Zamieszanie z transferem mistrza świata. Umówili się na spotkanie

Żaden klub z PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi do tej pory nie skusił się na Nickiego Pedersena. Duńczyk, który w najlepszych latach swojej kariery podpisywał rekordowe kontrakty, teraz został zmuszony do poważnych przemyśleń nt. dalszej kontynuacji swojej kariery.

Kluby z Ekstraligi i 2. Ekstraligi nie chcą Pedersena

Pedersen przez lata zarzekał się, że zakończy przygodę z żużlem, jeśli będzie musiał do niego dokładać. Z powodu braku ofert z dwóch najwyższych lig w Polsce pozostały mu jedynie starty w Krajowej Lidze Żużlowej. Trzykrotny mistrz świata podpisał kontrakt warszawski ze Speedway Kraków, ale nie wiadomo, co będzie dalej.

- Jak na razie Nicki podpisał u nas kontrakt warszawski, czyli taki bez aneksu finansowego. Potrzebował chwilę czasu, aby się zastanowić czy nadal chce kontynuować swoją karierę. Teraz wszystko zależy od niego - przyznaje prezes krakowskiego klubu, Mikołaj Frankiewicz.

Pedersen ma przyjechać do Krakowa

Obecna sytuacja Pedersena to efekt przede wszystkim jego zachowania w ostatnich latach. Szczególnie w 2025 roku, kiedy zdecydowana większość uwagi skupiała się właśnie na nim. I to głównie z powodów pozasportowych. Kiedy jeszcze prezentował wysoką i równą dyspozycję, byli prezesi, którzy przymykali na to oko, bo na koniec dnia robił swoją robotę. Teraz jednak skuteczność Duńczyka w Ekstralidze czy 2. Ekstralidze nie jest już na tyle wysoka, by tolerować to kosztem atmosfery w zespole.

- W najbliższych dniach ma pojawić się w Krakowie. No i zobaczymy co zdecydował - informuje Frankiewicz. Dla klubu z Krakowa będzie to istotna informacja, bo drużyna ma spore ambicje. - Na pewno naszym założeniem jest walka o play-off, a co dalej sezon pokaże? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się wejść i do finału - kończy.

Nicki Pedersen Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Park maszyn na stadionie Speedway Kraków. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport