Afera z botami zażegnana. Kubera deklasuje rywali w głosowaniu

Pod koniec lutego poznaliśmy piętnastkę żużlowców, którzy swoimi znakomitymi wynikami zagwarantowali sobie udział w prestiżowym turnieju w Łodzi. Ostatnie, szesnaste miejsce miało zostać obsadzone na drodze otwartego głosowania kibiców na platformie Facebook.

Triumf sprawiedliwości w bezpiecznej aplikacji. Głosowanie wygrał Dominik Kubera

Początkowe głosowanie w mediach społecznościowych padło łupem Villadsa Nagela, jednak Speedway Ekstraliga dopatrzyła się bardzo poważnych nieprawidłowości. Lawinowy przyrost głosów z Bangladeszu jednoznacznie wskazywał na celowe wykorzystanie kupionych botów. Władze ligi stanowczo zareagowały, anulując ten zmanipulowany wybór i przenosząc głosowanie do oficjalnej aplikacji PGE Ekstraligi, gdzie udział mogli wziąć wyłącznie zweryfikowani użytkownicy.

W nowej, w pełni uczciwej formule bezapelacyjnie zwyciężył Dominik Kubera. Jak podaje oficjalny serwis ligi, nowy nabytek Stelmet Falubazu Zielona Góra zebrał 43,15% wszystkich ważnych głosów. Zwycięzca unieważnionego plebiscytu, Villads Nagel, musiał tym razem zadowolić się drugim miejscem, uzyskując poparcie na poziomie 24,82%.

Pełna obsada turnieju IMME 2026. Znamy szczegóły

Tym samym znamy już kompletny skład zawodów. Zmagania na Motoarenie w Łodzi zaplanowano na sobotę, 28 marca, na godzinę 19:00. Poniższa lista startowa prezentuje oficjalną, elitarną stawkę turnieju.

Obsada IMME w Łodzi 2026:

Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,643

Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,363

Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) - 2,236

Brady Kurtz (Betard Sparta Wrocław) - 2,209

Michael Jepsen Jensen (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,204

Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 2,177

Leon Madsen (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,172

Mikkel Michelsen (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,149

Jack Holder (Gezet Stal Gorzów) - 2,145

Maksym Drabik (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,136

Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,126

Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,074

Martin Vaculik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,042

Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - zwycięzca Red Bull Juniorskie Asy 2025

Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - junior z biegów nr 2 PGE Ekstraligi 2025

Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - dzika karta

Dominik Kubera z Krzysztofem Jankowskim przed Grand Prix w Warszawie TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dominik Kubera Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Joao Fonseca - Tommy Paul. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport