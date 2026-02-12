A jednak to nie były plotki. Wystarczyło jedno zdjęcie i prawda wyszła na jaw

W sierpniu Włókniarz zapewnił sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze, ale kibice siedzieli jak na szpilkach, bo klub tonął w długach, a zawodnicy wydzwaniali do szefa związku zawodowego Krzysztofa Cegielskiego z prośbą o pomoc.

Zawodnicy Włókniarz do Cegielskiego: trudno w to uwierzyć

Włókniarza przed upadkiem uratował biznesmen Bartłomiej Januszka, który przejął klub za symboliczną złotówkę od dotychczasowego właściciela Michała Świącika. W kilka tygodni Włókniarz spłacił sięgające 6 milionów złotych długi, a Januszka z dumą mógł ogłosić, że drużyn jednak wystartuje w 2026 w najlepszej żużlowej lidze świata.

Ci sami zawodnicy, którzy dzwonili do Cegielskiego z prośbą o ratunek, teraz dzwonili, żeby mu podziękować i powiedzieć, że Włókniarz zmienił się tak mocno, że aż trudno w to uwierzyć. Raz, że dostali wszystkie zaległe pieniądze, a dwa, że są perspektywy. Zawodnicy, zwłaszcza ci młodzi, mówili Cegielskiemu, że wreszcie nie będą musieli jeździć na starym, zużytym sprzęcie, bo będzie ich stać na nowe silniki.

Włókniarz wychodził na prostą i wtedy stało się to

Właściwie jedynym problemem wydawało się to, że nie udało się zmontować lepszego składu. Januszka przejął klub dosłownie w ostatniej chwili. Zdołał uratować Włókniarza przed upadkiem, ale na zatrzymanie największych gwiazd zabrakło czasu.

Kibice zdążyli się już jednak oswoić z myślą, że łatwo nie będzie, że w 2026 tylko cud może uratować ich zespół przed spadkiem. Zasadniczo jednak Włókniarz już zaczął wypływać na spokojne wody. I kiedy wydawało się, że już nic nie zakłóci ostatnich tygodni przed startem ligi, nagle rozpętała się awantura. Poszło o jedno zdjęcie.

Cała rodzina byłego prezesa. Właściciel Włókniarza wyjaśnia

W mediach społecznościowych pojawiła się fotografia ze zgrupowania zespołu w Zakopanem. Czujni kibice wypatrzyli na nim córkę byłego prezesa i wtedy się zaczęło. Jedna z fanek wyliczyła, że w klubie nadal są: córka, syn, zięć i szwagier, a także inni ludzie Michała Świącika, który od jakiegoś czasu był na cenzurowanym. To jednak nigdzie nie wychodziło, bo wielu użytkowników było poblokowanych na fanpage'u. Nowy właściciel ich jednak odblokował i wszystko się wylało.

Januszka w rozmowie z Interią tak tłumaczył fakt, że rodzina i ludzie byłego prezesa zostali w klubie. - Jeśli chodzi o pracowników, to nie jestem zwolennikiem rewolucyjnych zmian personalnych. Nie uważam, że należy kogoś rozliczać wyłącznie przez pryzmat tego, z kim wcześniej współpracował. W klubie pracuje wiele kompetentnych osób, które dobrze znają swoją pracę i są potrzebne Włókniarzowi. Pani Patrycja Świącik-Jeż nadal pełni funkcję dyrektora, są też inni pracownicy, którzy pozostali w strukturach. Zależy mi na stabilności, dobrej atmosferze i spokojnym budowaniu klubu, a nie na gwałtownych zmianach - mówił, ale chyba sam nie spodziewał się tego, jak wielka jest niechęć części kibiców do tego, co było.

