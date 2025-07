Postawa Macieja Janowskiego w obecnym sezonie jest jednym z największych zmartwień Betard Sparty. Polak już w poprzednich dwóch latach stracił na skuteczności, ale w tym roku jest jeszcze gorzej.

Żużel. Maciej Janowski postanowił się usamodzielnić

Nikt nie ma wątpliwości, że tegoroczna forma Janowskiego to efekt rozstania z Rafałem Hajem. Ceniony mechanik prowadził go za rękę przez całą karierę. Janowski nigdy nie był rzemieślnikiem jak Bartosz Zmarzlik czy Janusz Kołodziej. Przez lata był głównie od jeżdżenia na motocyklu, czyli podobnie jak Patryk Dudek. To Haj czuwał nad jego sprzętem i dokonywał regulacji. Oczywiście słuchając przy tym spostrzeżeń swojego podopiecznego.

Janowski w końcu postanowił się usamodzielnić. Brązowy medalista mistrzostw świata wciąż ma wielkie ambicje i chce wrócić do cyklu Grand Prix. 33-latek zaryzykował i postanowił, że od teraz zacznie się bardziej angażować w kwestie sprzętowe. Dziś żużel stał się strasznie dynamiczny i na wynik składa się wiele zmiennych. Chcąc być w ścisłym topie, siłą rzeczy musisz się tym interesować. Aktualny mistrz Polski postawił wszystko na jedną kartę, ale chyba nie takiego efektu się spodziewał.

Żużel. Rozstanie z Rafałem Hajem dobiło Janowskiego. Poprosił Holloway'a o pomoc

Nagle wyszło na jaw, ile tak naprawdę znaczyła dla niego współpraca z Hajem. Kapitan Sparty jest dopiero 22. zawodnikiem PGE Ekstraligi ze średnią 1,81 pkt/bieg. We Wrocławiu próbowano nawet zmieniać mu numer startowy, ale niekiedy nawet to nie pomagało. Janowski jest po prostu wolny i nieregularny. W tym roku zanotował tylko dwie dwucyfrowe zdobycze punktowe. Miało to miejsce przeciwko najsłabszym drużynom ligi - Gorzów i Rybnik.

W końcu miarka się przebrała i w czerwcu Janowski poprosił Ryszarda Kowalskiego o test silników jego konkurenta, Ashley'a Holloway'a. Podziałało tylko na te dwa spotkania, o których wyżej wspomnieliśmy. Żużlowiec nie zrezygnował z usług Kowalskiego, tylko zaczął rotować i porównywać, jak spisuje się na czymś innym.

Żużel. Michał Jańczak u Macieja Janowskiego

We Wrocławiu zaczęto się niecierpliwić, bo Janowski otrzymał wysoką podwyżkę, ale w zamian miał osiągnąć średnią na poziomie co najmniej 2 punktów na wyścig. Zawodnik od kilku dni może liczyć na pomoc Michała Jańczaka. Mechanik dołączył do Betard Sparty pod koniec 2023 roku, a wcześniej pracował z Leonem Madsenem. To on ma teraz postawić ulubieńca miejscowej publiczności na nogi i pomóc mu poukładać wszystkie klocki do kupy.

Czasu zostało niewiele, bo zaraz mamy końcówkę lipca, a do fazy play-off pozostały tylko dwie kolejki. Co z tego, że ściągnięto Brady'ego Kurtza w miejsce Tai'a Woffindena, skoro zespół traci na niedyspozycji Janowskiego i de facto Bartłomieja Kowalskiego. To już inna para kaloszy, bo to Janowski ma ciągnąć zespół. Polak musi się obudzić, bo w innym wypadku wrocławska drużyna może nawet polec w półfinale, gdzie najpewniej zmierzy się z Toruniem. Ekipa z grodu Kopernika z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, czego nie można powiedzieć o wrocławianach.

