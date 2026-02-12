Porównali go do Cristiano Ronaldo. Internet płonie, czekają tylko na jedno

Jakub Czosnyka

Jakub Czosnyka

Działacze Speedway Kraków w czwartek oczekują deklaracji Nickiego Pedersena, czy ten zdecyduje się na podpisanie kontraktu z klubem. Duńczyk od godzin porannych jest już w stolicy Małopolski, gdzie mają zapaść decyzje. Kibice są przekonani, że oficjalne porozumienie to tylko kwestia godzin. Wszystko przez poranny post klubu w social mediach, który z jednej strony porównał przylot Duńczyka do Cristian Ronaldo, jednocześnie puszczając oko swoim fanom.

Przyszłość Nickiego Pedersena już wkrótce powinna być jasna.
Przyszłość Nickiego Pedersena już wkrótce powinna być jasna.Łukasz Trzeszczkowski/East NewsZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen od godzin porannych jest już w Krakowie. Działacze Speedway Kraków czekają na decyzję Duńczyka od kilku tygodni. Były mistrz świata zapowiedział się z wizytą zaraz po swoich wakacjach. To teraz ma rozstrzygnąć się przyszłość rutynowanego zawodnika w polskiej lidze.

Nicki Pedersen w Speedway Kraków? Klub podgrzewa emocje

Przypomnijmy, że w grudniu Duńczyk parafował z klubem kontrakt warszawski bez aneksu finansowego. Jednocześnie cały czas miał się zastanawiać, czy perspektywa jazdy w Krajowej Lidze Żużlowej go ostatecznie interesuje. Na stole ma do podpisania umowę, która przy skutecznej jeździe zapewni mu nawet milion złotych.

W czwartek rano w mediach społecznościowych Speedway Kraków pojawiła się grafika porównująca poranny lot Pedersena z Kopenhagi do wczorajszego przylotu prywatnego samolotu należącego do Cristiano Ronaldo, który wylądował właśnie na lotnisku w Balicach.

- Wczoraj Cristiano Ronaldo a dzisiaj kto? Co się dzieje w Krakowie - napisały klubowe media, w kibice od razu oszaleli. Dla nich ten wpis oznacza jedno - Pedersen przyjechał do Krakowa sfinalizować porozumienie.

Nicki Pedersen jedną nogą w Speedway Kraków?

Do tej pory było tak, że miejscowi działacze utrzymywali, że nie znają decyzji Pedersena i tak samo jak wszyscy inni czekają z niecierpliwością na ogłoszenie Duńczyka. To jednak może być element gry i trzymania wszystkiego w tajemnicy.

Pedersen w Krakowie to byłoby coś wielkiego. W ostatnim czasie żużlowiec publikował w sieci materiały, na których widać, że przygotowuje się do sezonu. Kariery więc raczej nie zamierza kończyć. Poza tym nie ma żadnych ofert z innych klubów i nie zanosi się na to, aby miały się wkrótce pojawić.

A oferta z Krakowa jest wyjątkowo interesująca. Klub przekonuje, że ma na nią zabezpieczone środki. W Speedway Kraków byłby też największą gwiazdą, wokół której wszystko by się kręciło. Byłby też absolutnie najbardziej rozpoznawalną postacią w całej Krajowej Lidze Żużlowej. Takiej gwiazdy jeszcze tam nie było.

Żużlowiec w stroju klubowym K.S. ROW Rybnik, po lewej stronie zdjęcia stoi uśmiechnięty zawodnik w pełnym kombinezonie, po prawej dynamicznie jadący motocyklista na jednym kole podczas wyścigu na stadionie.
Nicki Pedersen ciągle zwleka z decyzją o kontrakcie w polskiej lidzeTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w pełnym kombinezonie i kasku podnosi rękę w geście triumfu, tło zamazane. W prawym górnym rogu widoczny okrągły wstawiony portret tego samego sportowca świętującego zwycięstwo ze łzami radości na twarzy.
Nicki Pedersen może zarobić w Speedway Kraków nawet milion złotych. East NewsEast News
Nicki Pedersen
Nicki PedersenŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bologna - Lazio. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja