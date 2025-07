Cała prawda o relacjach ROW-u Rybnik z Pedersenem. Trener już tego nie kryje

Po kolejnych wybrykach Nickiego Pedersena sztab INNPRO ROW-u Rybnik został niejako przymuszony do tego, żeby zobaczyć, jak drużyna będzie funkcjonować bez 3-krotnego mistrza świata. Wielu ekspertów przekonywało, że bez Pedersena poprawi się atmosfera w szatni, a w ślad za tym pójdą lepsze wyniki.

Życie brutalnie zweryfikowało te opinie. Trzy mecze bez Pedersena, to jedna szczęśliwa wygrana z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa (48:42 po tym, jak Piotr Pawlicki, lider Włókniarza trafił do szpitala) oraz dotkliwe porażki z Orlen Oil Motorem Lublin (32:58) i ta ostatnia z Pres Grupą Deweloperską Toruń (31:59). Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać wprost, że ROW bez Pedersena nie istnieje.

Pytanie, czy powrót mistrza jest możliwy, skoro media od kilku dni przekonują, że zawodnik obraził się na klub i nie odbiera telefonu od trenera. - Tylko że to nie jest prawda - mówi nam trener Piotr Żyto. - Jest dobrze między nami. Nicki nie zerwał kontaktu, odbiera telefon, rozmawiamy.

Po tych słowach już chyba nie ma żadnych wątpliwości, że Pedersen wróci na ostatnie mecze rundy zasadniczej. Sprawa jego występów w play-down też jest w związku z tym otwarta. Szkoleniowiec głośno nie chce tego mówić, ale już wcześniej pisaliśmy, że absencja Pedersena w trzech ostatnich meczach została zaplanowana. Faktycznie chciano sprawdzić, czy atmosfera przełoży się na lepszy wynik. Teraz kiedy już to sprawdzono, ROW może wreszcie zagrać w otwarte karty i postawić na najlepsze rozwiązania.

Te ostatnie trzy mecze były najbardziej potrzebne tym zawodnikom ROW-u, którzy narzekali na współpracę z Pedersen. Taki Gleb Czugunow otwarcie mówił, że Pedersen zabiera punkty drużynie przez to, że jest na torze egoistą i nie patrzy na kolegę z pary. Ostatnie spotkania pokazały, że Czugunow, mimo ambicji, nie jest w stanie dać drużynie nawet 50 procent tego, co daje Pedersen.

I to właśnie Czugunow może stracić na powrocie Pedersena, który jest praktycznie przesądzony. Przed meczem w Toruniu mówiło się, że Nicki, jeśli wróci, to wskoczy za Holdera. Teraz to nie jest pewne. Holder w odróżnieniu od Czugunowa robił w Toruniu punkty, wygrał bieg, pokonał Emila Sajfutdinowa i Patryka Dudka. Czugunow przywiózł za plecami jedynie juniora gospodarzy Antoniego Kawczyńskiego.