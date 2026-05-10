Stadion zamarł. Trwa akcja ratunkowa w Gnieźnie po makabrycznym wypadku

Dariusz Ostafiński

To był 12. bieg meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Omegą Ultrapurem Gniezno i Śląskiem Świętochłowice. Leon Szlegiel i Patryk Budniak szczepili się motocyklami, a ten drugi wyleciał niczym z katapulty. Przeleciał wysoko nad bandą okalającą tor i uderzył w stojącego za ogrodzeniem busa. Trwa akcja ratunkowa.

Makabryczny wypadek w Gnieźnie. Do akcji wkroczył helikopter medyczny.archiwum prywatne

Zaraz po wypadku w sieci ukazały się filmiki z wypadku. Jeden z nich, na Instagramie, został błyskawicznie usunięty. Widok był jednak makabryczny. Było dokładnie widać, jak 19-letni Patryk Budniak leci bardzo wysoko nad bandą i uderza z impetem w busa.

Stadion w Gnieźnie zamarł. Helikopter przyleciał po 8. minutach

Stadion zamarł, a przy młodym zawodniku błyskawicznie znalazły się służby medyczne, a pracownicy klubu po chwili zaczęli usuwać reklamy z płyty boiska, żeby zrobić miejsce dla helikoptera ratunkowego. Od jednej z osób będących na miejscu dowiedzieliśmy się, że zawodnik jest przytomny, ale trudno o jakieś szczegóły.

Wiemy, że helikopter, który o 19.20 wystartował z Poznania, 8. minut później lądował na płycie boiska. Budniak został ostrożnie, ale bardzo sprawnie przetransportowany do śmigłowca i odleciał do szpitala. Na miejscu został Szlegiel, który po upadku opuścił tor o własnych siłach. Spotkanie błyskawicznie zakończono przy wyniku 43:23 dla Gniezna, a wynik został zaliczony.

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński
