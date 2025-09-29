Tajemnicze słowa działacza po spadku z ligi. Marzy mu się szybki awans do PGE Ekstraligi

Wypowiedź Artura Lewandowskiego to efekt zmian, które zaszły w ostatnim czasie w klubie. Z obecności w Radzie Nadzorczej zrezygnowali wcześniej Daniel Bałut i Wiesław Frys, czyli członkowie tzw. "frakcji tarnowskiej". Teraz najważniejsze decyzje w Unii nie mogą zapaść bez udziału jej przewodniczącego oraz Jacka Pocięgiela.

Lewandowski zapowiedział zaskakujące zmiany

Od kilku tygodni nie jest znany kierunek, w jakim zmierza tarnowski klub. Drużyna spadła z ligi i musi szykować się do startów w Krajowej Lidze Żużlowej. Najpierw trzeba jednak spłacić zadłużenie względem zawodników i uporządkować chaos, z jakim Unia mierzy się od wielu miesięcy.

Od jakiegoś czasu aktywnie w klubie działa Artur Lewandowski. Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowił zabrać głos po niedzielnym Memoriale im. Krystiana Rempały. Skierował do kibiców zaskakujące słowa.

- Nie będziemy dzisiaj niczego obiecywać. Chcielibyśmy, aby oceniono naszą pracę po tym, co pokażemy. Mam bardzo dobrą nowinę. Od dziś w Unii Tarnów następuje nowa jakość. Po owocach naszych czynów nas poznacie. Zapraszam na przyszły sezon. Jeszcze nie wiemy, w której lidze pojedziemy, ale jestem dobrej myśli, że nie w najwyższej. Jeszcze Unia nie zginęła.- zapowiedział.

Co oznaczają te słowa w praktyce? Trudno powiedzieć, ale na pewno są zapowiedzią wyprostowania klubowych finansów. To akurat dobra wiadomość dla miejscowego środowiska, bo Unia w ostatnim czasie kojarzona była przede wszystkim z pojawiającym się zadłużeniem.

Lewandowskiemu marzy się zbudowanie wielkiego klubu

- Po czynach nas poznacie - mówi Lewandowski, który podobno ma ochotę w większe zaangażowanie się w rozwój klubu. W kuluarach mówi się o rozmowach z dużymi sponsorami, którzy mogliby wesprzeć Unię. Pytanie tylko, co z tego wyjdzie. W ostatnich latach nie brakowało tego typu doniesień, a za każdym razem wszystko kończyło się tak samo.

Na pewno jednak tarnowianie muszą popracować nad poprawą wizerunku, aby móc skutecznie rozmawiać z zawodnikami o kontraktach na nowy sezon. Opinię w środowisku klub ma bowiem bardzo słabą.

A co z ewentualną jazdą w 2. Metalkas Ekstralidze? Na to chyba jednak nie ma większych szans. Unia po pierwsze ekspresowo musiałaby udowodnić swoją wypłacalność i gotowość do jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi. Poza tym ktoś z niej musiałby wypaść. Tu jedyna furtka związana jest z beniaminkiem Polonią Piła, ale tamtejsi działacze deklarując gotowość do przystąpienia do tych rozgrywek.

