Spełnił się czarny scenariusz. Zasłużony klub bez licencji na sezon 2026
Poznaliśmy częściowy wynik działań Zespołu Licencyjnego, który poinformował o pierwszych decyzja dotyczących sezonu 2026. Niespodzianek wielkich nie ma. Jest jedna przykra informacja dotycząca Unii Tarnów. Trzykrotny Drużynowy Mistrz Polski nie otrzymał licencji na przyszłoroczne rozgrywki. Tego jednak można było się spodziewać biorąc pod uwagę olbrzymie zamieszanie z ostatnich dni. Wiemy, jaka przyszłość czeka tarnowian.
W czwartek wieczorem Zespół ds. Licencji opublikował komunikat, w którym zaprezentowano pierwsze decyzje związane z procesem licencyjnym na sezon 2026. Wiemy już, że procedura nie potoczyła się po myśli Unii Tarnów, która od dłuższego czasu pogrążona jest w chaosie organizacyjnym i finansowym.
Unia Tarnów bez licencji na sezon 2026
Na to się zanosiło od dłuższego czasu. Unia w ostatnim miesiącu straciła prezesa, a potem dyrektor klubu. To nie wróżyło nic dobrego. Tym bardziej, że zadłużenie tarnowian przekracza kwotę 2 milionów złotych. Problem jest także z umową dzierżawy stadionu miejskiego. Mimo tego spółka zdecydowała się przystąpić do procesu licencyjnego.
- Proszę trzymać kciuki za proces licencyjny - pisał jeszcze kilka dni temu klub w oficjalnym oświadczeniu. Dziś wiemy, że tarnowianie spotkali się z odmową licencji, której najpewniej sami się spodziewali.
Tutaj pozostaje jednak furtka w postaci odwołania. To jedyna nadzieja tarnowian na poprawę swojej sytuacji. Klub ma jeszcze trochę czasu, aby spłacić zadłużenie i ugasić inne palące się pożary. Czy to się uda? Właściciel klubu ustami Artura Lewandowskiego (przewodniczącego Rady Nadzorczej) nie tracą nadziei. Tę straciło większość miejscowych kibiców. Ostateczny los Unii poznamy w ciągu najbliższych tygodni.
Tylko jeden klub z licencją zwykłą
A gdy idzie o pozostałe ośrodki, to jedynie Wilki Krosno spełniły wszystkie wymogi i otrzymały w pierwszym terminie licencję zwykłą. Pozostałe kluby dostały licencję warunkową lub licencję warunkową z odstępstwem.
W najbliższym czasie powinniśmy poznać pełne wyniki prac Zespołu ds. Licencji.
EKSTRALIGA:
Grudziądzki Klub Motocyklowy SA - licencja warunkowa z odstępstwem
Unia Leszno SSA - licencja warunkowa z odstępstwem
Speedway Lublin SA - licencja warunkowa z odstępstwem
Klub Sportowy Toruń SA - licencja warunkowa
Wrocławskie Towarzystwo Sportowe SA - licencja warunkowa
Zielonogórski Klub Żużlowy SSA - licencja warunkowa
2. Ekstraliga:
Klub Żużlowy Orzeł Łódź SA - licencja warunkowa
Klub Sportowy ROW Rybnik SA - licencja warunkowa
H69 Speedway SA Rzeszów - licencja warunkowa z odstępstwem
Wilki Krosno SA - licencja zwykła
Krajowa Liga Żużlowa:
Lokomotive Daugavpils - licencja warunkowa z odstępstwem
Automobilklub Landshut e.V im ADAC - licencja warunkowa z odstępstwem
Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice SA - licencja warunkowa
Unia Tarnów ŻSSA - odmowa przyznania licencji