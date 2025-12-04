Polski klub na skraju upadku. Mogą stracić kolejne 1,5 miliona

Konia z rzędem temu, kto byłby w stanie przewidzieć, jak potoczą się finalnie losy Unii Tarnów. Sytuacja jest bardzo nieciekawa. Ostatnie odejścia z klubu wiele mówią o aktualnych problemach i kondycji żużlowej spółki. W kasie ma brakować nawet 3 milionów na spłatę zobowiązań.

Unia straci głównego sponsora? To bardzo możliwe

W tym momencie pod dużym znakiem zapytania stoi także współpraca z Województwem Małopolskim, które w minionym sezonie było głównym partnerem klubu. Zasadniczo to porozumienie, które udało się wypracować przed rokiem w kontekście dofinansowania prac remontowych stadionu (5 milionów złotych) i przekazania kolejnych 1,5 miliona na działania promocyjne sprawiły, że ówczesny beniaminek 2. Metalkas Ekstraligi w ogóle wystartował w lidze.

Jak się okazuje, ta kwota nie uchroniła Unię przed spiralą zadłużenia, z którymi teraz zmaga się spółka. W obliczu tej sytuacji nie wiadomo, czy w kolejnym roku tarnowianie będą mogli ponownie liczyć na wsparcie Województwa Małopolski.

Jak informuje lokalne Radio RDN Małopolska, radny Sejmiku Józef Gawron zdecydował się złożyć wniosek poprawki do budżetu, która uwzględniałaby przekazanie po raz kolejny 1,5 miliona klubowi. Szanse na to są w tym roku dużo mniejsze przez chaos organizacyjny. Poza wszystkim w regionie funkcjonują też inne kluby - lepiej poukładane i bardziej wiarygodne. Słychać zresztą głosy, że działacze Speedway Kraków również chętnie nawiązaliby współpracę z Województwem Małopolskim.

Co z licencją dla Unii Tarnów?

Przynajmniej jak na razie przedstawiciele Unii mają utrzymywać chęć startów w przyszłorocznym sezonie. W międzyczasie udało się nawet zbudować bardzo oszczędną drużynę. Inna sprawa, że nie należy się spodziewać, aby tarnowianie w pierwszym terminie otrzymali takową licencję.

Co dalej? Tu wiele zależy do tego, jak sytuacja rozwinie się w kolejnych tygodniach. W tym momencie wydaje się, że przyszłość Unii spoczywa w rękach właścicieli klubu. Władze Krajowej Ligi Żużlowej w przeszłości udowodniły, że są w stanie pójść klubom zmagającym się z problemami na rękę. Tarnowianie muszą jednak wykazać konkretny plan działań i spłacić zadłużenie.

