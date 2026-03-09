Afera z botami zażegnana. Kubera deklasuje rywali w głosowaniu

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Obsada tegorocznych Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi została oficjalnie zamknięta. Po ogromnym skandalu z azjatyckimi botami i unieważnieniu pierwotnego głosowania, kibice wybrali szesnastego uczestnika w bezpiecznym środowisku aplikacji. Triumfatorem ponownego plebiscytu i zdobywcą dzikiej karty został Dominik Kubera. W pierwotnym głosowaniu najlepszy był Villads Nagel.

Dominik Kubera szykuje się do startu w zawodach IMME 2026. Polak otrzymał dziką kartę dzięki głosowaniu kibiców.
Dominik KuberaPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Pod koniec lutego poznaliśmy piętnastkę żużlowców, którzy swoimi znakomitymi wynikami zagwarantowali sobie udział w prestiżowym turnieju w Łodzi. Ostatnie, szesnaste miejsce miało zostać obsadzone na drodze otwartego głosowania kibiców na platformie Facebook.

Zobacz również:

Stal Gorzów na prezentacji w Bydgoszczy
PGE Ekstraliga

Utalentowany junior tłumaczy odejście ze Stali Gorzów. To wiele wyjaśnia

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    Triumf sprawiedliwości w bezpiecznej aplikacji. Głosowanie wygrał Dominik Kubera

    Początkowe głosowanie w mediach społecznościowych padło łupem Villadsa Nagela, jednak Speedway Ekstraliga dopatrzyła się bardzo poważnych nieprawidłowości. Lawinowy przyrost głosów z Bangladeszu jednoznacznie wskazywał na celowe wykorzystanie kupionych botów. Władze ligi stanowczo zareagowały, anulując ten zmanipulowany wybór i przenosząc głosowanie do oficjalnej aplikacji PGE Ekstraligi, gdzie udział mogli wziąć wyłącznie zweryfikowani użytkownicy.

    W nowej, w pełni uczciwej formule bezapelacyjnie zwyciężył Dominik Kubera. Jak podaje oficjalny serwis ligi, nowy nabytek Stelmet Falubazu Zielona Góra zebrał 43,15% wszystkich ważnych głosów. Zwycięzca unieważnionego plebiscytu, Villads Nagel, musiał tym razem zadowolić się drugim miejscem, uzyskując poparcie na poziomie 24,82%.

    Pełna obsada turnieju IMME 2026. Znamy szczegóły

    Tym samym znamy już kompletny skład zawodów. Zmagania na Motoarenie w Łodzi zaplanowano na sobotę, 28 marca, na godzinę 19:00. Poniższa lista startowa prezentuje oficjalną, elitarną stawkę turnieju.

    Obsada IMME w Łodzi 2026:

    Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,643

    Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,363

    Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) - 2,236

    Brady Kurtz (Betard Sparta Wrocław) - 2,209

    Michael Jepsen Jensen (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,204

    Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 2,177

    Leon Madsen (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,172

    Mikkel Michelsen (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,149

    Jack Holder (Gezet Stal Gorzów) - 2,145

    Maksym Drabik (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,136

    Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,126

    Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,074

    Martin Vaculik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,042

    Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - zwycięzca Red Bull Juniorskie Asy 2025

    Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - junior z biegów nr 2 PGE Ekstraligi 2025

    Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - dzika karta

    Dwóch mężczyzn dyskutuje w otoczeniu technicznym, jeden ubrany w strój wyścigowy z logotypami sponsora FIM, drugi w ciemnej bluzie z okularami i czapką, na pierwszym planie widoczny wózek dziecięcy ozdobiony kolorowymi zabawkami.
    Dominik Kubera z Krzysztofem Jankowskim przed Grand Prix w WarszawieTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Zawodnik żużlowy ubrany w bogato oznakowany kombinezon sportowy i kask na głowie prowadzi motocykl po torze żużlowym, ostro wchodząc w zakręt, z piaskiem unoszącym się spod tylnego koła.
    Dominik KuberaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Joao Fonseca - Tommy Paul. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja