Złamał kręgosłup i cudem uniknął paraliżu. Wielki powrót, podpisał kontrakt

Patrick Hansen do momentu wypadku w 2023 roku był czołowym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi, aspirującym do jazdy w elicie. Jeden sezon w PGE Ekstralidze miał nawet za sobą, ale nie był on na miarę możliwości Duńczyka. Złamany kręgosłup sprawił, że sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Nieudana przygoda Hansena w Orle Łódź. W drodze na stadion dowiedział się, że nie pojedzie

Teraz Hansen może być wdzięczny sobie i lekarzom, że w ogóle może poruszać się o własnych nogach i jakkolwiek jeździć na motocyklu. Już w 2024 roku wziął udział w kilku imprezach towarzyskich. Rok później udało się wystartować w kilku meczach Orła Łódź, z którym podpisał kontrakt. Duńczyk był gotowy do jazdy, ale większość czasu spędził na ławce rezerwowych. Jednego razu, kiedy był w drodze na stadion, dostał telefon, że jednak nie pojedzie w meczu.

- Byłem zdolny do jazdy. Po prostu działacze z Łodzi zdecydowali, że mają lepszych zawodników, którzy zdobędą dla nich więcej punktów. Co mogłem poradzić, skoro mieli inną koncepcję i inne plany? Oczywiście, że chciałem jeździć więcej i byłem gotowy do startów, ale wyszło tak, jak wyszło. Niestety, tak to niekiedy jest i tak było w tym roku w Łodzi - mówi Hansen.

Hansen mógł podpisać kontrakt w Ostrowie

27-latek w trakcie minionego sezonu pojawił się w kilku klubach na rozmowach i testach. Tajemnicą poliszynela było to, że niektóre z nich miały obawy, co do panowania zawodnika nad motocyklem. Jedna z groźnych sytuacji miała miejsce podczas sparingu w Gnieźnie, gdzie Hansen omal nie staranował Vaclava Milika.

Hansen był jednak blisko dołączenia do klubu z Ostrowa, którego kadra była zdziesiątkowana przez kontuzje. Wypożyczenie upadło jednak na ostatniej prostej. Więcej ofert z drugiej klasy rozgrywkowej już nie otrzymał. - Na przyszły rok nie miałem propozycji z 2. Ekstraligi. W trakcie sezonu mogłem przejść do Ostrowa i szkoda, że wyszło jak wyszło. Było niemal wszystko gotowe i dogadane - wspomina.

Kluczowy sezon przed Hansenem

Teraz przed Duńczykiem sezon, który może być przełomem w kontynuowaniu kariery. Sam zainteresowany mówił przed wieloma miesiącami, że nie stać go na hobbystyczną jazdę. Jeśli nie będzie mógł znów zawodowo się ścigać, to zakończy karierę. Hansen ma podpisany kontrakt w Kolejarzu Opole, a poza tym będzie zajmował się szkółką żużlowa w Rybniku.

- Przede wszystkim działacze z Opola byli bardzo konkretni i czułem, że naprawdę im na mnie zależy. To dało mi poczucie, że jestem tam potrzebny. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby mieć możliwość regularnych startów i jazdy, a w Kolejarzu widzę realną szansę na takie właśnie warunki. Dodatkowym atutem jest też odległość z Opola do Rybnika, w którym mieszkam, więc pod względem logistycznym to również świetne rozwiązanie - kwituje.

Patrick Hansen na motocyklu, tuż po okropnej kontuzji Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Mrozek i Patrick Hansen w 2023 roku FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

