18-krotny mistrz Polski w ekstazie. Jasny sygnał. Ta wypowiedź zmienia wszystko

Miesiąc temu poznano oficjalny terminarz PGE Ekstraligi. Unia rozpoczyna od dwóch domowych starć z teoretycznie najsłabszymi rywalami, jakich mogła sobie wymarzyć. W Lesznie mówią głośno o wysokich ambicjach, znając swój potencjał kadrowy. Wypowiedź Grzegorza Zengoty rzuca jednak nowe światło na sprawę.

Zengota mówi wprost o szansach Unii Leszno. "Musimy porzucić takie myślenie"

- Podchodzę do tego z dużym spokojem, bo takie wybieganie w przyszłość nie do końca mnie przekonuje. Skupmy się na robocie i pokażmy to na torze, czy jesteśmy najsilniejszym beniaminkiem. Na pewno celujemy wysoko, ale jestem daleki od pompowania balonika. Każdy chce wygrywać i tutaj nie będzie taryfy ulgowej. Prezes bardzo podkreśla, by skupić się na pracy, więc tak też czynimy - tłumaczy 37-latek.

Unia powinna po czterech kolejkach mieć cztery punkty, bo kontrastem do meczów domowych są wyjazdy z najprawdopodobniej dwoma najsilniejszymi zespołami. - Jest to swego rodzaju handicap zaczynać na swoim terenie wśród swoich kibiców. Wyjedźmy jednak najpierw na tor i dobrze się do tego przygotujmy. To jest kluczem do wszystkiego. Może pierwszy mecz trochę lżejszy, ale tydzień później wybieramy się już do mistrza Polski, gdzie łatwo nie będzie. Jeżeli chcemy się liczyć w walce o cokolwiek więcej, to musimy porzucić takie myślenie, z kim będzie łatwiej, a z kim trudniej - podkreśla.

Nie będzie zmian w teamie Polaka. "Wyjaśniliśmy sobie"

Zengota ma za sobą udany sezon, choć jak sam wielokrotnie wspominał nie ustrzegł się pewnych błędów. Nie spowodowało to jednak żadnych zmian w zespole. - Mamy ten sam skład. Jestem zadowolony z pracy moich chłopaków, więc nie widzę powodów do zmian. Z końcem minionego sezonu wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy, które są do poprawy. Doskonale wiedzą, co mają robić, więc zostaje po staremu - zaznacza.

- Wróciłem właśnie z obozu w Zakopanem, gdzie przebywałem 8 dni i codziennie trenowałem. To standardowy punkt moich przygotowań w styczniu. Teraz ze spokojem czekam na kolejny obóz z Unią, który odbędzie się w lutym. Następnie będę szukać okazji do wyjazdu na tor. Motocykle są już składane i powoli dopinamy wszystko na ostatni guzik. Brakuje dosłownie ostatnich elementów. Myślę, że zajmie to kilka dni, jeśli chodzi o warsztat. Tego czasu jest już coraz mniej. Tak naprawdę być może już za półtora miesiąca będziemy kręcić pierwsze kółka. Zima przelatuje bardzo szybko - kwituje.

Grzegorz Zengota Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

