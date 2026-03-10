Apator Toruń buduje formę. Baron ogłasza, już wszystko jest jasne

Pierwsze wiosenne wyjazdy na tor to dla żużlowców przede wszystkim czas na ponowne zjednoczenie się z maszyną i rozprostowanie kości po wielomiesięcznej przerwie. W Toruniu obyło się bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Drużyna stawiła się na Motoarenie im. Mariana Rosego w komplecie, realizując założony plan przygotowawczy od pierwszej do ostatniej minuty.

Zadowolony Piotr Baron i perfekcyjny tor w Toruniu

Piotr Baron nie ukrywa satysfakcji z postawy swoich podopiecznych. Szkoleniowiec mistrzów Polski chwali zarówno zaangażowanie zawodników, jak i stan samej nawierzchni, która pozwoliła na płynne i bezproblemowe kręcenie kolejnych okrążeń.

- Jesteśmy po pierwszym treningu. Była cała drużyna w komplecie i wszyscy mieli okazję pojeździć. Tor spisywał się bardzo dobrze więc większych problemów nie mamy. Na kolejne dni mamy poplanowane następne treningi i większość drużyny będzie w nich uczestniczyła. Generalnie jesteśmy zadowoleni i aby pogoda dopisywała - podsumował Piotr Baron w rozmowie z portalem nowosci.com.

Zrzucanie "zimowej rdzy". Kawczyński szuka luzu i sparing z Falubazem

Podczas gdy część doświadczonych zawodników korzystała wcześniej z innych ośrodków, dla wielu jazda w Toruniu była pierwszym poważnym kontaktem z motocyklem. Antoni Kawczyński, utalentowany młodzieżowiec miejscowych, podzielił się swoimi odczuciami z pierwszych minut spędzonych na owalu. Zwrócił on uwagę na naturalne napięcie mięśniowe, które towarzyszy pierwszym wyjazdom spod taśmy.

- Pierwsze treningi są zawsze na złapanie luzu i oswojenie się z motocyklem. W pierwszym wyjeździe byłem trochę spięty, ale drugi i trzeci były już lepsze. Muszę popracować nad startami, ale ogólnie czułem się świetnie. Przed nami jeszcze dwa dni jazdy w tym tygodniu - relacjonuje Kawczyński.

Sztab szkoleniowy narzucił intensywne tempo. Zawodnicy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń spędzą na Motoarenie jeszcze dwa dni w tym tygodniu, szlifując technikę i dopasowując ustawienia sprzętu.

Prawdziwa weryfikacja zimowych przygotowań nadejdzie bardzo szybko. Pierwszy sparing mistrzów Polski zaplanowano już na przyszły tydzień. We wtorek, 19 marca, torunianie zmierzą się w spotkaniu kontrolnym ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Będzie to doskonałe przetarcie przed zbliżającą się wielkimi krokami inauguracją PGE Ekstraligi.

Mikkel Michelsen wyluzowany przed meczami na Motoarenie w Toruniu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Od lewej: Antoni Kawczyński, Krzysztof Lewandowski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow, Piotr Baron Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

