Spór o kontrakt nastolatka. "Przykra sprawa", klub odpiera zarzuty

17-letni Jakub Juda zdał w tym roku licencję w barwach Speedway Kraków i został okrzyknięty pierwszym w historii wychowankiem tego klubu. Wcześniej zawodnik trenował w Akademii Janusza Kołodzieja pod okiem trenera Stanisława Kępowicza. Przedstawiciele szkółki nie kryją tym faktem oburzenia.

"Nieładne zachowanie". Mocne słowa Krzysztofa Cegielskiego

- Jakub Juda zdał licencję w Speedway Kraków, a przez dwa i pół roku korzystał ze wszystkiego w Akademii Janusza Kołodzieja. Tymczasem przed podejściem do egzaminu trafił do Krakowa - mówi nam żużlowy menedżer.

Nieco innego zdania jest prezes Speedway Kraków, który podkreśla, że to rodzicom zawodnika zależało na tym, aby ich syn zdał licencję w barwach klubu ze stolicy Małopolski. - Przez półtora roku trenował w Krakowie i nie odbywał treningów w Akademii Janusza Kołodzieja. Jak się później okazało, nie posiadał także żadnych dokumentów podpisanych z tą Akademią. Postanowił więc przystąpić do nasze szkółki i w barwach naszego klubu zdać licencję. W tym okresie bardzo wspierał go Dawid Rempała, który trenował z nim i pomagał przy sprzęcie - odpiera zarzuty Mikołaj Frankiewicz.

- Szkółka Janusza działa na dużym zaufaniu we współpracy z opiekunami zawodników, która nie jest obwarowana jakimiś wielkimi umowami i karami, jak ma to miejsce w klubach. Moim zdaniem działacze z Krakowa zachowali się bardzo nieładnie. Mimo zapewnień prezesa Frankiewicza, że nie wykorzystają tej sytuacji, zrobili odwrotnie. To nieładne zachowanie - argumentuje Cegielski.

Cegielski mówi wprost. "Mam żal"

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Krzysztof Cegielski miał wspierać na początkowej drodze działaczy z Krakowa, gdy ci starali się o uzyskanie licencji na starty w Krajowej Lidze Żużlowej. Wcześniej podopieczni Akademii Janusza Kołodzieja też mieli okazję do treningów na torze w Krakowie.

- Nawet, jeśli ktoś miał jakieś uwagi i mógł na przykład nie czuć się komfortowo w naszej Akademii, to jednak trenował w niej i korzystał z naszej infrastruktury przez dwa i pół roku. To nie jest w żadnym wypadku wychowanek Speedway Kraków, a wychowanek trenera Stanisława Kępowicza, który pracuje w Akademii Janusza. W tym wypadku współpraca odbyła się bez symbolicznego "dziękuję". Moim zdaniem to jest przykra sprawa i warto o tym mówić. Współpracujemy bowiem z dużymi klubami i nigdy nie było takich kłopotów. Tym bardziej, że pomagałem w pewnych kwestiach krakowskiemu klubowi, gdy ten ubiegał się o licencję. Chwalenie się w tym wypadku mianem wychowanka jest nie na miejscu - podkreśla były żużlowiec.

Władze Speedway Kraków stoją jednak na stanowisku, że ich intencją nie było podbieranie komukolwiek zawodnika, a fakt, że Jakub Juda zdał licencję jako zawodnik Speedway Kraków, to przede wszystkim efekt starań zawodnika i jego obozu. - Poza tym jestem w dobrych relacjach z Krzysztofem Cegielskim - kończy Mikołaj Frankiewicz.

Jakub Juda wystąpił do tej pory w trzech meczach swojej drużyny oraz pięciu biegach. Debiutanckiego punktu jeszcze nie zapisał przy swoim nazwisku.

