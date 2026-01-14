Znalazły się pieniądze dla polskiego klubu. Jest tylko jeden warunek

Przypomnijmy, że zgodnie z tym, o czym już informowaliśmy, władze Unii otrzymały ultimatum. Muszą do 15 stycznia spłacić zadłużenie sięgające blisko 2 milionów złotych, aby otrzymać licencję na starty w Krajowej Lidze Żużlowej. W innym wypadku żadnej dodatkowej kroplówki nie będzie.

Pojawia się światełko w tunelu dla Unii Tarnów

Jeśli władzom klubu udałoby się spełnić ultimatum, to później teoretycznie powinno być już prościej. Długi i zadłużenie to bowiem wieloletni problem Unii, z którym działacze mierzą się co roku mniej więcej w tym samym okresie.

W każdym razie nie wszyscy odwrócili się od klubu. Jak się okazuje, Województwo Małopolskie jest skłonne nadal współpracować z Unią. Mowa o kwocie nawet 1,5 miliona złotych. - Województwo nie opuści tego klubu - mówi na antenie radia RDN Małopolska Józef Gawron, Radny Sejmiku, a chodzi o zakup usług promocyjnych poprzez sport.

- Do 1,5 miliona złotych na sport żużlowy, ale muszę zaznaczyć, że to, jakie będą kwoty i jaki pakiet reklamowy województwo zakupi, to z jednej strony kwestia negocjacji, które klub teraz powinien poprowadzić, przedłożyć ofertę. Po drugie, żeby w ogóle uzyskać licencję i wystartować, żeby było gdzie się promować. Jak nie będzie meczów żużlowych to w ogóle nie ma tematu.

Jeśli Unia uporałaby się z dotychczasowymi problemami, to taki zastrzyk gotówki byłby bardzo pomocny w kontekście jazdy w Krajowej Lidze Żużlowej. Na tym poziomie budżety klubów nie są wysokie. Ta kwota z pewnością pokryłaby lwią część wymaganych środków na starty w sezonie 2026.

Miasto czeka na klub

Przy okazji Radio RDN Małopolska informuje, że sprawą otwartą pozostaje kwestia nowej umowy dzierżawy stadionu miejskiego przez żużlową spółkę. Do tej pory był problem z umową, a miasto stawia sprawę jasno.

- Postawiliśmy pewien jasny warunek: musimy mieć czystą kartę w relacjach spółka (dzierżawca) - miasto (właściciel). Jeżeli będą nowe władze mieć legitymację potwierdzoną w KRS, że mają zdolność do czynności prawnych w imieniu spółki, to te kwestie będą regulowane - mówi prezydent Jakub Kwaśny.

Magistrat od wielu już miesięcy podkreśla, że jest gotowy wspierać klub w miarę możliwości. Nie ma więc tematu celowego blokowania. Poza tym miejscowy stadion i tak może być wykorzystywany wyłącznie przez żużlowców. Nikomu więc nie jest na rękę, aby obiekt stał pusty i był niezagospodarowany.

