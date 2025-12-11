Spełnił się czarny scenariusz. Zasłużony klub bez licencji na sezon 2026

W czwartek wieczorem Zespół ds. Licencji opublikował komunikat, w którym zaprezentowano pierwsze decyzje związane z procesem licencyjnym na sezon 2026. Wiemy już, że procedura nie potoczyła się po myśli Unii Tarnów, która od dłuższego czasu pogrążona jest w chaosie organizacyjnym i finansowym.

Unia Tarnów bez licencji na sezon 2026

Na to się zanosiło od dłuższego czasu. Unia w ostatnim miesiącu straciła prezesa, a potem dyrektor klubu. To nie wróżyło nic dobrego. Tym bardziej, że zadłużenie tarnowian przekracza kwotę 2 milionów złotych. Problem jest także z umową dzierżawy stadionu miejskiego. Mimo tego spółka zdecydowała się przystąpić do procesu licencyjnego.

- Proszę trzymać kciuki za proces licencyjny - pisał jeszcze kilka dni temu klub w oficjalnym oświadczeniu. Dziś wiemy, że tarnowianie spotkali się z odmową licencji, której najpewniej sami się spodziewali.

Tutaj pozostaje jednak furtka w postaci odwołania. To jedyna nadzieja tarnowian na poprawę swojej sytuacji. Klub ma jeszcze trochę czasu, aby spłacić zadłużenie i ugasić inne palące się pożary. Czy to się uda? Właściciel klubu ustami Artura Lewandowskiego (przewodniczącego Rady Nadzorczej) nie tracą nadziei. Tę straciło większość miejscowych kibiców. Ostateczny los Unii poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

Tylko jeden klub z licencją zwykłą

A gdy idzie o pozostałe ośrodki, to jedynie Wilki Krosno spełniły wszystkie wymogi i otrzymały w pierwszym terminie licencję zwykłą. Pozostałe kluby dostały licencję warunkową lub licencję warunkową z odstępstwem.

W najbliższym czasie powinniśmy poznać pełne wyniki prac Zespołu ds. Licencji.

EKSTRALIGA:

Grudziądzki Klub Motocyklowy SA - licencja warunkowa z odstępstwem

Unia Leszno SSA - licencja warunkowa z odstępstwem

Speedway Lublin SA - licencja warunkowa z odstępstwem

Klub Sportowy Toruń SA - licencja warunkowa

Wrocławskie Towarzystwo Sportowe SA - licencja warunkowa

Zielonogórski Klub Żużlowy SSA - licencja warunkowa

2. Ekstraliga:

Klub Żużlowy Orzeł Łódź SA - licencja warunkowa

Klub Sportowy ROW Rybnik SA - licencja warunkowa

H69 Speedway SA Rzeszów - licencja warunkowa z odstępstwem

Wilki Krosno SA - licencja zwykła

Krajowa Liga Żużlowa:

Lokomotive Daugavpils - licencja warunkowa z odstępstwem

Automobilklub Landshut e.V im ADAC - licencja warunkowa z odstępstwem

Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice SA - licencja warunkowa

Unia Tarnów ŻSSA - odmowa przyznania licencji

