Co za transfer, tego się nie spodziewali. Falubaz strzelił w dziesiątkę

Damian Ratajczak jeszcze nie wie, w którym klubie będzie startować za rok. Nadal ma ważny kontrakt w Lesznie, ale Falubaz chętnie by go zakupił. Karty w tym rozdaniu rozdawać będą jednak leszczynianie, a wypuszczenie go do Falubazu będzie uzależnione od tego, czy Unia zakontraktuje kogoś mocnego do składu.

- Damian Ratajczak w Zielonej Górze rozwinął się jeździecko, wychodzą mu także starty. Na pewno jego przyszłość będzie uzależniona od najbliższych wydarzeń. Jak się Unia poślizgnie w Metalkas 2. Ekstralidze na koniec sezonu, to nie powinien wracać do Leszna. Jeżeli leszczynianie wejdą do Ekstraligi, to chyba go zatrzymają, choć Falubaz na pewno takiego zawodnika nie odpuści. Zielonogórzanie montują mocny zespół, podejmą rękawicę, bo potrzebują go do walki o medale - zakończył Leszek Tillinger.