Porównali go do Cristiano Ronaldo. Internet płonie, czekają tylko na jedno
Działacze Speedway Kraków w czwartek oczekują deklaracji Nickiego Pedersena, czy ten zdecyduje się na podpisanie kontraktu z klubem. Duńczyk od godzin porannych jest już w stolicy Małopolski, gdzie mają zapaść decyzje. Kibice są przekonani, że oficjalne porozumienie to tylko kwestia godzin. Wszystko przez poranny post klubu w social mediach, który z jednej strony porównał przylot Duńczyka do Cristian Ronaldo, jednocześnie puszczając oko swoim fanom.
Nicki Pedersen od godzin porannych jest już w Krakowie. Działacze Speedway Kraków czekają na decyzję Duńczyka od kilku tygodni. Były mistrz świata zapowiedział się z wizytą zaraz po swoich wakacjach. To teraz ma rozstrzygnąć się przyszłość rutynowanego zawodnika w polskiej lidze.
Nicki Pedersen w Speedway Kraków? Klub podgrzewa emocje
Przypomnijmy, że w grudniu Duńczyk parafował z klubem kontrakt warszawski bez aneksu finansowego. Jednocześnie cały czas miał się zastanawiać, czy perspektywa jazdy w Krajowej Lidze Żużlowej go ostatecznie interesuje. Na stole ma do podpisania umowę, która przy skutecznej jeździe zapewni mu nawet milion złotych.
W czwartek rano w mediach społecznościowych Speedway Kraków pojawiła się grafika porównująca poranny lot Pedersena z Kopenhagi do wczorajszego przylotu prywatnego samolotu należącego do Cristiano Ronaldo, który wylądował właśnie na lotnisku w Balicach.
- Wczoraj Cristiano Ronaldo a dzisiaj kto? Co się dzieje w Krakowie - napisały klubowe media, w kibice od razu oszaleli. Dla nich ten wpis oznacza jedno - Pedersen przyjechał do Krakowa sfinalizować porozumienie.
Nicki Pedersen jedną nogą w Speedway Kraków?
Do tej pory było tak, że miejscowi działacze utrzymywali, że nie znają decyzji Pedersena i tak samo jak wszyscy inni czekają z niecierpliwością na ogłoszenie Duńczyka. To jednak może być element gry i trzymania wszystkiego w tajemnicy.
Pedersen w Krakowie to byłoby coś wielkiego. W ostatnim czasie żużlowiec publikował w sieci materiały, na których widać, że przygotowuje się do sezonu. Kariery więc raczej nie zamierza kończyć. Poza tym nie ma żadnych ofert z innych klubów i nie zanosi się na to, aby miały się wkrótce pojawić.
A oferta z Krakowa jest wyjątkowo interesująca. Klub przekonuje, że ma na nią zabezpieczone środki. W Speedway Kraków byłby też największą gwiazdą, wokół której wszystko by się kręciło. Byłby też absolutnie najbardziej rozpoznawalną postacią w całej Krajowej Lidze Żużlowej. Takiej gwiazdy jeszcze tam nie było.