Burza po transferze polskiej gwiazdy. Wróciły obawy. Jest reakcja klubu

Ponad milion złotych za podpis i ponad 10 tysięcy złotych za punkt ma wynosić nowy kontrakt Maksyma Drabika w klubie z Grudziądza. Patrząc jedynie rok wstecz, nie powinno to dziwić, ponieważ 27-latek był czołowym zawodnikiem rozgrywek. Eksperci jednak ostrzegają, że może to być największy transferowy niewypał.

GKM Grudziądz przyznaje się do rozmów z Thomsenem

Chodzi o skuteczność Drabika na torze w Grudziądzu, która nie rzuca na kolana. Nawet w poprzednim sezonie, który był w jego wykonaniu wystrzałowy, zawody w Grudziądzu nie poszły po jego myśli. I to dwukrotnie, jeśli spojrzymy również na finał Mistrzostw Polski Par Klubowych.

Angaż Drabika może odbić się czkawką, bo na rynku były również inne alternatywy. - Naszym pierwszym wyborem był właśnie Maksym Drabik i z nim najszybciej doszliśmy do porozumienia. Nie zaprzeczam, że rozmawialiśmy również z Andersem Thomsenem, ale na dwóch zawodników tej klasy po prostu nas nie stać - wyjaśnia Marcin Murawski w Tygodniku Żużlowym.

Drabik nie odezwał się do trenera kadry. "Między nami wszystko w porządku"

Kwestie sportowe mogą za chwilę stać się sprawą drugorzędną. Charakter Drabika kilkukrotnie w ostatnich latach potrafił dać o sobie znać. Zamknięcie się w busie czy chęć opuszczenia stadionu przed końcem meczu to tylko niektóre z nich.

- Nie mam obaw, bo póki co nie mam ku temu żadnych powodów. Nie będę oceniał kogoś na podstawie tego, co było i tego, co działo się w innych klubach. Nie było mnie przy tym, więc nie znam okoliczności. Poznajemy się i zobaczymy, jak będzie wyglądała współpraca w Grudziądzu. Gdybyśmy się obawiali, to nie podpisywalibyśmy kontraktu z Maksem. My porozumieliśmy się dość szybko i konkretnie - tłumaczy prezes GKM-u.

Jednak ostatnia sytuacja z nowym trenerem kadry tylko wszczęła kolejne dyskusje. Drabik miał nie odebrać telefonu od Stanisława Chomskiego. - Trudno mi to komentować. Nie znam kulisów i historii. Jestem w kontakcie z Maksem i nie mam problemów z naszym nowym zawodnikiem. Między nami na pewno jest wszystko w porządku. Dogadujemy się bez problemu - kwituje

