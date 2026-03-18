Sponsor Motoru Lublin rusza na ratunek. Będzie nowy klub

Dariusz Ostafiński

Unia Tarnów upadnie i zostanie wykreślona ze startu w polskiej lidze w sezonie 2026. Obecne władze nie mają cywilnej odwagi, żeby o tym poinformować, ale ze związku docierają do nas informacje, że Unia od blisko trzech miesięcy nie zrobiła niczego z gigantycznym zadłużeniem wobec zawodników. W Tarnowie nie zostanie jednak spalona ziemia. Najpierw szykuje się powrót wielkiej gwiazdy, a jeden z tarnowskich biznesmenów już snuje plany budowy nowego klubu na 2027.

W Unii za chwilę może być, jak w Motorze. A na razie kibice z Tarnowa muszą się zadowolić jazdą szkółki Janusza Kołodzieja.

Artur Lewandowski, który był twarzą ratowania Unii Tarnów, przestał się interesować klubem. Także większościowy udziałowiec Jacek Pocięgiel nie ma ochoty na zajmowanie się Unią i przyznaje, że jeśli Lewandowski rzucił ręcznik, to dla Unii nie ma nadziei.

W tym roku kibice Unii zobaczą w Tarnowie szkółkę Kołodzieja

W sumie to nadzieja na start Unii w sezonie 2026 umarła kilka tygodni temu, kiedy do klubu wkroczyło CBA i zabrało całkiem sporą dokumentację. Jeszcze pojawiały się informacje i deklaracje biznesmena Michała Radaszkiewicza, ale tutaj zabrakło chęci z obu stron. Obecne władze nie zamierzały spełnić warunków Radaszkiewicza, nie było chętnych do oddania mu Unii za złotówkę.

W każdym razie wszystko sprowadza się do tego, że Unii w 2026 nie będzie, ale robi się wszystko, żeby żużel nie zniknął z miasta, a drużyna ma wrócić do ligi już w 2027. Zacznijmy jednak od tego, że coraz głośniej o tym, że na Unii ma jeździć szkółka żużlowa Janusza Kołodzieja, która zgłosiła drużynę do startu w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Kołodziej, jeden z najbardziej znanych wychowanków Unii, chce zrobić cokolwiek, byle tylko żużel nie zniknął ze stadionu w Mościcach.

CBA to nie wszystko. Unia Tarnów od dawna miała kłopoty

Tymczasem Radaszkiewicz już pracuje nad tym, by powołać nowy klub. Bez długów, z czystą kartą i taki, który nie przyniesie wstydu. Radaszkiewicz wie, jak ważna jest wiarygodność w sporcie. Obecnie jest sponsorem Motoru Lublin i kilku zawodników, w tym Mateusza Szczepaniaka czy Radosława Kowalskiego. Unii obu wisi pieniądze, a biznesmen już zapowiada, że mocno powalczy o ich odzyskanie.

Dalej może być tylko lepiej. Od naszego informatora słyszymy, że zainteresowany Unią biznesmen jest w stanie wyłożyć duże pieniądze. Według jego rachub już teraz płaci około miliona złotych na wsparcie kilku zawodników. Co ważne, nowy szef klubu ma szansę stworzyć bardziej przyjazny klimat wokół klubu. Unia już od dawna nie miała dobrej prasy. Jeszcze zanim do klubu weszło CBA, pojawiały się różne dziwne informacje. Choćby ta o porozumieniach dotyczących oddłużenia, jakie z zawodnikami miał podpisać przewodniczący rady nadzorczej Lewandowski. Żużlowcy szybko ustalili, że firma, która ma być gwarantem spłaty, jest w kiepskiej kondycji finansowej.

Janusz Kołodziej zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji Unii Tarnów
Bartosz Zmarzlik i Jakub Kępa, Ten drugi jest wzorem dla Michała Radaszkiewicza.
Zespół Unii Tarnów
