Apator zrobił interes roku. Promocyjny transfer zapewnił im złoto

Ostatnie dwa sezony nie były dla Michelsena udane. Duńczyk podkreślał, że żałował odejścia z Orlen Oil Motoru Lublin do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Dwa lata pod Jasną Górą nie były udane, szczególnie ten ostatni, gdzie rozgrywki ukończył ze średnią powyżej 1,6 pkt na bieg. Dla zawodnika takiej rangi to był prawdziwy dramat, ale wtedy pomocną dłoń wyciągnęła Pres Grupa Deweloperska Toruń.

Apator zrobił złoty interes. Transfer Michelsena to strzał w dziesiątkę

Po dwóch słabszych latach Duńczyk trafił do toruńskiej drużyny. W środowisku mówi się, że na kontrakcie otrzymał 800 tysięcy za podpis i 8 tysięcy za punkt, co jest bardzo mało jak na rangę takiego zawodnika. Zakończył sezon ze średnią 2,149 punktu na bieg, więc był lepszy np. od Martina Vaculika, Emila Sajfutdinowa, Andersa Thomsena czy Maxa Fricke'a, którzy mają lepsze kontrakty.

Zakładając 8 tysięcy za punkt, to przy 187 pkt z bonusami, Duńczyk zgarnął z toru ok 1,5 mln złotych. Dokładając do tego kwotę za podpis, wyszłoby 2,3 mln złotych. Można powiedzieć, że za tyle toruński klub kupił sobie złoto, bo różnica pomiędzy Michelsenem a Pawłem Przedpełskim jest kolosalna. Co ciekawe, 31-latek wygrał 14 bieg w Toruniu, dowiózł trójkę i już wtedy torunianie byli pewni złota, więc to pokazuje, że talizmanem sukcesu w dużej mierze był właśnie Michelsen.

Michelsen zostanie w Toruniu na dłużej. Apator szykuje się na obronę tytułu

Już w trakcie sezonu klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z Mikkelem Michelsenem na sezon 2027. Można się spodziewać, że dostanie lekką podwyżkę, bo jego jazda była wyśmienita. Nikogo raczej nie zdziwi, jeśli klub będzie pracował nad przedłużeniem umowy na 2028, bo w Toruniu od kilku lat praktykują przedłużenia kontraktów, mimo obowiązującej umowy na następny rok. Dzięki temu mają stabilny trzon drużyny.

Klub ma także ogłosić niedługo kontrakty z Emilem Sajfutdinowem, Robertem Lambertem oraz Patrykiem Dudkiem. Trójka zawodników ma umowy na 2026 rok, ale mają zostać one przedłużone na 2027. To oznacza, że przynajmniej przez najbliższe dwa sezony będą mieć niezwykle silną formację seniorską.

