Oskar Paluch w tym roku jest najbardziej zapracowanym juniorem PGE Ekstraligi. 19-latek startuje co najmniej pięciokrotnie, a czasem nawet sześciokrotnie w każdym meczu. Po 11 spotkaniach ma na swoim koncie już 58 rozegranych biegów. Nie wzbudzałoby to żadnych podejrzeń, gdyby nie fakt, że zawodnik Stali ma już po prostu dość.

Żużel. Stal Gorzów ma poważny problem. Los klubu na barkach 19-latka

To efekt działań poprzednich działaczy z Gorzowa. Skład na sezon 2025 zbudowano w taki sposób, że teraz Paluch pracuje de facto na dwa etaty. Ma trzy wyścigi wg programu, ale oprócz tego dwa lub niekiedy trzy dodatkowe starty w miejsce zawodnika U24. Na barkach 19-latka ciąży dorobek zarówno formacji juniorskiej, jak i wspomnianego wyżej U24. Eksperci ostrzegali Stal, że na dłuższą metę tak się po prostu nie da.

Stal walczy o utrzymanie, a temu wszystkiemu nie pomaga fakt, że praktycznie większość zawodników nie jest w optymalnej formie. Martin Vaculik i Anders Thomsen wciąż poszukują, a Andrzej Lebiediew i Oskar Fajfer pewnego poziomu po prostu nie przeskoczą. Wtedy pozostały ciężar spada na barki młodziutkiego Palucha. Choć potrafi on sporadycznie przesądzić o zwycięstwie drużyny, to nadal nie jest w stanie regularnie przywozić wysokich zdobyczy punktowych.

Żużel. Marek Hućko wspiera Oskara Palucha. Kłopoty sprzętowe w Zielonej Górze

Zresztą już to w tym roku widzieliśmy, bo Paluch rozpoczął sezon rewelacyjnie. Po dwóch dobrych meczach (11+2 i 9+1) młodzieżowiec wpadł jednak w mały dołek. Wówczas wykonano telefon do Marka Hućko. Były żużlowiec jest fachowcem pełną gębą. Pracował nie tylko z Nickim Pedersenem czy Patrykiem Dudkiem, ale przede wszystkim towarzyszył Bartoszowi Zmarzlikowi przy jego czwartym tytule mistrzowskim. I dało to pożądany efekt. Paluch zdobył nagle 13 punktów z Grudziądzem i popisał się na wyjeździe w Lublinie (7+1).

Nie trwało to zbyt długo, ponieważ junior męczył się już przeciwko Betard Sparcie Wrocław. Wtedy wynik się jeszcze zgadzał, ale występ w Zielonej Górze obnażył wszystkie mankamenty. Paluch co prawda miał duże problemy ze sprzęgłami, ale jego team nie był w stanie temu zaradzić aż przez sześć wyścigów. Ponadto mistrz Europy był zupełnie zagubiony na torze. Te dodatkowe starty, które w teorii miały mu pomóc, kompletnie rozłożyły go na łopatki.

Żużel. Spór o wyścigi Palucha. Nastolatek zanotował duży progres

Stanisław Chomski za kulisami już ripostuje dziennikarzy, że rok temu apelowano o dodatkowe biegi dla Palucha, a teraz narracja odwróciła się o 180 stopni. Paluchowi te wyścigi się należą, ale powinien móc w meczach, które mu nie wychodzą, skończyć zawody na programowych trzech startach. Teraz musi jeździć więcej, co nie zawsze mu pomaga. Z jednej strony jest najbardziej rozjeżdżony, ale z drugiej tylko utrwala błędy, gdy przez cały wieczór i tak nie jest w stanie znaleźć odpowiednich ustawień.

Trzeba jednak podkreślić, że tegoroczna średnia biegowa Palucha (1,40 pkt/bieg) jest nieco przekłamana. Choć jest ona zdecydowanie niższa od ubiegłorocznej (1,63 pkt/bieg), to wkład 19-latka w wynik zespołu jest dużo większy. W porównaniu z Damianem Ratajczakiem (1,66 pkt/bieg), wygląda to tak, jakby junior Falubazu był wyraźnie skuteczniejszy. W praktyce ma on 8 biegów mniej, czyli 8 dodatkowych potyczek z seniorami, w których naraziłby się na porażkę. Bardziej wymierna jest w tej kwestii średnia meczowa. Ta względem poprzedniego sezonu wzrosła u Palucha o 1,26 pkt/mecz. Obecnie wynosi ona dokładnie 6,73 pkt. Ratajczak też w niej góruje, ale tylko o 0,18 pkt.

Oskar Paluch z ojcem Piotrem Paluchem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oskar Paluch Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oskar Paluch TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski