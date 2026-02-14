Awantura w polskiej lidze, publiczne oskarżenia. Poszło o 720 tysięcy złotych

- Kasa do dziś nie jest spłacona - napisał 10 lutego Piotr Rusiecki na platformie X. Wpis nawiązywał do transferu Damiana Ratajczaka, za którego Fogo Unii przysługiwał ekwiwalent w wysokości 720 tysięcy złotych.

Rusiecki ujawnił, że Falubaz wciąż nie zapłacił za Ratajczaka

Spór w tej sprawie na linii Unia-Falubaz trwał od dłuższego czasu. Kością niezgody były oczywiście pieniądze. Przypomnijmy, że klub z Leszna najpierw zdecydował się na roczne wypożyczenie Ratajczaka, jeśli chodzi o sezon 2025. Kosztowało ono 300 tysięcy. W Zielonej Górze liczyli więc, że ta kwota zostanie naliczona na poczet ekwiwalentu.

Finalnie prezes Adam Goliński w lipcu ubiegłego roku zadeklarował zapłatę pełnej kwoty, wynikającej z regulaminu. Kiedy jednak Rusiecki wyszedł na wolność, to zaczął robić porządki. Okazało się, że Falubaz wciąż nie przelał 720 tysięcy za Ratajczaka. Reakcja klubu z Zielonej Góry po wpisie byłego prezesa Unii była natychmiastowa.

Natychmiastowy przelew Falubazu

Falubaz zaledwie kilka dni później zrealizował płatność. - Stelmet Falubaz zrealizował płatność w wysokości 720 000 zł tytułem ekwiwalentu wyszkoleniowego Damiana Ratajczaka. Wysokość i termin zapłaty został ustalony w listopadzie 2025 roku z Zarządem Unii Leszno. Termin płatności i wysokość sumy były bezsporne między stronami - napisał prezes Adam Goliński.

Sternik 7-krotnych mistrzów Polski zaznaczył zarazem, że późniejszy termin spłaty został ustalony z nowym zarządem leszczyńskiego klubu. - Piotr Rusiecki mógł nie wiedzieć o ustaleniach Zarządów Klubów Ekstraligi. Podkreślam, że polityka finansowa Falubazu jest transparentna i niezależna od opinii osób trzecich a Stanisław Bieńkowski stoi aktywnie za Klubem z Zielonej Góry w kolejnym sezonie Ekstraligi - zakończył.

Brady Kurtz wita się z Piotrem Rusieckim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Goliński, prezes Stelmet Falubazu Zielona Góra. Falubaz.com materiały prasowe

#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu Polsat Sport