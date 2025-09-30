Apator Toruń idzie za ciosem. Zdobyli tytuł mistrza Polski, a teraz takie wieści

Trener Piotr Baron już zna ten smak. W latach 2017-2020 zdobył z FOGO Unią Leszno cztery tytuły mistrza Polski z rzędu. I pewnie nie miałby nic przeciwko, żeby teraz powtórzyć to z Apatorem. Pierwszy krok został uczyniony. Toruńskie "Anioły" właśnie strąciły Orlen Oil Motor Lublin z pierwszego miejsca na podium.

Lada dzień Apator przedłuży kontrakty z gwiazdami

W Toruniu już jednak myślą co dalej. Jak udało nam się ustalić, lada dzień klub ogłosi kilka ważnych informacji. Będą one związane z kontraktami zawodników. Jeśli nic się nie zmieni, to do końca przyszłego tygodnia Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow i Robert Lambert przedłużą swoje kontrakty.

Cała trójka ma umowy do końca 2026. Apator chce się jednak zabezpieczyć na wypadek, gdyby inne kluby zaczęły podchodzić pod ich zawodników. Andrzej Rusko, prezes Betardu Sparty Wrocław już publicznie ogłosił, że szuka wzmocnień na 2027. Sparta jest tak bogata, że byłoby ją stać na położenie 4-5 milionów złotych i wyciągnięcie z Apatora choćby takiego Dudka.

Z mistrzowskiego składu Apatora odejdzie dwóch zawodników

Umowa Dudka, Sajfutdinowa i Lamberta zostanie przedłużona co najmniej o rok, czyli do końca 2027. Czwarty senior Mikkel Michelsen już w trakcie sezonu przedłużył kontrakt o 2 lata i już ma umowę do końca 2027. Dwuletnie kontrakty z gwiazdami, to byłby solidny fundament pod kolejne sukcesy, bo tych Apator wciąż pragnie.

Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, to z mistrzowskiego składu odejdą Jan Kvech, który kończy wiek U24 oraz junior Krzysztof Lewandowski, który w tym sezonie przestał łapać się do składu i został wygryziony przez Mikołaja Duchińskiego. Za rok Baron chce stawiać na duet Duchiński, Antoni Kawczyński, więc dla Lewandowskiego nie ma miejsca. Nie ma też sensu zostawiać go jako rezerwowego, bo na swoją szansę czeka dwóch innych wychowanków.

Bastian Pedersen i Nicolai Heiselberg w kadrze Apatora

A miejsce Kvecha na U24 zajmie jeden z Duńczyków, którzy w tym roku jeździli w Ekstralidze U24. Chodzi o Bastiana Pedersena i Nicolaia Heiselberga. Większe szanse na jazdę ma Pedersen, który pokazał się ze świetnej strony w finałowej rundzie SGP2 w Vojens, a poza tym ma za sobą udany sezon w barwach Ultrapur Startu Gniezno, gdzie był wypożyczony.

Dudek, Sajfutdinow, Michelsen, Lambert, B. Pedersen, Kawczyński, Duchiński - tak najpewniej będzie wyglądał skład Apatora w 2026. Jeśli chodzi o 2027, to po przedłużeniu kontraktów z liderami trzon zostanie zachowany. Ewentualne zmiany będą możliwe wyłącznie na pozycjach juniorów i U24. Oczywiście nad wszystkim ma czuwać trener Baron.

