Prezes zapowiada transfery. Za rok rzucą wyzwanie najlepszym

"Pierwsze koty za płoty" - tak mogliby powiedzieć działacze Speedway Kraków. Po intensywnej zimie klub ostatecznie otrzymał licencję na starty w Krajowej Lidze Żużlowej. Skład drużyny co prawda nie rzucał na kolana, ale został zbudowany zgodnie z możliwościami finansowymi. Prezes Mikołaj Frankiewicz przekonuje teraz, że w przyszłym roku krakowska drużyna będzie mocniejsza.

- To jest sezon na pokazanie się. Myślę, że oceniam go pozytywnie. Trochę nam uciekło parę punktów, ale na lepszy wynik sportowy przyjdzie czas w kolejnym roku - mówi nam prezes klubu, który na pytanie o konkretne nazwiska nabiera wody w usta.

- Nie ma przepychu w naszym klubie, ale sytuacja jest stabilna. Zostały nam jeszcze dwa mecze w tym sezonie. Zrobimy podsumowanie i zastanowimy się, jak możemy zwiększyć budżet, aby powalczyć o coś więcej - zaznacza Frankiewicz, dając jasno do zrozumienia, że nie będzie budowy nowej drużyny "ponad stan".

Zasadniczo najważniejszym celem krakowian jest wypłacalność. Nowy ośrodek musi zbudować wiarygodność w żużlowym środowisku. Finanse były bowiem tym, co pogrążyło poprzedni klub - Wandę Kraków. Teraz ma być jednak inaczej, a pomóc powinna w tym moda na żużel, która powoli rodzi się w mieście.

- Na pewno jest chęć wśród mieszkańców Krakowa, aby ten żużel był. Widać to po frekwencji na meczach, choć chcielibyśmy, aby była jeszcze większa. Musimy trochę lepiej rozreklamować ten sport. Cieszyć może fakt, że interesuje się nami coraz więcej sponsorów. Część z nich czekała, aż wystartujemy, aby zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Liczę, że wkrótce do nas dołączą - kończy nasz rozmówca.