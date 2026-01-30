Amerykański gigant wchodzi do Unii Leszno. Rafał Dobrucki dopiął swego

Kiedy Rafał Dobrucki zamienił dres trenera kadry na garnitur dyrektora zarządzającego w Lesznie, jego cel wydaje się, że był jasny, poprawić marketing, wprowadzić nową jakość i przyciągnąć sponsorów. W piątkowe południe "Byki" udowodniły, że ta misja idzie w dobrym kierunku.

Legenda motorsportu na Smoczyku

Klub oficjalnie pochwalił się umową z firmą QMEX ENERGY. Dla przeciętnego kibica ta nazwa może nie mówić wiele, ale kluczowe jest to, kogo reprezentuje. To oficjalny licencjobiorca marki GULF w Polsce.

Gulf to ikona. Charakterystyczne pomarańczowo-biało-niebieskie barwy od dekad kojarzą się z wyścigami Le Mans, Formułą 1 i najszybszymi samochodami świata. Teraz to logo pojawi się na pagonach kevlarów żużlowców z Leszna.

- Nawiązanie współpracy (...) stanowi połączenie silnej, międzynarodowej marki paliwowej z klubem o wieloletnich tradycjach - czytamy w komunikacie klubu.

Dobrucki dowozi wynik. Umowa na lata?

Wejście takiej marki to sygnał, że Unia Leszno wciąż jest atrakcyjna dla biznesu. QMEX Energy ma ambitne plany (podpisali 15-letnią umowę z Gulf na Polskę) i chce budować rozpoznawalność właśnie m.in przez żużel.

Dla Rafała Dobruckiego to pierwszy tak spektakularny sukces w nowej roli. - Współpraca ma charakter długofalowy i stanowi fundament do dalszego rozwoju wspólnych projektów - zapowiada klub.

Wygląda na to, że w Lesznie powoli wychodzą na prostą, a wsparcie "amerykańskiego giganta" ma być paliwem dosłownie i w przenośni, do powrotu na szczyt. W Lesznie muszą teraz sportowo postawić pierwszy krok w tym celu, czyli utrzymanie. Wydaje się, że z takim składem i transferem wychowanka Piotra Pawlickiego nie powinno być z tym problemu. Przy dobrych wiatrach mogą powalczyć nawet o play-offy.

Bartosz Zmarzlik i trener Rafał Dobrucki w trakcie finału DME. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Drużyna FOGO Unii Leszno Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

