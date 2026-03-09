Afera z botami zażegnana. Kubera deklasuje rywali w głosowaniu
Obsada tegorocznych Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi została oficjalnie zamknięta. Po ogromnym skandalu z azjatyckimi botami i unieważnieniu pierwotnego głosowania, kibice wybrali szesnastego uczestnika w bezpiecznym środowisku aplikacji. Triumfatorem ponownego plebiscytu i zdobywcą dzikiej karty został Dominik Kubera. W pierwotnym głosowaniu najlepszy był Villads Nagel.
Pod koniec lutego poznaliśmy piętnastkę żużlowców, którzy swoimi znakomitymi wynikami zagwarantowali sobie udział w prestiżowym turnieju w Łodzi. Ostatnie, szesnaste miejsce miało zostać obsadzone na drodze otwartego głosowania kibiców na platformie Facebook.
Triumf sprawiedliwości w bezpiecznej aplikacji. Głosowanie wygrał Dominik Kubera
Początkowe głosowanie w mediach społecznościowych padło łupem Villadsa Nagela, jednak Speedway Ekstraliga dopatrzyła się bardzo poważnych nieprawidłowości. Lawinowy przyrost głosów z Bangladeszu jednoznacznie wskazywał na celowe wykorzystanie kupionych botów. Władze ligi stanowczo zareagowały, anulując ten zmanipulowany wybór i przenosząc głosowanie do oficjalnej aplikacji PGE Ekstraligi, gdzie udział mogli wziąć wyłącznie zweryfikowani użytkownicy.
W nowej, w pełni uczciwej formule bezapelacyjnie zwyciężył Dominik Kubera. Jak podaje oficjalny serwis ligi, nowy nabytek Stelmet Falubazu Zielona Góra zebrał 43,15% wszystkich ważnych głosów. Zwycięzca unieważnionego plebiscytu, Villads Nagel, musiał tym razem zadowolić się drugim miejscem, uzyskując poparcie na poziomie 24,82%.
Pełna obsada turnieju IMME 2026. Znamy szczegóły
Tym samym znamy już kompletny skład zawodów. Zmagania na Motoarenie w Łodzi zaplanowano na sobotę, 28 marca, na godzinę 19:00. Poniższa lista startowa prezentuje oficjalną, elitarną stawkę turnieju.
Obsada IMME w Łodzi 2026:
Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,643
Patryk Dudek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,363
Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław) - 2,236
Brady Kurtz (Betard Sparta Wrocław) - 2,209
Michael Jepsen Jensen (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,204
Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 2,177
Leon Madsen (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,172
Mikkel Michelsen (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,149
Jack Holder (Gezet Stal Gorzów) - 2,145
Maksym Drabik (Bayersystem GKM Grudziądz) - 2,136
Emil Sajfutdinow (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 2,126
Przemysław Pawlicki (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 2,074
Martin Vaculik (Orlen Oil Motor Lublin) - 2,042
Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - zwycięzca Red Bull Juniorskie Asy 2025
Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - junior z biegów nr 2 PGE Ekstraligi 2025
Dominik Kubera (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - dzika karta