Blamaż polskiego klubu. To koniec nadziei na historyczny sukces
Nie tak ZOOleszcz GKM Grudziądz wyobrażał sobie walkę o historyczny medal w PGE Ekstralidze. Zespół Roberta Kościecha przegrał we Wrocławiu 61:29 i o zdobyciu brązowego krążka może już zapomnieć. W drużynie wróciły stare demony i problem, który muszą w klubie szybko rozwiązać. Tu nie pomoże nawet hitowy transfer Maksyma Drabika.
GKM Grudziądz osiągnął w tym roku historyczny sukces, awansując do pierwszej czwórki. W klubie mieli apetyty, aby pójść za ciosem i sięgnąć po medal. Po pierwszym meczu we Wrocławiu już jasne, że nic z tego nie będzie. Sparta wygrała bowiem 61:29.
GKM musi zmierzyć się ze starym problemem
Generalnie spotkanie we Wrocławiu pokazało, że o ile GKM jest u siebie bardzo silną drużyną, o tyle na wyjazdach ma często olbrzymie problemy. W tym roku wyglądało to już nieco lepiej, ale w decydującym momencie sezonu znów przyszła bezradność i wysoka porażka, która przekreśla szanse medalowe drużyny.
Trener Robert Kościecha widząc, co jego zawodnicy wyprawiają we Wrocławiu, mógł tylko bezradnie rozkładać ręce. W zasadzie tylko Michael Jepsen Jensen był w stanie rywalizować jak równy z równym z miejscowymi zawodnikami. Pozostali błądzili jak dzieci we mgle.
Sprawa rozbija się o kwestie sprzętowe i umiejętność dopasowania się do toru na wyjeździe. Eksperci żużlowi przekonują nas, że warunki w Grudziądzu znacząco różnią się od innych obiektów w PGE Ekstralidze. Tam nawierzchnia jest bardzo twarda i trzeba nastawić się przede wszystkim na start. Dłuższe proste i kanciaste łuku też robią swoje.
Efekt jest taki, że GKM jedzie na wyjazdy i zazwyczaj ma problemy. O ile dla seniorów nie powinno to być żadne wytłumaczenie, bo przecież startują w ligach zagranicznych, o tyle juniorzy mogą już mieć znacznie większy problem z przyzwyczajeniami wyniesionymi z Grudziądza.
Transfer Maksyma Drabika nie rozwiąże wszystkich problemów GKM-u
Ktoś mógłby powiedzieć, że wystarczy drobna zmiana w składzie, transfer Maksyma Drabika i za rok GKM będzie inną drużyną na wyjazdach. To takie łatwe nie będzie, bo i jego może dopaść ten sam problem, z którym teraz mierzą się żużlowcy z Grudziądza.
Inna sprawa, że sztab szkoleniowy niewiele jest w stanie zrobić z tym fantem. Toru w Grudziądzu zmienić się nie da. Bardziej przyczepnie też nie będzie, bo byłoby to niebezpieczne - mówił zresztą o tym sam Tomasz Gollob.
Być może w klubie muszą rozważyć wariant toruński i przed najważniejszymi wyjazdami szukać treningów na obcych torach, które geometrią przypominają obiekt rywala. Tę strategię w półfinale wdrożył menedżer Apatora i sprawdziło się świetnie. To samo zamierza powtórzyć przed rywalizacją finałową na torze w Lublinie.