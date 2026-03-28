Bolesna porażka Zmarzlika. To nie tak miało wyglądać

Chciałoby się powiedzieć, że zeszłoroczny koszmar Bartosza Zmarzlika wciąż jest żywy. Polak świetnie radził sobie w rundzie zasadniczej turnieju PGE IMME w Łodzi, ale w decydującym momencie do głosu doszedł jego największy rywal - Brady Kurtz.

Sezon ruszył, a Kurtz już lepszy od Zmarzlika

Początek zawodów nie wskazywał na taki wynik, bo Australijczyk miał swoje problemy na torze w Łodzi, a Zmarzlik zdawał się być szybki i jak zawsze zdeterminowany. Z czasem jednak Kurtz przestroił swój sprzęt i stał się bardzo skuteczny.

Zmarzlik pomimo ambitnej jazdy przepadł w półfinale. To efekt słabego startu, w którym Vaculik i Sajfutdinow zdołali założyć Polaka. Na dystansie żużlowiec minął tego drugiego, ale jego nowy kolega z drużyny Motoru Lublin już był zbyt daleko, aby odrobić straty.

W finałowym biegu Kurtz pod nieobecność Zmarzlika zrobił to, co potrafi najlepiej, czyli wygrał najważniejszy wyścig dnia. Mimo, że do tej pory w turniejach na Wyspach Brytyjskich specjalnie nie błyszczał, to gdy przyszło do poważnego ścigania w Polsce znów pokazał olbrzymią jakość.

To najwięksi wygrani turnieju w Łodzi

O ile wygrana Kurtza dziwić nikogo nie może, o tyle jest pewna grupa zawodników, która mogła opuścić te zawody w naprawdę dobrych nastrojach. Chodzi przede wszystkim o trójkę pozostałych finalistów, czyli Martina Vaculika, Mikkela Michelsena i Przemysława Pawlickiego. Znaleźć się w gronie finalistów w tak mocno obsadzonych zawodach to z pewnością jest "coś".

Na drugim biegnie m.in. dwójka reprezentantów Polski w Grand Prix - Patryk Dudek i Dominik Kubera. Zawiódł też zeszłoroczny triumfator Michael Jepsen Jensen.

PGE IMME w Łodzi 2026:

1. Brady Kurtz 12+3 (1,3,2,3,3)

2. Mikkel Michelsen 12+1 (3,2,1,3,3)

3. Martin Vaculik 7+3+2 (1,0,0,3,3)

4. Przemysław Pawlicki 8+3+0 (3,0,3,w,2)

5. Bartosz Zmarzlik 12+2 (2,3,3,2,2)

6. Jack Holder 10+2 (1,3,3,1,2)

7. Piotr Pawlicki 10+1 (0,2,3,2,3)

8. Emil Sajfutdinow 7+1 (2,2,0,2,2)

9. Artiom Łaguta 9+0 (3,3,2,1,0)

10. Maksym Drabik 7+0 (2,1,0,3,1)

11. Leon Madsen 6 (3,1,1,1,w)

12. Dominik Kubera 6 (0,1,2,2,1)

13. Michael Jepsen Jensen 6 (1,2,2,1,t)

14. Wiktor Przyjemski 2 (2,0,0,0,0)

15. Damian Ratajczak 2 (0,0,1,0,1)

16. Patryk Dudek 2 (0,1,1,d,0)

17. Villads Nagel 1 (1)

18. Kacper Mania - nie startował

