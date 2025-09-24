Blamaż polskiego klubu. To koniec nadziei na historyczny sukces

GKM Grudziądz osiągnął w tym roku historyczny sukces, awansując do pierwszej czwórki. W klubie mieli apetyty, aby pójść za ciosem i sięgnąć po medal. Po pierwszym meczu we Wrocławiu już jasne, że nic z tego nie będzie. Sparta wygrała bowiem 61:29.

GKM musi zmierzyć się ze starym problemem

Generalnie spotkanie we Wrocławiu pokazało, że o ile GKM jest u siebie bardzo silną drużyną, o tyle na wyjazdach ma często olbrzymie problemy. W tym roku wyglądało to już nieco lepiej, ale w decydującym momencie sezonu znów przyszła bezradność i wysoka porażka, która przekreśla szanse medalowe drużyny.

Trener Robert Kościecha widząc, co jego zawodnicy wyprawiają we Wrocławiu, mógł tylko bezradnie rozkładać ręce. W zasadzie tylko Michael Jepsen Jensen był w stanie rywalizować jak równy z równym z miejscowymi zawodnikami. Pozostali błądzili jak dzieci we mgle.

Sprawa rozbija się o kwestie sprzętowe i umiejętność dopasowania się do toru na wyjeździe. Eksperci żużlowi przekonują nas, że warunki w Grudziądzu znacząco różnią się od innych obiektów w PGE Ekstralidze. Tam nawierzchnia jest bardzo twarda i trzeba nastawić się przede wszystkim na start. Dłuższe proste i kanciaste łuku też robią swoje.

Efekt jest taki, że GKM jedzie na wyjazdy i zazwyczaj ma problemy. O ile dla seniorów nie powinno to być żadne wytłumaczenie, bo przecież startują w ligach zagranicznych, o tyle juniorzy mogą już mieć znacznie większy problem z przyzwyczajeniami wyniesionymi z Grudziądza.

Wilfredo Leon - najlepsze akcje w meczu Polska - Turcja. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Transfer Maksyma Drabika nie rozwiąże wszystkich problemów GKM-u

Ktoś mógłby powiedzieć, że wystarczy drobna zmiana w składzie, transfer Maksyma Drabika i za rok GKM będzie inną drużyną na wyjazdach. To takie łatwe nie będzie, bo i jego może dopaść ten sam problem, z którym teraz mierzą się żużlowcy z Grudziądza.

Inna sprawa, że sztab szkoleniowy niewiele jest w stanie zrobić z tym fantem. Toru w Grudziądzu zmienić się nie da. Bardziej przyczepnie też nie będzie, bo byłoby to niebezpieczne - mówił zresztą o tym sam Tomasz Gollob.

Być może w klubie muszą rozważyć wariant toruński i przed najważniejszymi wyjazdami szukać treningów na obcych torach, które geometrią przypominają obiekt rywala. Tę strategię w półfinale wdrożył menedżer Apatora i sprawdziło się świetnie. To samo zamierza powtórzyć przed rywalizacją finałową na torze w Lublinie.

Michael Jepsen Jensen w barwach GKM-u Grudziądz. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Mirosław Duda, mechanik w rozmowie z trenerem Robertem Kościechą. Z prawej Max Fricke. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Robert Kościecha w trakcie meczu PGE Ekstraligi. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski