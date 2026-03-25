Sensacyjna wiadomość. Gwiazda ligi kończy karierę

- Podjąłem definitywną decyzję - przekazał na antenie Canal Plus Patrick Hansen informując o zakończeniu kariery. Były już żużlowiec przyznał, że decyzja jest ostateczna.

Patrick Hansen kończy karierę. Oto powody

Duńczyk zaskoczył wszystkich swoją decyzją, bo przecież jesienią zeszłego roku deklarował, że ciągle zamierza walczyć o pełny powrót do sportu. Sezon 2025 spędził w Łodzi, ale za dużo dla Orła nie pojeździł. Zejście poziom niżej do Krajowej Ligi Żużlowej miał mu pomóc odbudować się.

Okazuje się jednak, że pierwsze sparingi przyniosły weryfikację planów Hansena. To po nich podjął tę drastyczną decyzję. W sobotę na swoim domowym torze w starciu przeciwko drużynie z Rybnika zdobył 4 punkty (raz wygrał). Dzień później na wyjeździe nie zapisał żadnego punktu na swoim koncie.

- Poczułem, że po mimo postępu fizycznego czegoś ciągle mi brakuje. Nie ma tej iskry. Czuję, że czegoś mi brakuje na trudnych torach. Skupiam się bardziej na tym, aby jechać dobrze i poprawnie, a nie do przodu. Jak już jestem z tyłu, to hamuję się. Nie daję z siebie wszystko. Tak nie może być. Pamiętam, że przed kontuzją zawsze atakowałem. Nie musiałem się bronić - tak argumentuje swoją decyzję.

Ten wypadek przekreślił karierę Hansena

Koszmar Patricka rozpoczął się w sierpniu 2023 roku. Podczas wyjazdowego meczu swojej drużyny w Ostrowie miał bardzo poważny wypadek. Złamał kręgosłup, uszkodził rdzeń, początkowo nie miał też czucia w kończynach.

Ostatecznie po operacji czucie zaczęło powoli wracać, a on sam poddał się długiemu procesowi rehabilitacji. Cały czas wierzył, że zdoła wrócić do jazdy na żużlu. Na wiosnę 2024 po raz pierwszy wyjechał na tor. Ograniczenia związane z przebytą kontuzja cały czas mu doskwierały. Hansen wierzył, że sezon 2026 będzie przełomowy. Dziś wiemy już, że zdecydował się podjąć inną decyzję.

Patrick Hansen rozmawia z Maciejem Markowskim

Patrick Hansen na motocyklu, tuż po okropnej kontuzji

Brady Kurtz i Patrick Hansen w barwach ROW-u Rybnik.

