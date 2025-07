17-latek podjął decyzję. Położyli na stole milion złotych

Tata wyjaśnił nam, że było kilka powodów, dla których zapadła taka, nie inna decyzja. Po pierwsze Kevinowi bardzo dobrze pracuje się z trenerem Robertem Kościechą, który prowadzi go od 11 roku życia. Po drugie GKM bardzo dobrze traktuje zawodnika. Fakt, iż dotąd jeździł on za niewielkie pieniądze, wynikał wyłącznie z faktu, że rodzice nie chcieli zawodowego kontraktu. Uznali, że najlepiej będzie, jak Kevin skończy 18 lat, założy firmę i sam będzie podejmował decyzje dotyczące swojej kariery. Ten moment właśnie dostąpił.

Poza wszystkim GKM był najlepszą opcją dla Małkiewicza, bo w klubie na niego dmuchają i chuchają. Jest ich oczkiem w głowie. Skład GKM-u też nie jest taki, jak Sparty, która ma drużynę napakowaną gwiazdami. Tam każdemu juniorowi trudno o dodatkowe biegi. W GKM-ie taki Małkiewicz może liczyć na cztery, czy nawet pięć wyścigów w meczu. Nie bez znaczenia było też to, że z domu do Grudziądza Małkiewicz ma 70 kilometrów, a do Wrocławia ponad 500.

Umowa Małkiewicza z GKM-em ma być na 3 lata, czyli do końca wieku juniora. A Sparta? Tu drzwi zostały zatrzaśnięte. Zdaniem dobrze poinformowanych ten temat był z góry skazany na porażkę, bo kiedyś Małkiewicz jeździł na wypożyczeniu w Sparcie i wtedy miało stać się coś, czym Sparta zraziła sobie zawodnika. - Proszę dzwonić do Sparty - ucina temat pan Dawid Małkiewicz, dając do zrozumienia, że on o tej sprawie rozmawiać nie chce.