Znany trener do wzięcia. Kluby już o niego pytają

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Stanisław Burza w ostatnim czasie był trenerem Unii Tarnów. Pracował w bojowych i trudnych warunkach. Miejscowy klub najpewniej nie przystąpi do rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej, a więc szkoleniowiec będzie mógł rozglądać się za nową pracą. Wcześniej łączony był już z dwoma klubami zaplecza PGE Ekstraligi. Konkretów zabrakło, ale za chwilę sprawy mogą przyspieszyć.

Stanisław Burza może być łakomym kąskiem na rynku trenerskim
Trener Unii Tarnów Stanisław BurzaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Stanisław Burza nie miał ostatnio łatwego życia. Praca w Unii Tarnów to był prawdziwy rollercoaster. Mimo wielu trudności udało mu się z drużyną awansować do 2. Metalkas Ekstraligi. Przed rokiem jako beniaminek jego zespół dzielnie w niej walczył. I to po mimo wybrakowanego składu i olbrzymich problemów finansowych.

Trener Burza sprawdził się w pracy na trudnym terenie

Sam zainteresowany mógłby powiedzieć, że co go nie zabije, to go wzmocni. Trudno dziś wyobrazić sobie trudniejsze warunki pracy niż te, których zaznał w Tarnowie. Co tydzień musiał się martwić, czy jego zawodnicy przyjadą na mecz, bo przecież klub zalegał im z wypłatami.

Ostatecznie Unia spadła z ligi, ale wcale nie musiałoby do tego dojść, gdyby tylko działacze regulowali na bieżąco swoje zobowiązania. Burza w tym całym zamieszaniu był kimś, kto nie tracił wiary i nadziei. Umiał trafić do zawodników i przekonać ich do jazdy. Dobre słowa zbierał m.in. od kapitana Mateusza Szczepaniaka.

Burza potrafił więc ogarnąć jakoś cały ten galimatias, a i od strony taktycznej radził sobie całkiem nieźle. Generalnie, to jako jeden z nielicznych nie powinien mieć sobie nic do zarzucenia. - To cud, że wytrzymał psychicznie to zamieszanie i do końca pracował w klubie - mówią nam osoby z tarnowskiego środowiska.

Może być ciekawą opcją dla innych klubów

Trener Burza z podniesioną głową może czekać teraz na oferty z innych klubów. Już wcześniej spekulowało się, że poprowadzi ROW Rybnik, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Chodziły też słuchy, że trafi do Wilków Krosno, ale temat również nie przerodził się w konkret.

Poza "trenerką" były żużlowiec zajmuje się także tuningiem silników, więc to nie tak, że musi na gwałt szukać zatrudnienia jako menedżer. Może teraz skupić się na spokojnej pracy w warsztacie, a z czasem z pewnością jakaś ciekawa oferta pojawi się na horyzoncie.

Mężczyzna w sportowej koszulce i czapce z daszkiem trzyma gwizdek oraz kartkę, ma zawieszony medal na szyi, w tle widoczna druga osoba oraz banery z nazwami organizacji
Stanisław BurzaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z logo, rozmawiających i analizujących dokumenty, obaj mają na szyjach gwizdki i czapki z daszkiem, obok nich widoczny fragment kamery i banery reklamowe.
Stanisław Burza w rozmowie z Łukaszem RozborskimPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Dwóch mężczyzn rozmawia w garażu sportowym, jeden z nich ubrany w strój żużlowy, prawdopodobnie zawodnik, drugi trzyma notatki lub tablet, obaj skoncentrowani na omawianiu strategii lub ustawień motocykla. W tle widać plandeki i elementy wyposażenia ze...
Matej Zagar i Stanisław BurzaPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Czy odpowiednio wykorzystaliśmy potencjał polskich gwiazd? "Mało kto chce pchać kulą i rzucać młotem". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja