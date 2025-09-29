Tajemnicze słowa działacza po spadku z ligi. Marzy mu się szybki awans do PGE Ekstraligi
W niedzielę w Tarnowie odbył się Memoriał im. Krystiana Rempały. Po jego zakończeniu na murawę stadionu wyszedł Artur Lewandowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Klubu. Działacz do tej pory nie chciał publicznie zabierać głosu. Teraz zmienił zadnie i zapowiedział zaskakujące zmiany. Padły słowa o "nowej jakości" i możliwym starcie w 2. Metalkas Ekstralidze nawet po mimo spadku. Kibice pytają, o co tu chodzi.
Wypowiedź Artura Lewandowskiego to efekt zmian, które zaszły w ostatnim czasie w klubie. Z obecności w Radzie Nadzorczej zrezygnowali wcześniej Daniel Bałut i Wiesław Frys, czyli członkowie tzw. "frakcji tarnowskiej". Teraz najważniejsze decyzje w Unii nie mogą zapaść bez udziału jej przewodniczącego oraz Jacka Pocięgiela.
Lewandowski zapowiedział zaskakujące zmiany
Od kilku tygodni nie jest znany kierunek, w jakim zmierza tarnowski klub. Drużyna spadła z ligi i musi szykować się do startów w Krajowej Lidze Żużlowej. Najpierw trzeba jednak spłacić zadłużenie względem zawodników i uporządkować chaos, z jakim Unia mierzy się od wielu miesięcy.
Od jakiegoś czasu aktywnie w klubie działa Artur Lewandowski. Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowił zabrać głos po niedzielnym Memoriale im. Krystiana Rempały. Skierował do kibiców zaskakujące słowa.
- Nie będziemy dzisiaj niczego obiecywać. Chcielibyśmy, aby oceniono naszą pracę po tym, co pokażemy. Mam bardzo dobrą nowinę. Od dziś w Unii Tarnów następuje nowa jakość. Po owocach naszych czynów nas poznacie. Zapraszam na przyszły sezon. Jeszcze nie wiemy, w której lidze pojedziemy, ale jestem dobrej myśli, że nie w najwyższej. Jeszcze Unia nie zginęła.- zapowiedział.
Co oznaczają te słowa w praktyce? Trudno powiedzieć, ale na pewno są zapowiedzią wyprostowania klubowych finansów. To akurat dobra wiadomość dla miejscowego środowiska, bo Unia w ostatnim czasie kojarzona była przede wszystkim z pojawiającym się zadłużeniem.
Lewandowskiemu marzy się zbudowanie wielkiego klubu
- Po czynach nas poznacie - mówi Lewandowski, który podobno ma ochotę w większe zaangażowanie się w rozwój klubu. W kuluarach mówi się o rozmowach z dużymi sponsorami, którzy mogliby wesprzeć Unię. Pytanie tylko, co z tego wyjdzie. W ostatnich latach nie brakowało tego typu doniesień, a za każdym razem wszystko kończyło się tak samo.
Na pewno jednak tarnowianie muszą popracować nad poprawą wizerunku, aby móc skutecznie rozmawiać z zawodnikami o kontraktach na nowy sezon. Opinię w środowisku klub ma bowiem bardzo słabą.
A co z ewentualną jazdą w 2. Metalkas Ekstralidze? Na to chyba jednak nie ma większych szans. Unia po pierwsze ekspresowo musiałaby udowodnić swoją wypłacalność i gotowość do jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi. Poza tym ktoś z niej musiałby wypaść. Tu jedyna furtka związana jest z beniaminkiem Polonią Piła, ale tamtejsi działacze deklarując gotowość do przystąpienia do tych rozgrywek.