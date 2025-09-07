3-krotny mistrz świata w tarapatach. Teraz ma poważny problem

W Rybniku długo zastanawiano się nad kandydaturą Nickiego Pedersena. Duńczyk namieszał im w głowie po finale Metalkas 2. Ekstraligi, wysyłając do klubu ofertę. I choć z biegiem czasu zespół został skompletowany, to finalnie dołożono jeszcze Pedersena.

Granat wrzucony do szatni. Pedersen zawiódł w kluczowym momencie

Jak się później okazało, był to granat wrzucony do szatni. Duńczykowi nie można jednak odmówić chęci i ambicji. Najpierw zimą drastycznie schudł, a później robił wszystko, żeby znaleźć odpowiednią prędkość. W pewnym momencie był już nawet zmuszony do sięgnięcia po silniki Ashleya Hollowaya. Wcześniej korzystał wyłącznie z jednostek Ryszarda Kowalskiego, na których notował bardzo dobre występy.

Pierwsze dwa mecze w wykonaniu 3-krotnego mistrza świata były naprawdę udane. Łącznie takich występów uzbierał pięć, ale reszta startów była już mocno poniżej oczekiwań. Po 9. kolejce Pedersen wypadł nawet na chwilę ze składu. Gdy wrócił, prezentował poziom solidnej drugiej linii, lecz w fazie play-down liczono na znacznie więcej. Tymczasem jego średnia z dwumeczu z Falubazem i pierwszego starcia ze Stalą Gorzów to zaledwie 1,21 pkt na bieg.

Pedersen ma duży problem. Może zabraknąć dla niego miejsca

W ogólnym rozrachunku Pedersen zdobywa dotąd średnio 1,59 na bieg. Słabszej dyspozycji na wyjazdach można było się spodziewać, ale większą zagadką pozostaje jego postawa w Rybniku. Przez większość sezonu tor przygotowywano wręcz pod niego - twarda, ubita nawierzchnia sprzyjała szybkiemu wyjściu spod taśmy, rozegraniu pierwszego łuku i kontrolowaniu pozycji. 48-latek stracił jednak swój największy atut, czyli błyskawiczny moment startowy.

Nawet gdy wygrywał start, często popełniał błędy na dystansie. Mistrz nie przypominał już zawodnika z ostatnich lat w Grudziądzu, gdzie u siebie był maszynką do zdobywania punktów, a kryzys widoczny był głównie na obcych torach. W Rybniku scenariusz miał się powtórzyć, tymczasem stało się zupełnie inaczej. Teraz Pedersen musi martwić się o przyszłość. Drzwi do Ekstraligi wydają się definitywnie zamknięte, a i na zapleczu może wkrótce zabraknąć dla niego miejsca, bo transferowa giełda nabiera tempa. W najczarniejszym scenariuszu może to oznaczać nawet koniec kariery duńskiego weterana.

