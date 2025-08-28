Skandal w polskiej lidze. Powołuje się na informacje z pewnego źródła

Dariusz Ostafiński, Interia: Polonia Piła ukarana finansowo, a osoby funkcyjne zawieszone. Panu jednak to nie pasuje.

Paweł Siwiński, prezes Ultrapur Startu Gniezno: Polonia miała cofniętą licencję toru po niedawnych zawodach juniorskich, które zostały przerwane z powodu złego stanu nawierzchni. Te zawody były tydzień temu.

Prezes Startu Gniezno domaga się walkowera

Rozumiem, że jak wtedy zawiesili, to teraz powinni odpalić "opcję atomową".

- Tak i zaraz wyjaśnię, dlaczego. Wiceprzewodniczący GKSŻ Dariusz Cieślak w piątek odebrał tor Polonii po tej akcji z cofnięciem licencji. W sobotę komisarz toru Mirosław Berliński nie miał najmniejszych zastrzeżeń do toru. A w niedzielę był dramat, bo w sobotę, w późnych godzinach popołudniowych Polonia kombinowała z torem.

To znaczy?

- Mam informacje z pewnego źródła, że ludzie spoza Piły na polecenie trenera Norberta Kościucha lali wodę i bronowali tor. Chcieli uzyskać określony efekt. Dodam, że tam nie było toromistrza z Piły.

W sobotę spadł deszcz.

- To jednak nie miało znaczenia. Przy tej ilości wody wlanej w tor, to była kropla, która przelała czarę goryczy. Ja się zastanawiam, jaki musiał być stopień zniszczenia tego toru, skoro od niedzieli rano do 18.30 nie udało się go zrobić i trzeba było odwołać pierwszy półfinał.

To teraz przeanalizujmy kary.

- Finansowa należy się jak najbardziej, ale zawieszenie toromistrza i kierownika zawodów nie miało sensu. Toromistrz był według mnie ofiarą. Tak się zastanawiam, czy komuś chciało się przejrzeć zapis z monitoringu. Jakby tak było, to tylko Kościuch powinien dostać karę.

Prezes Startu mówi, że Polonia Piła szantażowała władze polskiego żużla

A poza tym powinien być walkower?

- Tak. Dla mnie każdy inny wniosek jest pobłażaniem dla tego typu działań. To jest cicha zgoda na kombinowanie przy torze. Mówimy błąd w sztuce. Każdy może tak powiedzieć. Każde preparowanie toru może być od teraz błędem w sztuce.

Pan takiej opcji nie dopuszcza?

- Nie. Wiem, że Piła dodatkowo zastosowała emocjonalny szantaż. Dacie walkowera, to nas za rok nie będzie. Jak usłyszałem, to miałem deja vu. Rok temu Unia Tarnów też wszystkich szantażowała. Jak nie awansują, to nie będzie żużla w Tarnowie, tak mówili. I mieliśmy finał na dziurawym torze, a do tego doszła ta sprawa z tym dziwnym zwolnieniem Jeleniewskiego. Wtedy wszyscy zobaczyli, że wystarczy zapłakać, żeby coś ugrać. Polonia poszła śladem Unii.

Unia podała innym dobry patent?

- A ja powiem tak, można kombinować, ale jak nie wyjdzie, to trzeba za to wziąć odpowiedzialność. Nie udało się, to trudno. Ja mogę jechać 200 km/h na autostradzie, ale jak mnie policja złapie, to muszę zapłacić mandat. Moje ryzyko. Mam wrażenie, że za czasów Fiałkowskiego by to nie przeszło. Teraz władze mają dobre serce. Za dobre.

Polonia Piła odpowiada prezesowi Startu

Pierwszy zarzut, cofnięta licencja: - To był proceduralny wymóg, bo naprawialiśmy nasz tor na zawody młodzieżowe, które odbywały się następnego dnia - rozpoczął wiceprezes Dariusz Słowiński. - I zrobiliśmy to tak, że sędzia dopuścił tor do zawodów i powiedział, że zachowuje się on prawidłowo. Nie miał najmniejszych zastrzeżeń, a wiadomo, że na imprezach juniorskich bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Drugi zarzut, preparowanie toru nocą: - Byłoby warto, żeby prezes potwierdził źródło, a potem rzucał oskarżenia. Nie ma możliwości, żeby osoby pomagające naszemu toromistrzowi w niedzielę były w sobotę wieczorem. Wtedy bowiem te osoby pracowały przy organizacji rundy SEC w Lesznie. No, chyba że pan Paweł ma inną wizję. Trudno jednak, żeby ktoś był w dwóch miejscach naraz. Te osoby, którym pan Paweł zarzuca, że wspólnie z trenerem Kościuchem przewróciły tor do góry nogami w sobotę, były tylko w niedzielę. I wystarczy obejrzeć zapisy. GKSŻ to zrobił. Przeprowadził dogłębną analizę nagrań, dlatego na ogłoszenie decyzji i kar czekaliśmy dwa dni. To już drugi punkt, w którym pan Paweł mija się z prawdą. Trzeba mieć klasę, żeby tego nie robić.

Trzeci zarzut, czyli kwestionowanie kar: - Warto się zapoznać z regulaminem sportu żużlowego, żeby się dowiedzieć, że za tor są odpowiedzialni: kierownik zawodów, toromistrz i trener. Każda z nich była podczas obrad jury i mnie to nie dziwi, że GKSŻ ukarał te osoby. Nie rozumiem, dlaczego pan Paweł ma zastrzeżenia i mówi, że tego należało karać, a tego już nie. Odpowiedzialność jest odpowiedzialnością i jeśli GKSŻ uznała, że te osoby dopuściły się przewinień, to trudno z tym polemizować. Nie zgadzamy się z podawaniem informacji, że toromistrz jest ofiarą. Tak nie było.

Prezes Startu się boi. Tak Polonia Piła tłumaczy jego atak

Czwarty zarzut, czyli domaganie się walkowera: - Gdyby były podstawy, żeby ukarać nas walkowerem, to GKSŻ na pewno by się przed tym nie cofnęła. Jakby były wątpliwości, że to nie błąd w sztuce i deszcz, to pewnie skończyłoby się na czymś więcej niż tylko karze finansowej. W każdym razie nie nam to oceniać. My szanujemy werdykt, który zapadł.

Piąty zarzut, czyli szantaż: - Nie wiem, jak to skomentować. Rok temu pan Paweł miał pretensje do Unii, teraz do nas. Może obawia się o wynik sportowy i to przesłania mu racjonalne myślenie. My chcieliśmy zrobić tor do walki. Źle się stało, że to nam nie wyszło. Nie miało to jednak nic wspólnego z żadnym fortelem z naszej strony. Nam jest przykro, że tak wyszło i przepraszamy za to kibiców.

- A jeśli chodzi o mandat, to ja bym apelował do prezesa Siwińskiego, żeby nie jeździł za szybko, bo to zagraża życiu i zdrowiu. My dostaliśmy karę, której nie planowaliśmy, a musimy ją zapłacić. Jest ona dla nas bardzo dotkliwa. Poniesiemy jednak odpowiedzialność za nasz błąd, a pana Pawła zapraszamy w niedzielę do Piły i życzymy mu szerokiej drogi. Niech zawodnicy rozstrzygną, która z drużyn będzie w finale.

