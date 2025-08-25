Chcieli się na nim zemścić. Desperacki ruch, tylko się uśmiechnął
Krono-Plast Włókniarz wygrał z Gezet Stalą pierwsze starcie w ramach fazy play-down 48:42. Może to jednak nie wystarczyć, żeby w rewanżowym starciu w Gorzowie zapewnić sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Tuż po meczu w Częstochowie złożono protest na silnik Andersa Thomsena, który mijał gospodarzy niczym tyczki. Zarzucono mu nieregulaminową pojemność. Duńczyk się tylko uśmiechnął, bo w rezultacie wszystko było zgodne z regulaminem. Cała sprawa ma jednak drugie dno.
Rozpoczęła się faza play-down w PGE Ekstralidze, a więc żarty się skończyły. W Częstochowie odbył się spektakl godny walki o utrzymanie, a najlepszym dowodem na ogromne ciśnienie były pomeczowe obrazki w parku maszyn.
Anders Thomsen upokorzył liderów Włókniarza
Mecz pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem a Gezet Stalą od samego początku był bardzo zacięty. Gospodarze mieli problem odskoczyć gościom na więcej, niż 6 punktów. Dopiero przed wyścigami nominowanymi mogli być pewni swego, prowadząc już 43:35. To właśnie wtedy pierwszego pogromcę znalazł Anders Thomsen, który w sumie uzyskał 17 punktów w sześciu wyścigach.
Wcześniej Duńczyk był nieuchwytny i nawet przegrane starty nie stanowiły dla niego problemu. Mijał liderów Włókniarza niczym tyczki. Najbardziej przekonał się o tym Jason Doyle, którego Thomsen najpierw "machnął" na czwartym okrążeniu, a w kolejnej gonitwie na samej kresce, doprowadzając go do furii. Thomsen był niesamowicie szybki i od razu pojawiły się podejrzenia.
Włókniarz zrobił na złość Thomsenowi
W Częstochowie nie mogli tak tego zostawić i złożyli protest na silnik 31-latka. To nie był zresztą jedyny protest tego dnia, bo pod wątpliwość poddano także gaźnik Martina Vaculika. Nie było żadnego skandalu, a po zbadaniu jednostki Thomsena okazało się, że pojemność była nawet mniejsza od maksymalnie dopuszczanej. Wynosiła ona bowiem 495cc.
Włókniarz mógł skorzystać z tego przywileju i tak też zrobił. Prawda jest jednak taka, że nawet jeśli szanse na zmianę wyniku były iluzoryczne, to i tak zrobiono zawodnikowi na złość, który wcześniej upokorzył miejscowych. W przeszłości najczęściej bywało tak, że raz rozebrany silnik już nie był tak samo skuteczny, a jednostka Thomsena była piorunująco szybka. Lider Stali potrafił już na początku meczu przejść z ostatniej na pierwszą pozycję bez większych problemów.
Włókniarz mógł zgarnąć Thomsena na przyszły sezon
Poza tym, zanim Thomsen porozumiał się wstępnie na starty w Gorzowie w przyszłym roku, to w grze o niego był właśnie między innymi klub spod Jasnej Góry. Choć jak się później okazało, sam zawodnik zgłosił się do klubu z ofertą, żeby najpewniej podbić swoje warunki finansowe. Częstochowianie byli jednak bliscy wykorzystania braku porozumienia na linii Stal-Thomsen, by zgarnąć Duńczyka na przyszły sezon. Dla nich byłby to strzał w dziesiątkę w obliczu tego, że klub najprawdopodobniej opuści tercet: Doyle, Woryna i Pawlicki.
