Amerykański gigant w polskim klubie. Padły ważne słowa, chodzi o firmę byłego prezesa

Fogo Unia Leszno nawiązała właśnie współpracę z Qmex Energy, polskim licencjobiorcą marki Gulf. Amerykański gigant rozpoczyna w tym roku ekspansję na naszym rynku, mogącą zagrozić nawet Orlenowi. Unia po cichu liczy, że mogą skorzystać na tym nie tylko finansowo. W końcu Gulf jest mocno zakorzeniony w motosporcie. Rafał Dobrucki, dyrektor zarządzający klubu, zdradza nam również, jak na ten moment wygląda kwestia dalszego wsparcia ze strony Polcopperu. Chodzi o firmę byłego prezesa 18-krotnych mistrzów Polski, obecnie przebywającego w areszcie.

Zawodnik żużlowy w kolorowym kombinezonie i kasku siedzi na motocyklu. Obok, w okrągłej ramce, twarz mężczyzny w czarnej czapce z logo firmy. Tło rozmazane, skupienie na żużlowcu i portrecie.
Kilka dni temu klub z Leszna ogłosił nawiązanie współpracy z Qmex Energy, licencjobiorcą marki Gulf. To jedna z najważniejszych informacji, na którą kibice czekali. Gigant znany z produkcji paliw, smarów i olejów zapowiada ekspansję w naszym kraju. - Bardzo nas to cieszy, że firma zainaugurowała swoje istnienie na polskim rynku poprzez Fogo Unię Leszno - mówi Rafał Dobrucki w rozmowie z Interia Sport.

Wielki sukces Dobruckiego. "Znamy się trochę dłużej"

To jeden z pierwszych sukcesów nowego dyrektora zarządzającego Unii. To logo można było dostrzec u byłego selekcjonera reprezentacji Polski jeszcze podczas pełnienia obowiązków w kadrze. - Ja i Gulf mieliśmy pewne porozumienie już wcześniej i stąd takie logotypy występowały na mojej odzieży. Znamy się trochę dłużej niż kilka miesięcy - zdradza.

Gulf ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o motosport. W Lesznie wierzą, że mogą na tym skorzystać nie tylko finansowo. - Jest to marka, która wciąż się rozwija i teraz wchodzi na polski rynek. Przede wszystkim jest blisko związana z motosportem, dzięki czemu wniesie pewne doświadczenie. Występuje chociażby w NASCAR czy Formule 1. Jest taka szansa, że z tego też uda nam się skorzystać - podkreśla nowy dyrektor.

Polcopper ma dotrzymać wcześniejszych zobowiązań

W Unii wciąż trwa pozyskiwanie nowych sponsorów, a jednym z nich jest chociażby T&T Chłodnictwo. Poza tym umowę przedłużono m.in. z Flixhome, która od zeszłego roku wspiera leszczynian i teraz ma zwiększyć swoje wsparcie. Do inauguracji zmagań ligowych pozostały jeszcze dwa miesiące, a w tym czasie może pojawić się kolejna dobra informacja. - Niewykluczone, że jeszcze coś ciekawego się wydarzy - mówi tajemniczo.

W Lesznie w ostatnich miesiącach przeżywano huśtawkę emocji. Krótko po świętowaniu awansu zatrzymano ówczesnego prezesa klubu oraz właściciela jednego z głównych sponsorów. Nieoficjalnie Polcopper ma dotrzymać wcześniejszych zobowiązań, jeśli chodzi na przykład o pokrycie kontraktu Nazara Parnickiego. - Dochodzą nas różne słuchy i niewiele mogę zdradzić, ale na tę chwilę logotypy firmy Polcopper pozostaną w wyznaczonych do tego miejscach - zaznacza.

Dobrucki: Mam pozytywny feedback od środowiska

Dobrucki zdradza też, jaki jest odbiór w środowisku. - Nie mam zbytnio porównania względem poprzednich lat, ale do tej pory mam pozytywny feedback od środowiska, kibiców i sponsorów. Przedłużanie aktualnych umów czy też zawiązywanie nowych zawsze jest pewnym znakiem zapytania. Jesteśmy przeddzień inauguracji PGE Ekstraligi, a co za tym idzie są inne wymagania, aniżeli w Metalkas 2. Ekstralidze. Na pewno cieszy mnie wyrozumiałość ze strony sponsorów w tym aspekcie - kwituje.

