20 milionów i transfer gwiazdy. Rzucą wyzwanie najbogatszym klubom

Na przestrzeni ostatnich lat GKM zdołał pozbyć się łatki klubu balansującego na granicy PGE Ekstraligi i jej zaplecza. Już drugi sezon z rzędu grudziądzanie nie musieli martwić się o utrzymanie, a dzięki dobrej jeździe drużyna podłączyła się do walki o medale. W klubie pracują nad tym, aby ten upragniony sukces wkrótce mógł stać się realny.

W Grudziądzu policzyli kasę na sezon 2026

Choć ciągle nie wiadomo, kto finalnie będzie występował w GKM-ie na pozycji U-24, to już teraz pewne jest to, że podopieczni trenera Roberta Kościechy powinni włączyć się do rywalizacji o medale. Miejscowi działacze odnieśli co najmniej trzy sukcesy podczas trwającej giełdy transferowej.

Pierwszy to zatrzymanie Michaela Jepsena Jensena, który jest gwiazdą ligi. Drugi to przedłużenie umowy z Kevinem Małkiewiczem. Zdolny junior jest jednym z najlepszych młodzieżowców w kraju, a w pewnym momencie mocno kusiła go Sparta Wrocław. Wisienką na torcie jest sprowadzenie Maksyma Drabika, który także ma świetny sezon za sobą.

W Grudziądzu nie powinno być problemów z płynnością finansową, a klub wyrobił sobie w środowisku opinię wiarygodnego płatnika. Wszystko wskazuje na to, że budżet na kolejny sezon będzie na zbliżonym poziomie do obecnego.

- W tym roku był nieco wyższy niż w zeszłym, bo wyniósł blisko 20 milionów złotych. W przyszłym roku powinien wyglądać podobnie - mówi nam prezes Marcin Murawski.

- Mamy gotowy plan rzeczowo-finansowy na sezon 2026 i wiemy, że chcielibyśmy zamknąć się w podobnych kwotach. Z tym że teraz trochę trudniej to oszacować, bo wchodzi systemy pro-junior, a odchodzą wpływy z Ekstraligi za ligę U-24, więc to trochę nowość, przez co musimy urealnić te wpływy - dodaje.

Gabriel Diallo - Zizou Bergs. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

GKM za chwilę zamknie rozliczenia z zawodnikami

Zbudowana wiarygodność finansowa w środowisku sprawia, że działaczom łatwiej prowadzi się rozmowy z zawodnikami, którzy są coraz bardziej otwarci na przyjście do tego właśnie klubu. Potwierdził to w tym roku transfer Maksyma Drabika, który mógł przecież przebierać w ofertach.

GKM, w odróżnieniu od kilku innych ośrodków może spać spokojnie, bo klub nie ma żadnych problemów, aby rozliczyć się z zawodnikami i z powodzeniem starać się o licencję na kolejne rozgrywki.

- Mogę zapewnić, że zostało nam ostatnie spotkanie do zapłacenia. Czekamy na ostatnią transzę z Ekstraligi Żużlowej i wówczas zamkniemy rozliczenia obecnego sezonu - przekazał prezes GKM-u.

A na koniec dodajmy, że choć budżet GKM-u może robić wrażenie, to grudziądzanom ciągle daleko do najbogatszych. Za taki klub uchodzi obecnie Sparta Wrocław, której budżet szacuje się na około 30 milionów złotych.

Sezon 2025 był bardzo udany dla GKM-u Grudziądz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Szczęśliwy prezes GKM-u Grudziądz, Marcin Murawski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

zawodnicy GKM-u Grudziądz cieszą się z kibicami TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski