A jednak to nie były plotki. Wystarczyło jedno zdjęcie i prawda wyszła na jaw
Kilka miesięcy temu zawodnicy Włókniarza Częstochowa dzwonili do szefa związku zawodowego Krzysztofa Cegielskiego z prośbą o pomoc. Mówili o gigantycznym zadłużeniu klubu i pytali, jak mogą się wyplątać z kontraktów. Wszystko zmieniło się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy Włókniarza przejął biznesmen Bartłomiej Januszka. Jedna rzecz nie daje jednak częstochowskiemu środowisku spokoju. Wystarczyło, że klub wstawił to zdjęcie ze zgrupowania, by rozpętała się burza.
W sierpniu Włókniarz zapewnił sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze, ale kibice siedzieli jak na szpilkach, bo klub tonął w długach, a zawodnicy wydzwaniali do szefa związku zawodowego Krzysztofa Cegielskiego z prośbą o pomoc.
Zawodnicy Włókniarz do Cegielskiego: trudno w to uwierzyć
Włókniarza przed upadkiem uratował biznesmen Bartłomiej Januszka, który przejął klub za symboliczną złotówkę od dotychczasowego właściciela Michała Świącika. W kilka tygodni Włókniarz spłacił sięgające 6 milionów złotych długi, a Januszka z dumą mógł ogłosić, że drużyn jednak wystartuje w 2026 w najlepszej żużlowej lidze świata.
Ci sami zawodnicy, którzy dzwonili do Cegielskiego z prośbą o ratunek, teraz dzwonili, żeby mu podziękować i powiedzieć, że Włókniarz zmienił się tak mocno, że aż trudno w to uwierzyć. Raz, że dostali wszystkie zaległe pieniądze, a dwa, że są perspektywy. Zawodnicy, zwłaszcza ci młodzi, mówili Cegielskiemu, że wreszcie nie będą musieli jeździć na starym, zużytym sprzęcie, bo będzie ich stać na nowe silniki.
Włókniarz wychodził na prostą i wtedy stało się to
Właściwie jedynym problemem wydawało się to, że nie udało się zmontować lepszego składu. Januszka przejął klub dosłownie w ostatniej chwili. Zdołał uratować Włókniarza przed upadkiem, ale na zatrzymanie największych gwiazd zabrakło czasu.
Kibice zdążyli się już jednak oswoić z myślą, że łatwo nie będzie, że w 2026 tylko cud może uratować ich zespół przed spadkiem. Zasadniczo jednak Włókniarz już zaczął wypływać na spokojne wody. I kiedy wydawało się, że już nic nie zakłóci ostatnich tygodni przed startem ligi, nagle rozpętała się awantura. Poszło o jedno zdjęcie.
Cała rodzina byłego prezesa. Właściciel Włókniarza wyjaśnia
W mediach społecznościowych pojawiła się fotografia ze zgrupowania zespołu w Zakopanem. Czujni kibice wypatrzyli na nim córkę byłego prezesa i wtedy się zaczęło. Jedna z fanek wyliczyła, że w klubie nadal są: córka, syn, zięć i szwagier, a także inni ludzie Michała Świącika, który od jakiegoś czasu był na cenzurowanym. To jednak nigdzie nie wychodziło, bo wielu użytkowników było poblokowanych na fanpage'u. Nowy właściciel ich jednak odblokował i wszystko się wylało.
Januszka w rozmowie z Interią tak tłumaczył fakt, że rodzina i ludzie byłego prezesa zostali w klubie. - Jeśli chodzi o pracowników, to nie jestem zwolennikiem rewolucyjnych zmian personalnych. Nie uważam, że należy kogoś rozliczać wyłącznie przez pryzmat tego, z kim wcześniej współpracował. W klubie pracuje wiele kompetentnych osób, które dobrze znają swoją pracę i są potrzebne Włókniarzowi. Pani Patrycja Świącik-Jeż nadal pełni funkcję dyrektora, są też inni pracownicy, którzy pozostali w strukturach. Zależy mi na stabilności, dobrej atmosferze i spokojnym budowaniu klubu, a nie na gwałtownych zmianach - mówił, ale chyba sam nie spodziewał się tego, jak wielka jest niechęć części kibiców do tego, co było.