Awantura na polskim stadionie. Skandaliczne sceny, posypią się kary

Pomimo tego, że losy dwumeczu były w zasadzie rozstrzygnięte po spotkaniu we Wrocławiu, to mecz w Grudziądzu dostarczył wiele emocji. Te sportowe zostały zakłócone przez starcie kibiców ze służbami porządkowymi. W powietrzu uniosła się jedna wielka chmura gazu użytego przez ochronę.

Brutalna reakcja ochrony w Grudziądzu, "przypomniały mi się komunistyczne sposoby"

Wszystko zaczęło się od odpalenia środków pirotechnicznych przez kibiców gości z Wrocławia. Tam jednak szybko poradzono sobie z problemem i nie doszło do większej eskalacji. Inaczej było natomiast w sektorze zagorzałych kibiców gospodarzy. Tak zwany "młyn" odpalił race i choć wyglądało to efektownie, było niezgodne z regulaminem.

Ponownie do akcji wkroczyła ochrona, która nie miała już żadnych litości. Z relacji świadków wynika, że reakcja służb była przesadzona. Użyto dużej ilości gazu, który wraz z kierunkiem wiatru szybko przedostał się na inne części stadionu. - Gratulacje dla ochrony, ich działaniami powinny zająć się organy ścigania. (...) Przypomniały mi się komunistyczne sposoby uciszania ludzi - napisał jeden z kibiców.

Kibic udał się do szpitala, prezes GKM-u przeprasza

- Mam nadzieję że zostaną wyciągnięte konsekwencje względem ochrony używającej gazu gdzie popadnie. Na sektorze B siedziało mnóstwo dzieci, które ucierpiały po beznadziejnej interwencji ochrony - dodał kolejny z fanów. Wg stacji Eleven Sports jeden z kibiców po tej interwencji musiał udać się karetką do szpitala.

Na pełne oświadczenie klubu będzie trzeba jeszcze poczekać. Na razie głos zabrał jedynie prezes GKM-u, Marcin Murawski. - Chciałbym przeprosić kibiców, którzy nic nie zrobili, byli niewinni, a ucierpieli na trybunach. W przyszłym tygodniu poświęcimy czas na spotkania z ochroną i pewnie również z policją - powiedział w rozmowie ze Speedway News.

GKM może spodziewać się kary, Sparta także

Można więc spodziewać się wyciągnięcia konsekwencji wobec służb, którzy ewidentnie dali się sprowokować, działając impulsywnie. Mimo wszystko Speedway Ekstraliga najpewniej znów nałoży kary na GKM (i pewnie także na Spartę), ponieważ to już kolejna sytuacja w tym sezonie, kiedy kibice z Grudziądza odpalili środki pirotechniczne. I choć wiele osób nie zgadza się z tymi zapisami w regulaminie, to jednak obowiązuje twarde prawo, ale prawo.

Jeszcze miesiąc temu przed fazą play-off władze ligi okazały się przychylne wobec grudziądzan. Wówczas uchylono im karę zakazu wyjazdowego, żeby mogli pojechać do Lublina na półfinał. Regulamin i tak powinien być zmieniony, bowiem zakaz wyjazdowy uderza w gospodarza, aniżeli w ukaraną drużynę gości. To gospodarz w tej sytuacji nie zarabia pieniędzy z biletów, a są to niekiedy przychody powyżej 15 tysięcy złotych.

zawodnicy GKM-u Grudziądz cieszą się z kibicami TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

oprawa kibiców GKM-u Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

