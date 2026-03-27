Były prezes Unii Leszno postawił sprawę jasno. Chodzi o powrót

W październiku 2025 roku Józef Dworakowski ponownie został wybrany prezesem Fogo Unii Leszno. Jeden ze współwłaścicieli klubu zastąpił na tym stanowisku Piotra Rusieckiego.

Wymowne zdjęcia byłego prezesa Unii Leszno

Kiedy Rusiecki w styczniu opuścił areszt tymczasowy, momentalnie zaangażował się w sprawy 18-krotnych mistrzów Polski. W sieci błyskawicznie pojawiły się zdjęcia z Nazarem Parnickim czy Keynanem Rew, świadczące o dalszej współpracy z firmą Polcopper. Rusiecki upomniał nawet zielonogórskie szefostwo odnośnie zapłaty wymaganej kwoty za Damiana Ratajczaka w ramach ekwiwalentu.

Wówczas zaczęto spekulować, że wynika to ze sporu pomiędzy oboma działaczami i swego rodzaju walką o wpływy. Potwierdzać tenże spór miało chociażby odejście Sławomira Kryjoma, czyli człowieka, którego zatrudnił Rusiecki i z którym wspólnie budowali drużynę na sezon 2026. Ten zresztą pod jego nieobecność przejął stery w Polcopperze.

Rusiecki otwarcie ws. dalszej roli w Unii

Obie strony przynajmniej medialnie robią dobrą minę do złej gry. - Relacje pozostają bardzo poprawne. Posiadam 25 procent udziałów w spółce akcyjnej Unia Leszno. Nie walczę o władzę w niej. Nie zależy mi na sławie ani stołkach. Albo jesteś w czymś dobry, doceniany i potrzebny, albo nie. Jeśli klub będzie mnie widział w jakiejś roli, to jestem do dyspozycji. Jeśli nie, to nie będę się wcinał - wyjaśnia Piotr Rusiecki.

Przerwa zimowa była pełna nerwów w Unii Leszno. Przez moment nie było jasne, co z dalszym wsparciem firmy Polcopper w związku z zobowiązaniami, jakie przewidziano na nadchodzący sezon. Według naszych informacji wszystko ma zostać wypłacone. A co z osobą Rusieckiego w Unii? - Powtarzam, jeśli Unia będzie chciała, to Rusiecki zamelduje się do pomocy. A Unia to zawodnicy i kibice. W moich żyłach płynie biało-niebieska krew, oczywiście z domieszką żużlowego metanolu. (...) Biznes nadal zamierzam rozwijać, w sporcie jestem jako wierny kibic, przyjaciel, współudziałowiec Unii i jeden z jej sponsorów - kwituje.

Piotr Rusiecki, były prezes Fogo Unii Leszno

Sławomir Kryjom, były dyrektor Unii Leszno.

