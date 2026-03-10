Apator Toruń buduje formę. Baron ogłasza, już wszystko jest jasne
Zimowa przerwa w Grodzie Kopernika dobiegła końca. PRES Grupa Deweloperska Toruń, aktualny Drużynowy Mistrz Polski, w pełnym składzie wyjechała na domowy tor. Menedżer Piotr Baron tryska optymizmem po pierwszych próbnych kółkach, a młodzieżowcy, tacy jak Antoni Kawczyński, skupiają się na odzyskaniu naturalnego luzu na motocyklu przed zbliżającymi się sparingami.
Pierwsze wiosenne wyjazdy na tor to dla żużlowców przede wszystkim czas na ponowne zjednoczenie się z maszyną i rozprostowanie kości po wielomiesięcznej przerwie. W Toruniu obyło się bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Drużyna stawiła się na Motoarenie im. Mariana Rosego w komplecie, realizując założony plan przygotowawczy od pierwszej do ostatniej minuty.
Zadowolony Piotr Baron i perfekcyjny tor w Toruniu
Piotr Baron nie ukrywa satysfakcji z postawy swoich podopiecznych. Szkoleniowiec mistrzów Polski chwali zarówno zaangażowanie zawodników, jak i stan samej nawierzchni, która pozwoliła na płynne i bezproblemowe kręcenie kolejnych okrążeń.
- Jesteśmy po pierwszym treningu. Była cała drużyna w komplecie i wszyscy mieli okazję pojeździć. Tor spisywał się bardzo dobrze więc większych problemów nie mamy. Na kolejne dni mamy poplanowane następne treningi i większość drużyny będzie w nich uczestniczyła. Generalnie jesteśmy zadowoleni i aby pogoda dopisywała - podsumował Piotr Baron w rozmowie z portalem nowosci.com.
Zrzucanie "zimowej rdzy". Kawczyński szuka luzu i sparing z Falubazem
Podczas gdy część doświadczonych zawodników korzystała wcześniej z innych ośrodków, dla wielu jazda w Toruniu była pierwszym poważnym kontaktem z motocyklem. Antoni Kawczyński, utalentowany młodzieżowiec miejscowych, podzielił się swoimi odczuciami z pierwszych minut spędzonych na owalu. Zwrócił on uwagę na naturalne napięcie mięśniowe, które towarzyszy pierwszym wyjazdom spod taśmy.
- Pierwsze treningi są zawsze na złapanie luzu i oswojenie się z motocyklem. W pierwszym wyjeździe byłem trochę spięty, ale drugi i trzeci były już lepsze. Muszę popracować nad startami, ale ogólnie czułem się świetnie. Przed nami jeszcze dwa dni jazdy w tym tygodniu - relacjonuje Kawczyński.
Sztab szkoleniowy narzucił intensywne tempo. Zawodnicy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń spędzą na Motoarenie jeszcze dwa dni w tym tygodniu, szlifując technikę i dopasowując ustawienia sprzętu.
Prawdziwa weryfikacja zimowych przygotowań nadejdzie bardzo szybko. Pierwszy sparing mistrzów Polski zaplanowano już na przyszły tydzień. We wtorek, 19 marca, torunianie zmierzą się w spotkaniu kontrolnym ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Będzie to doskonałe przetarcie przed zbliżającą się wielkimi krokami inauguracją PGE Ekstraligi.