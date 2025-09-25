Wydał pół miliona euro, a zawodnik pyta o pieniądze. Kłótnia w polskim klubie

Wybrzeże Gdańsk wciąż nie otrząsnęło się po porażce w finale Krajowej Ligi Żużlowej. W fazie zasadniczej Wybrzeże dwa razy gładko pokonało Pronergy Polonię Piła, więc liczono, że w finale będzie podobnie. Już sondowano zawodników pod kątem startów w Metalkas 2 Ekstralidze. Polonia jednak wygrała finał, a w Gdańsku przyszedł czas rozliczeń.

Sorensen czeka na pieniądze od 28 kwietnia

Tim Sorensen na wewnętrznej grupie klubu uderzył się w pierś, napisał, że rozumie pewne działania klubu, ale kompletnie nie wie, dlaczego Wybrzeże nie rozlicza faktur w ciągu 30 dni, a on czeka na swoje pieniądze od 28 kwietnia.

Z naszych ustaleń wynika, że Wybrzeże ma też zaległości wobec Nielsa Kristiana Iversena i Benjamina Basso. W pierwszym przypadku ma chodzić o prawie 300 tysięcy złotych. W drugim nie znamy dokładnej kwoty, ale też jest ona znacząca. Do tego dochodzi sprawa niezałatwionych rozliczeń wobec Marcusa Birkemose.

Birkemose miał dostać silnik za 35 tysięcy, ale nie dostał

Birkemose w połowie marca miał dostać silnik od Briana Kargera, za który miał zapłacić klub. Potem Kargera zastąpił Peter Johns. Kosztujący 35 tysięcy silnik miał po sezonie przejść na konto zawodnika. Jednak Birkemose silnika dotąd nie dostał, a klub poinformował go, że potrąci mu za absencję w trzech meczach, która była spowodowana kontuzją w innej lidze.

Problem w tym, że Birkemose, nawet po potrąceniu 8 tysięcy złotych za absencję w trzech meczach (kwota wynika z kontraktu, gdzie kwotę za podpis, w tym przypadku 45 tysięcy, dzieli się przez liczbę wszystkich spotkań i na tej podstawie wylicza się ekwiwalent za jedno spotkanie) powinien dostać z klubu jakieś 46 tysięcy. Ta kwota zawiera ekwiwalent za silnik i nierozliczoną fakturę za jedno spotkanie.

A właściciel Wybrzeża mówi, że wydał pół miliona euro

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie należy się dziwić, że zawodnicy zrobili wielkie oczy, kiedy po przegranej w finale właściciel Wybrzeża Tadeusz Zdunek zebrał ich wszystkich i powiedział: - Wydałem pół miliona euro i dzisiaj zobaczyłem za co.

Żużlowcy się dziwią, a Zdunek w przesłanym do nas komentarzu tak odnosi się do tematu zaległości: - Nie będę komentował bezsensownych plotek rozsiewanych przez menedżera jednego z zawodników. Organizacyjnie w tym roku wszystko było w porządku. Przegraliśmy sportowo i nie dopisujmy do tego legend. Zawodnicy, którzy profesjonalnie podchodzą do sportu, byli i są zadowoleni ze współpracy z nami. Z tymi, których chcieliśmy zostawić w drużynie w razie awansu poziom wyżej, podaliśmy sobie ręce w tygodniu przed finałem. Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, co w obecnej sytuacji, potrzebujemy jeszcze chwili czas na analizę i plany co dalej.

Z naszych informacji wynika, że Iversen już dogadał się z Hunters PSŻ Poznań i chce odejść. Birkemose także zmienia klub. Ma porozumienie z Cellfast Wilkami Krosno. Sorensen po wpisie, gdzie zwrócił uwagę na płatności, nagle zamieścił kolejny, gdzie chwali klub. On miał już jednak dogadany kontrakt z Wybrzeżem na wypadek awansu. Najwyraźniej ktoś przemówił mu do rozsądku.

