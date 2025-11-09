Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót polskiego klubu. Huczne zapowiedzi, to dopiero początek

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Klub z Krakowa dopiero co wrócił na mapę, a już chce walczyć o najwyższe cele. - Wejście do finału jest marzeniem, ale mam nadzieję, że uda nam się je spełnić - mówi prezes Mikołaj Frankiewicz dla polskizuzel.pl. W Krakowie buduje się skład, który bez problemu może awansować do fazy play-off. Tym bardziej, jeśli ziści się transfer trzykrotnego mistrza świata, Nickiego Pedersena. Na południu Polski rozwija się kolejny ciekawy projekt.

Na południu Polski rośnie nowa potęga żużlowaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Kiedy Speedway Kraków w końcu wrócił po pięciu latach przerwy na żużlową mapę, prezes klubu przyznał, że istnieje pięcioletni plan rozwoju, zakładający rozbudowę obiektu i aspiracje do jazdy w PGE Ekstralidze. I choć ośrodek dopiero co wrócił do żywych, chce już walczyć o najwyższe cele.

Huczne zapowiedzi przed kolejnym sezonem w Krakowie

Za nami przełomowy rok dla żużla w Krakowie. Drużyna wystartowała w rozgrywkach Krajowej Ligi Żużlowej, zajmując ostatnie siódme miejsce. Zespół wygrał dwa spotkania, ale to dopiero początek. Przyszłoroczny skład ma gwarantować walkę o fazę play-off. 

- Zawsze trzeba ułożyć sobie plan minimalny, obrać cel i iść w tym kierunku. W naszym przypadku nie ma celu maksimum. Wiadomo jednak, że jak już się wejdzie do play-off, to chce się jeszcze więcej. Wejście do finału jest marzeniem, ale mam nadzieję, że uda nam się je spełnić - zapowiada Mikołaj Frankiewicz, nie owijając w bawełnę.

Speedway Kraków szykuje mocny skład

Jeśli ziści się transfer Nickiego Pedersena do Krakowa, to zespół będzie w stanie konkurować z pozostałymi faworytami do jazdy w czwórce. Za transferem Duńczyka przemawia nie tylko aspekt sportowy na tym poziomie ligowym, a przede wszystkim marketingowy. Podobny ruch dwa lata temu wykonała zresztą Texom Stal Rzeszów, dzięki czemu utrzymała się w Metalkas 2. Ekstralidze.

Poza Pedersenem w składzie mają znaleźć się m.in. Dawid Rempała, Marko Lewiszyn czy nawet Norbert Krakowiak. To nazwiska, które mogą pozwolić włączyć się do walki o play-off.

Rzucą wyzwanie Cracovii i Wiśle?

Choć żużel w Krakowie jest na początkowym etapie wstawania z kolan, to widać już pierwszy entuzjazm związany z tym nowym projektem. W stolicy Małopolski nie brakuje głosów, że miasto sportowo nie tylko piłką stoi, a obecność innych dyscyplin na wysokim poziomie też jest istotna.

W tym kontekście żużlowemu klubowi łatwo nie jest. Lokalni sponsorzy nierzadko wolą wspierać większe kluby jak Wisła czy Cracovia, kiedy ekspozycja ich marki działa na większą skalę. Z czasem może się to jednak zmienić.

Tłum ludzi zgromadzony na trybunach stadionu sportowego, na pierwszym planie zadaszony budynek z przeszklonymi oknami, a w tle widoczny napis 'Wanda Kraków'.
Trybuny żużlowego stadionu w KrakowiePawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Wieża Ratuszowa na krakowskim Rynku Głównym otoczona przez tłum ludzi, na niebie kilka chmur, wokół historyczna zabudowa miejska; w kole portret mężczyzny w sportowej czapce i okularach, ubranego w ciemną kurtkę.
Kraków czeka na 3-krotnego mistrza świata.East News/Łukasz TrzeszczkowskiEast News
Trzech żużlowców klubu K.S. ROW Rybnik w profesjonalnych strojach sportowych; centralnie widoczny zawodnik podczas jazdy na motocyklu, po bokach portrety innych żużlowców.
Nicki Pedersen nadciąga pod Wawel.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
