Spełnił się czarny scenariusz. Zasłużony klub bez licencji na sezon 2026

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Poznaliśmy częściowy wynik działań Zespołu Licencyjnego, który poinformował o pierwszych decyzja dotyczących sezonu 2026. Niespodzianek wielkich nie ma. Jest jedna przykra informacja dotycząca Unii Tarnów. Trzykrotny Drużynowy Mistrz Polski nie otrzymał licencji na przyszłoroczne rozgrywki. Tego jednak można było się spodziewać biorąc pod uwagę olbrzymie zamieszanie z ostatnich dni. Wiemy, jaka przyszłość czeka tarnowian.

Kibice wspierający drużynę Unia Tarnów, trzymający klubowe szaliki na trybunach stadionu żużlowego oraz żużlowiec drużyny Unia Tarnów w stroju sportowym, siedzący z motocyklem.
Unia Tarnów nie otrzymała licencji na sezon 2026Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

W czwartek wieczorem Zespół ds. Licencji opublikował komunikat, w którym zaprezentowano pierwsze decyzje związane z procesem licencyjnym na sezon 2026. Wiemy już, że procedura nie potoczyła się po myśli Unii Tarnów, która od dłuższego czasu pogrążona jest w chaosie organizacyjnym i finansowym.

Unia Tarnów bez licencji na sezon 2026

Na to się zanosiło od dłuższego czasu. Unia w ostatnim miesiącu straciła prezesa, a potem dyrektor klubu. To nie wróżyło nic dobrego. Tym bardziej, że zadłużenie tarnowian przekracza kwotę 2 milionów złotych. Problem jest także z umową dzierżawy stadionu miejskiego. Mimo tego spółka zdecydowała się przystąpić do procesu licencyjnego.

- Proszę trzymać kciuki za proces licencyjny - pisał jeszcze kilka dni temu klub w oficjalnym oświadczeniu. Dziś wiemy, że tarnowianie spotkali się z odmową licencji, której najpewniej sami się spodziewali.

Tutaj pozostaje jednak furtka w postaci odwołania. To jedyna nadzieja tarnowian na poprawę swojej sytuacji. Klub ma jeszcze trochę czasu, aby spłacić zadłużenie i ugasić inne palące się pożary. Czy to się uda? Właściciel klubu ustami Artura Lewandowskiego (przewodniczącego Rady Nadzorczej) nie tracą nadziei. Tę straciło większość miejscowych kibiców. Ostateczny los Unii poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

Tylko jeden klub z licencją zwykłą

A gdy idzie o pozostałe ośrodki, to jedynie Wilki Krosno spełniły wszystkie wymogi i otrzymały w pierwszym terminie licencję zwykłą. Pozostałe kluby dostały licencję warunkową lub licencję warunkową z odstępstwem.

W najbliższym czasie powinniśmy poznać pełne wyniki prac Zespołu ds. Licencji.

EKSTRALIGA:

Grudziądzki Klub Motocyklowy SA - licencja warunkowa z odstępstwem

Unia Leszno SSA - licencja warunkowa z odstępstwem

Speedway Lublin SA - licencja warunkowa z odstępstwem

Klub Sportowy Toruń SA - licencja warunkowa

Wrocławskie Towarzystwo Sportowe SA - licencja warunkowa

Zielonogórski Klub Żużlowy SSA - licencja warunkowa

2. Ekstraliga:

Klub Żużlowy Orzeł Łódź SA - licencja warunkowa

Klub Sportowy ROW Rybnik SA - licencja warunkowa

H69 Speedway SA Rzeszów - licencja warunkowa z odstępstwem

Wilki Krosno SA - licencja zwykła

Krajowa Liga Żużlowa:

Lokomotive Daugavpils - licencja warunkowa z odstępstwem

Automobilklub Landshut e.V im ADAC - licencja warunkowa z odstępstwem

Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice SA - licencja warunkowa

Unia Tarnów ŻSSA - odmowa przyznania licencji

Grupa sportowców w białych i niebieskich strojach drużyny żużlowej pozuje na torze razem z dwiema kobietami ubranymi na czarno, widoczne tło stadionu oraz tablica wyników.
Zespół Unii TarnówPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Tłum entuzjastycznych kibiców na trybunach podnosi szaliki drużyny, wyraźnie świętuje wydarzenie sportowe, niektórzy mają megafony i bębny, widoczna jest energia i wspólnotowy duch.
Autona Unia TarnówPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Młodzi żużlowcy w białych kombinezonach drużyny Unia Tarnów stoją na torze i przygotowują się do wyścigu lub wracają po nim, jeden z nich pije napój przez słomkę, a w tle widoczne są puste niebieskie krzesełka stadionowe.
W Tarnowie wrze. Unia bez licencji na sezon 2026Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
