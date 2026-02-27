Brutalna prawda o polskiej lidze. "Płacą pięć razy więcej, więc stawiają warunki"

Kiedyś najlepsi żużlowcy świata żyli na walizkach. Norma zakładała starty w Polsce, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii, co oznaczało rywalizację nawet trzy-cztery razy w tygodniu. Dziś ten model odchodzi do lamusa, a Ekstraliga systematycznie ogranicza zawodnikom możliwość dorabiania za granicą.

Kto ma pieniądze, ten dyktuje zasady. Ljung mówi wprost o Polakach

W rozmowie z portalem Speedwayfans.se Ljung obnaża brutalną prawdę o żużlowej ekonomii. Dysproporcje finansowe między Polską a resztą Europy stały się tak ogromne, że w Polsce nikt nie chce już drżeć o zdrowie swoich najdroższych gwiazd na podrzędnych torach w innych krajach.

- To w gruncie rzeczy nie jest zaskoczeniem, bo wszystko zmierzało w tę stronę. Kiedyś, żeby się utrzymać, trzeba było jeździć i startować pięć dni w tygodniu, ale dziś tak już nie jest - analizuje Ljung. - W Polsce płaci się bardzo dobrze, cztery-pięć razy więcej niż w innych ligach. Nic dziwnego, że zaczynają zadawać pytanie, po co zawodnicy mają ryzykować starty w innych krajach i narażać się na kontuzje, skoro tutaj zarabiają znacznie więcej - dodaje.

Zagraniczny kryzys. Koszty w górę o 300 procent, a wypłaty... nawet zmalały

Planowane ograniczenia, które mają zostać wprowadzone w Polsce to potężny cios dla lig w Szwecji, Danii czy Wielkiej Brytanii. Już teraz zagraniczni promotorzy zmagają się z odpływem gwiazd. Ljung kreśli niezwykle ponury obraz tego, co dzieje się poza granicami naszego kraju.

- W Szwecji, Anglii czy Danii nie ma dużych pieniędzy. Koszty uprawiania żużla dla zawodników wzrosły o 200-300 procent, a wynagrodzenia w niektórych przypadkach nawet spadły. Nie mamy zaplecza finansowego, by konkurować skuteczniej niż dziś. To oznaczałoby chaos - ostrzega weteran.

Czy to koniec europejskiego żużla?

Szwed zauważa, że kryzys w innych krajach narastał od lat, a uzależnienie od obcokrajowców stało się pułapką, z której dziś nie ma ucieczki. - Od lat zmierzaliśmy w tę stronę. (...) Jesteśmy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie prowadzić ligi bez obcokrajowców. Piętnaście lat temu było to jeszcze możliwe - tłumaczy.

Czy mniejsze ligi przetrwają ekspansję i monopolizację rynku przez bogatą Polskę? Ljung pozostawia cień nadziei, twierdząc, że "nigdy nie jest za późno", ale jednocześnie przyznaje, że z obecnego kryzysu - "trudno się podnieść, o ile w ogóle się uda".

