3-krotny mistrz Polski w kryzysie. Najgorszy sezon od lat, a końca nie widać

Mimo że w ostatnim czasie średnia Macieja Janowskiego wzrosła, to powodów do zadowolenia wielkich nie ma. Wyniki były lepsze, bo Betard Sparta jechała z dwiema najsłabszymi drużynami w PGE Ekstralidze, czyli Gezet Stalą Gorzów i Innpro ROW-em Rybnik. Jednak w starciu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa znowu nie było najlepiej, gdyż Polak zdobył zaledwie 5 punktów oraz bonus.

Na ten moment średnia Macieja Janowskiego w PGE Ekstralidze wynosi 1,896 pkt na bieg. To najgorzej od 2016 roku, kiedy miał średnią biegową 1,674. Ostatnie dwa sezony nie były jednak dużo lepsze. To trzeci sezon z rzędu, w którym 33-latek ma problem, by przebić barierę 2 punktów na bieg.

To z jednej strony też pokazuje, jak wielkim zawodnikiem jest Janowski, skoro średnia blisko 1,9 pkt na bieg w jego przypadku oznacza kryzys. Polak to olbrzymia marka, a kibice i środowisko żużlowe oczekują, że ponownie zacznie jeździć na bardzo wysokim poziomie, bo na to go po prostu stać.