2026. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Piotr Świst, trener Stali Gorzów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński